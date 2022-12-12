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Олимпийский комитет США выступил за участие российских спортсменов в ОИ-2024 в Париже

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Допуск россиян к участию в Олимпийских играх 2024 года в Париже важен для олимпийского движения. Об этом 12 декабря заявила глава Олимпийского комитета США Сюзанна Лайонс.

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«США поддерживают поиск возможностей вернуться к соревнованиям для спортсменов, которые тренировались для этого всю свою жизнь, но мы категорически против того, чтобы они вернулись под национальным флагом, в то время как их страны находятся под санкциями», — цитирует ее газета The Wall Street Journal.

Лайонс отметила, что в феврале Олимпийский комитет США поддержал отстранение россиян от соревнований.

«Но на олимпийском саммите был поднят вопрос — осталась ли той же необходимость в защитных мерах? Хоть катализатор ситуации всё еще присутствует, им, очевидно, является конфликт на Украине, вопрос безопасности спортсменов уже не стоит так остро», — пояснила глава комитета.

При этом она предположила, что в случае допуска россиян ряд стран запретят им участвовать в соревнованиях на своей территории.

«Это серьезное нарушение Олимпийской хартии», — заключила Лайонс.

Российский сноубордист американского происхождения Вик Уайлд назвал это заявление главы Олимпийского комитета США настоящим сюрпризом. Он выразил надежду, что аналогичную позицию займет американское правительство, а российских спортсменов допустят до игр с флагом и гимном.

До этого, 7 декабря, президент Франции Эммануэль Макрон заявил о необходимости присутствия на ОИ-2024 всех стран, включая те, что находятся в состоянии конфликта.

5 декабря официальный представитель Международного олимпийского комитета Марк Адамс напомнил, что исполком организации оставил в силе санкции и защитные меры против российских и белорусских спортсменов.

28 февраля Международный олимпийский комитет рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях из-за ситуации вокруг РФ и Украины.

ХХХIII летние Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года.

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