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«Все понимают, что мировая гимнастика без российской невозможна»

Четырехкратный олимпийский чемпион Алексей Немов — о сроках возвращения наших спортсменов на международные турниры и перегибах мобилизации
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Частичная мобилизация коснулась ряда известных действующих и бывших спортсменов. При этом до сих пор неясны принципы, по которым будут призываться или получать отсрочку представители спорта высоких достижений, тренеры. Например, непонятно, в какой степени мобилизация коснется спортсменов, выступающих за ЦСКА и являющихся офицерами Вооруженных сил России. Об этом «Известия» поговорили с вице-президентом Федерации спортивной гимнастики России (ФСГР), четырехкратным олимпийским чемпионом, полковником ВС РФ в запасе Алексеем Немовым. Он также прокомментировал состояние нашего спорта в условиях изоляции и шансы россиян попасть на ближайшую летнюю Олимпиаду-2024 в Париже.

— Возможно ли в обозримом будущем улучшение отношений международных спортивных организаций к российским спортсменам и командам?

Все понимают
гимнаст спорт
Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

— Вы знаете, я здесь даже не могу комментировать, потому что ситуация настолько сложная и непредсказуемая… Сегодня так, а завтра может быть по-другому. Самое главное, чтобы спорт объединял людей во всем мире. Это самое главное. Культура, спорт… Они должны объединять людей. Невозможно, чтобы было как-то по-другому.

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— Отсутствие российских гимнастов на крупных международных соревнованиях сильно влияет на их уровень?

— Я считаю, что наши ребята — одни из самых лучших в мире. Поэтому, если будут проводить чемпионаты мира и Олимпийские игры без нас, то это будет не очень.

— Если в ближайшие годы наших гимнастов допустят до крупных турниров, например Олимпиады в Париже в 2024 году, сильно скажется на результатах отсутствие практики на таких соревнованиях?

— Главное, чтобы у наших ребят был настрой. Сейчас он у них очень хороший и есть позитивные эмоции. Во всяком случае, если судить по тому, что я видел в их исполнении на таких соревнованиях, как недавняя Спартакиада. Но это должно подкрепляться государством и нами всеми. Чтобы и дальше улучшались условия для подготовки, соревнований, чтобы зрители приходили на них и поддерживали ребят.

— Как оцените уровень Спартакиады?

— Никита Нагорный очень неплохо делает свои упражнения. Особенно на брусьях. Есть некоторые помарки, но тем не менее. Но в целом уровень хороший у ребят.

Все понимают
Никита Нагорный на соревнованиях по спортивной гимнастике на XXXII летних Олимпийских играх в Токио

Никита Нагорный на соревнованиях по спортивной гимнастике на XXXII летних Олимпийских играх в Токио

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

— Вы не получали повестку из военкомата?

— Пока не было. Надо будет — пойду. Этот вопрос здесь не стоит. Самое главное, чтобы всё было понятно и правильно. Потому что есть такие вещи, когда не хватает мужчин — спортивных тренеров. И приходит повестка. Здесь есть перегибы, на мой взгляд. Но тем не менее надо будет — встанем все.

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— Вы вышли из ЦСКА, являетесь полковником запаса. Приходилось получать военные навыки или весь армейский период занимались исключительно гимнастикой?

— Вы же знаете, что мы защищали честь страны на помостах. На международных помостах. Поэтому как-то так...

— Когда и при каких условиях нашу страну вновь допустят к международным выступлениям?

— У меня есть хорошие, интересные мысли на этот счет, но я вам не могу сказать.

— Общаетесь с иностранными знакомыми, с которыми раньше соревновались?

— Мне звонят, спрашивают, как у меня дела. Как себя чувствую, как семья. Мне это приятно.

— Ощущаете с их стороны негативный настрой по отношению к России?

— У нас в спорте есть солидарность. И все прекрасно понимают, что без российской гимнастики мировая гимнастика невозможна. Она будет не та.

Все понимают
 Артур Далалоян на соревнованиях по спортивной гимнастике на XXXII летних Олимпийских играх, Токио

Артур Далалоян на соревнованиях по спортивной гимнастике на XXXII летних Олимпийских играх, Токио

Фото: Спорт-Экспресс/Дарья Исаева
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— Вы завершили карьеру гимнаста в 28 лет. Прошлогодним олимпийским чемпионам в командном первенстве Давиду Белявскому и Денису Аблязину уже по 30, Никите Нагорному 25, Артуру Далалояну 26. Есть кому их заменить в обозримом будущем?

— Есть. Есть ребята из разных регионов. Я не буду пока называть имена молодых, могу только сказать, что талантов у нас немало. Но есть такая вещь, которая называется Олимпийскими играми. Когда ты олимпийский чемпион или чемпион мира — это звучит по-другому. Сейчас нас от этого отстранили, но ничего, самое главное — достигать максимальных результатов там, где ты выступаешь здесь и сейчас. Чтобы быть готовым к международным соревнованиям, поскольку я думаю, что рано или поздно отстранение нашей сборной закончится. И нам нужно быть готовыми выходить на помост.

— Когда вы, Светлана Хоркина, Елена Замолодчикова и всё ваше поколение закончили карьеру, у нас в спортивной гимнастике долгое время результаты были сильно хуже.

— Здесь всё просто: мы были воспитаны системой Советского Союза. Все наработки, помогавшие побеждать нам, — это наработки СССР. И все наши конкуренты работают по нашим разработкам. Особенно те, к кому уехали наши тренеры. Ничего сложного в этом нет.

Все понимают
Алексей Немов принимает поздравления с победой от друзей по команде, XXVI летние Олимпийские игры в Атланте

Алексей Немов принимает поздравления с победой от друзей по команде, XXVI летние Олимпийские игры в Атланте

Фото: РИА Новости/Игорь Уткин

— Мы это утратили?

— Нет, мы просто не пошли дальше. А конкуренты в своих странах адаптировали советские наработки. Мы в этом немного остановились. Пошла другая система. Сказалась и социальная история, о которой тяжело рассуждать в новое время. Потому что раньше я занимался гимнастикой бесплатно. А сегодня родителям приходится платить за то, чтобы их дети этим занимались. И в этом направлении нам надо работать. Потому что на больших соревнованиях удалось восстановить позиции в том числе за счет возвращения наших сильных специалистов. Отсюда и такие результаты у Нагорного, Далалояна, Ангелины Мельниковой и других наших нынешних гимнастов. Но хочется, чтобы и у детей было еще больше возможностей заниматься нашим видом спорта.

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