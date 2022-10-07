«Все понимают, что мировая гимнастика без российской невозможна»

Частичная мобилизация коснулась ряда известных действующих и бывших спортсменов. При этом до сих пор неясны принципы, по которым будут призываться или получать отсрочку представители спорта высоких достижений, тренеры. Например, непонятно, в какой степени мобилизация коснется спортсменов, выступающих за ЦСКА и являющихся офицерами Вооруженных сил России. Об этом «Известия» поговорили с вице-президентом Федерации спортивной гимнастики России (ФСГР), четырехкратным олимпийским чемпионом, полковником ВС РФ в запасе Алексеем Немовым. Он также прокомментировал состояние нашего спорта в условиях изоляции и шансы россиян попасть на ближайшую летнюю Олимпиаду-2024 в Париже.

— Возможно ли в обозримом будущем улучшение отношений международных спортивных организаций к российским спортсменам и командам?

Все понимают Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

— Вы знаете, я здесь даже не могу комментировать, потому что ситуация настолько сложная и непредсказуемая… Сегодня так, а завтра может быть по-другому. Самое главное, чтобы спорт объединял людей во всем мире. Это самое главное. Культура, спорт… Они должны объединять людей. Невозможно, чтобы было как-то по-другому.

— Отсутствие российских гимнастов на крупных международных соревнованиях сильно влияет на их уровень?

— Я считаю, что наши ребята — одни из самых лучших в мире. Поэтому, если будут проводить чемпионаты мира и Олимпийские игры без нас, то это будет не очень.

— Если в ближайшие годы наших гимнастов допустят до крупных турниров, например Олимпиады в Париже в 2024 году, сильно скажется на результатах отсутствие практики на таких соревнованиях?

— Главное, чтобы у наших ребят был настрой. Сейчас он у них очень хороший и есть позитивные эмоции. Во всяком случае, если судить по тому, что я видел в их исполнении на таких соревнованиях, как недавняя Спартакиада. Но это должно подкрепляться государством и нами всеми. Чтобы и дальше улучшались условия для подготовки, соревнований, чтобы зрители приходили на них и поддерживали ребят.

— Как оцените уровень Спартакиады?

— Никита Нагорный очень неплохо делает свои упражнения. Особенно на брусьях. Есть некоторые помарки, но тем не менее. Но в целом уровень хороший у ребят.

Все понимают Никита Нагорный на соревнованиях по спортивной гимнастике на XXXII летних Олимпийских играх в Токио Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

— Вы не получали повестку из военкомата?

— Пока не было. Надо будет — пойду. Этот вопрос здесь не стоит. Самое главное, чтобы всё было понятно и правильно. Потому что есть такие вещи, когда не хватает мужчин — спортивных тренеров. И приходит повестка. Здесь есть перегибы, на мой взгляд. Но тем не менее надо будет — встанем все.

— Вы вышли из ЦСКА, являетесь полковником запаса. Приходилось получать военные навыки или весь армейский период занимались исключительно гимнастикой?

— Вы же знаете, что мы защищали честь страны на помостах. На международных помостах. Поэтому как-то так...

— Когда и при каких условиях нашу страну вновь допустят к международным выступлениям?

— У меня есть хорошие, интересные мысли на этот счет, но я вам не могу сказать.

— Общаетесь с иностранными знакомыми, с которыми раньше соревновались?

— Мне звонят, спрашивают, как у меня дела. Как себя чувствую, как семья. Мне это приятно.

— Ощущаете с их стороны негативный настрой по отношению к России?

— У нас в спорте есть солидарность. И все прекрасно понимают, что без российской гимнастики мировая гимнастика невозможна. Она будет не та.

Все понимают Артур Далалоян на соревнованиях по спортивной гимнастике на XXXII летних Олимпийских играх, Токио Фото: Спорт-Экспресс/Дарья Исаева

— Вы завершили карьеру гимнаста в 28 лет. Прошлогодним олимпийским чемпионам в командном первенстве Давиду Белявскому и Денису Аблязину уже по 30, Никите Нагорному 25, Артуру Далалояну 26. Есть кому их заменить в обозримом будущем?

— Есть. Есть ребята из разных регионов. Я не буду пока называть имена молодых, могу только сказать, что талантов у нас немало. Но есть такая вещь, которая называется Олимпийскими играми. Когда ты олимпийский чемпион или чемпион мира — это звучит по-другому. Сейчас нас от этого отстранили, но ничего, самое главное — достигать максимальных результатов там, где ты выступаешь здесь и сейчас. Чтобы быть готовым к международным соревнованиям, поскольку я думаю, что рано или поздно отстранение нашей сборной закончится. И нам нужно быть готовыми выходить на помост.

— Когда вы, Светлана Хоркина, Елена Замолодчикова и всё ваше поколение закончили карьеру, у нас в спортивной гимнастике долгое время результаты были сильно хуже.

— Здесь всё просто: мы были воспитаны системой Советского Союза. Все наработки, помогавшие побеждать нам, — это наработки СССР. И все наши конкуренты работают по нашим разработкам. Особенно те, к кому уехали наши тренеры. Ничего сложного в этом нет.

Все понимают Алексей Немов принимает поздравления с победой от друзей по команде, XXVI летние Олимпийские игры в Атланте Фото: РИА Новости/Игорь Уткин

— Мы это утратили?

— Нет, мы просто не пошли дальше. А конкуренты в своих странах адаптировали советские наработки. Мы в этом немного остановились. Пошла другая система. Сказалась и социальная история, о которой тяжело рассуждать в новое время. Потому что раньше я занимался гимнастикой бесплатно. А сегодня родителям приходится платить за то, чтобы их дети этим занимались. И в этом направлении нам надо работать. Потому что на больших соревнованиях удалось восстановить позиции в том числе за счет возвращения наших сильных специалистов. Отсюда и такие результаты у Нагорного, Далалояна, Ангелины Мельниковой и других наших нынешних гимнастов. Но хочется, чтобы и у детей было еще больше возможностей заниматься нашим видом спорта.