Проявись, участие: наших спортсменов хотят видеть на Играх-2024

Олимпийский комитет США призвал допустить россиян к Играм-2024 в Париже. «Их возвращение важно. Недопуск отбрасывает нас назад», — заявила 12 декабря глава организации Сюзанна Лайонс. За несколько дней до этого Олимпийский саммит, состоявшийся в Лозанне, признал: необходимости в «защитных мерах», мешающих выступлению атлетов из России на международной арене, больше нет. А глава МОК Томас Бах рассказал о своем личном разговоре с президентом Франции Эммануэлем Макроном, в котором тот отметил, что «спорт не должен быть политизирован», и подчеркнул, что «представители всех стран должны участвовать в Олимпиаде-2024». Означает ли это, что скоро наши спортсмены получат возможность пройти олимпийскую квалификацию, разбирались «Известия».

Возможность вернуться

Глава Олимпийского комитета США Сюзанна Лайонс присоединилась к числу тех, кто призывает — пусть и с существенными оговорками — допустить российских спортсменов к международным соревнованиям, в том числе Олимпиаде-2024 в Париже.

— Мы поддерживаем поиск возможностей вернуться к соревнованиям для спортсменов, которые тренировались для этого всю свою жизнь, но мы категорически против того, чтобы они вернулись под национальным флагом, в то время как их страны находятся под санкциями, — заявила Сюзанна Лайонс. — Тогда (в феврале 2022 года. — «Известия») мы в полной мере поддерживали отстранение. Но на Олимпийском саммите (прошел 9 декабря в Лозанне. — «Известия») был поднят вопрос: осталась ли той же необходимость в защитных мерах? Хоть катализатор ситуации всё еще присутствует — им, очевидно, является конфликт на Украине, — вопрос безопасности спортсменов уже не стоит так остро.

Проявись, участие Мария Ласицкене из Олимпийского комитета России празднует победу в финале соревнований по прыжкам в высоту среди женщин на Олимпийских играх 2020 года в Токио Фото: Global Look Press/Xinhua/Li Gang

В конце февраля 2022 года МОК рекомендовал не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в зарубежных соревнованиях в связи с ситуацией на Украине. Таким образом, уже 9,5 месяцев наши атлеты лишены возможности выступать на международных стартах. За исключением тенниса, велоспорта и дзюдо, где международные федерации не стали слепо следовать позиции МОК, разрешив спортсменам выступать в своих соревнованиях под нейтральным флагом (также это касается неолимпийских видов — шахмат и самбо). Но похоже, что такое положение дел не нравится даже руководству олимпийского движения в США.

— Радует, что те, кого мы считаем политическими оппонентами, первыми выступили за спортивную солидарность, — подчеркнул «Известиям» президент Федерации фехтования России и главный тренер сборной Ильгар Мамедов. — Это приятно. Посмотрим, как дальше будет развиваться ситуация. Мы от своего плана не отходим, продолжаем тренироваться с прицелом на Игры-2024, проводим внутренние соревнования. Сейчас еще и с премиальным фондом, чтобы поддержать спортсменов и тренеров. Мы делаем максимум того, что можем со своей стороны.

Ранее глава МОК Томас Бах сообщил, что за участие представителей РФ в Олимпиаде-2024 выступают и организаторы предстоящих летних Игр — французы, в частности президент страны Эммануэль Макрон. Всё это, разумеется, пока лишь пожелания. Запрет на выступление наших атлетов на крупных турнирах в большинстве видов спорта по-прежнему в силе. Однако очевидно, что в мировом спортивном сообществе зреет мнение: бан недальновиден.

Хотя оппонентов у нас по-прежнему хватает. Не стоит забывать, как прибалтийские и скандинавские страны инициировали бойкоты ряда крупных спортивных саммитов прошедшей осенью. А, например, в Финляндии ряд СМИ уже призвали руководство местного НОК отказаться от участия в Играх-2024, если на него допустят россиян, пусть даже в нейтральном статусе.

Проявись, участие Финские болельщики празднуют победу Финляндии над командой России в матче за золотую медаль по хоккею на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине Фото: Global Look Press/IMAGO/Antti Aimo-Koivisto

— Решение по участию [российских спортсменов в международных соревнованиях] принимает не Олимпийский комитет США или условной Финляндии, — отметил «Известиям» глава Всероссийской федерации плавания (ВФП) Владимир Сальников. — Думаю, не стоит сейчас обращать на это всё внимание, но развитие сегодняшней ситуации вполне предсказуемо. Без наших спортсменов многие старты потеряли в плане конкуренции. Томас Бах должен сделать соответствующее заявление по поводу участия российских спортсменов на Олимпийских играх и в каком виде.

Квалификации уже начинаются

По словам Баха, в отношении российского спорта сейчас действуют «санкции» и «защитные меры». Санкции — это запрет на гимн, флаг и проведение крупных соревнований в самой России. Их сейчас ослаблять никто не собирается. А вот «защитные меры» — это отстранение атлетов ради сохранения целостности спорта — чтобы избежать ситуаций, когда участие в стартах россиян спровоцировало бы бойкот со стороны других участников, невыдачу россиянам виз, любые агрессивные действия по отношению к ним и т.д. На Олимпийском саммите, который состоялся 9 декабря в Лозанне, представители Азии заявили, что необходимости в «защитных мерах» против России в их регионе нет.

Позицию азиатов поддержали и многие другие региональные объединения. Правда, МОК вместо того, чтобы отменить свои скандальные рекомендации, снова переложил ответственность за окончательное решение на международные федерации. Именно им в ближайшее время предстоит решать вопрос о допуске наших спортсменов на отдельные соревнования. В первую очередь речь идет о тех, что проводятся в государствах, которые доброжелательно относятся к России. А чтобы уменьшить количество возможных конфликтов, есть сценарии, когда в отдельных видах спорта наши федерации перейдут из европейских в азиатские конфедерации.

Проявись, участие Команда Олимпийского комитета России на церемонии открытия Олимпийских игр 2020 года в Токио Фото: Global Look Press/dpa/Michael Kappeler

С поисками вариантов для возвращения имеет смысл поспешить, ведь квалификация в Париж-2024 в отдельных дисциплинах уже началась , отмечают эксперты. Проволочка может привести к тому, что мы получим возможность выступить на ближайших Играх, но недосчитаемся нужного количества квот — их успеют распределить без нас.

— Мы должны вернуться [к международным стартам] до апреля следующего года, — рассказал «Известиям» глава Федерации спортивной гимнастики России Василий Титов. — Чтобы мы прошли чемпионат Европы и чемпионат мира. Тогда мы сможем нормально претендовать на олимпийскую квалификацию. Там есть разные решения — можно уайлд-кард получить. Важно, чтобы это произошло в течение 2023 года. Мы ждем. Если это случится, будет здорово.

И конечно, отдельный болезненный вопрос — о нейтральном статусе России, за который, в частности, выступает глава ОК США. С одной стороны, лучше пусть будет так, чем полный пропуск Игр. Ведь мы и так провели без флага три Олимпиады подряд. Правда, предыдущие санкции были обусловлены антидопинговыми историями. А лишать страну госсимволов по политическим причинам — это Олимпийской хартией не предусмотрено.