Игроки запаса: кто из российских спортсменов получил повестку

Порядка 10 действующих и бывших спортсменов высокого уровня получили повестки в военкомат с момента объявления 21 сентября частичной мобилизации. Например, боец смешанных единоборств Владимир Минеев уже распределен в разведку и заявил о готовности отправиться в зону боевых действий. Ряд спортсменов пытается уточнить свой статус в военкоматах. Впрочем, ни одного по-настоящему звездного действующего атлета пока не призвали. Министр спорта России Олег Матыцин говорит о том, что спортсмены не станут какой-то исключительной группой граждан, но в то же время диалог с правительством о брони для определенных категорий спортсменов ведется.

Без исключительности, но с исключениями

Вопрос о правовом статусе спортсменов с учетом объявленной частичной мобилизацией обсуждается в спортивном сообществе с 21 сентября. 4 октября министр обороны России Сергей Шойгу напомнил об основных категориях граждан, которые могут претендовать на отсрочку от мобилизации. Спортсменов при этом он не упомянул.

Министр спорта РФ Олег Матыцин сказал, что спортсмены не будут выделяться в какую-то исключительную категорию граждан. Тем не менее из его слов стало понятно, что определенный диалог о принципах их призыва с правительством обсуждается.

— Уже неоднократно заявлял, что всё идет в рамках законодательства, — отметил Олег Матыцин. — Ни в коей мере мы не будем выделять спортсменов в какие-то отдельные исключительные категории, которые не будут соответствовать общей позиции государства. Не могу однозначно ответить по поводу бронирования. Речь не будет и не должна идти ни о какой исключительности. Да, мы понимаем, что спортсмены и тренеры — это золотой фонд, прежде всего те, которые готовятся к Олимпийским играм, члены сборных команд. Определенные меры защиты для отдельных категорий будут, возможно, будет дана отсрочка, пока мы находимся в диалоге с правительством.

Игроки запаса Боец смешанных единоборств Владимир Минеев Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

Ранее, 28 сентября, член комитета Госдумы по физической культуре и спорту Роман Терюшков сообщил «РИА Новости», что, по его данным, Министерство спорта РФ составило списки, в которые попали члены национальных сборных и спортсмены, которые показывали высокие результаты на последних крупных соревнованиях. Какого-либо подтверждения, что такие списки действительно уже существуют, не последовало.

При этом ряд действующих и бывших спортсменов повестки в военкомат получили.

С повесткой на руках

Первым о получении повестки публично сообщил бывший футболист московского «Динамо» и сборной России Сергей Гришин. Известному в 1990-е и первой половине 2000-х годов полузащитнику сейчас 48 лет. Он сообщил «Известиям», что нашел повестку у себя в почтовом ящике в первые дни после объявления частичной мобилизации. Сказал, что подпись под ней не ставил, скрываться от военкомата не собирается, но и самостоятельно, без соответствующих указаний, туда тоже не пойдет.

— Я не знаю, что должен дальше делать, — говорил Гришин. — Мне в повестке было предписано явиться в 9 утра. Я обнаружил ее только в 13 часов. Мои действия какие? Жду дальше. Как Родина прикажет, так и буду поступать. Другое дело, что я всю жизнь был футболистом и тренером, меня учили в футбол играть, а не воевать. В армии не служил, военную кафедру не заканчивал. Поэтому не знаю, по какому принципу будет решаться эта ситуация.

Игроки запаса Сергей Гришин Фото: Ярославский спорт/yarsport.ru

Одним из первых спортсменов, кто решительно вызвался идти на фронт после получения повестки, стал боец смешанных единоборств Владимир Минеев. Он проходил срочную и контрактную службу в ВДВ, а его младший брат Петр погиб в начале СВО, под Гостомелем.

— Я позвонил в Останкинский военкомат, к которому приписан, сообщил о том, что нахожусь не в России, и мне нужно время, чтобы прибыть, — сказал Минеев 25 сентября каналу РЕН ТВ. — Там горячки никакой нет, мы с ребятами находимся на связи. Меня ждут, я буду уже в конце недели в моем военкомате. Каждый должен делать так, как ему сердце велит. Лично я готов защищать Родину.

30 сентября Минеев рассказал о походе в военкомат, где ему сообщили, что распределяют его в разведку. Прибыть в расположение он должен уже на этой неделе. Между тем боец не исключает, что проведет еще один бой, если его отправят на передовую не раньше второй половины ноября. На 18 ноября в Москве у него намечена схватка по правилам кикбоксинга с бразильцем Фернандо Родригесом.

Получил повестку и бывший футболист сборной России Динияр Билялетдинов. Правда, позднее выяснилось, что его вызвали в военкомат лишь для сверки данных. После этого 37-летний спортсмен отправился домой.

Игроки запаса Динияр Билялетдинов Фото: РИА Новости/Максим Богодвид

— Он проходил воинскую службу, но она была специфической, со спортивным уклоном, — объяснил отец Динияра, известный тренер Ринат Билялетдинов. — Это было давно, ему тогда было 18 лет. Динияр принимал присягу, но служил по спортивной линии. Он сразу сказал, что бегать от военкомата не будет, но, когда пришел туда, выяснилось, что всё у него нормально. Просто нужно было сверку данных провести. Когда это сделали, вопросов не возникло, и Динияра отпустили домой.

Уточнением сведений и внесением изменений в документы воинского учета ограничилось дело и в случае с вызовом в военкомат чемпиона Европы по фигурному катанию Дмитрия Алиева — об этом сообщил заместителя министра спорта России Алексей Морозов. Аналогичную повестку — с просьбой явиться для сверки данных — причем еще 15 сентября, то есть до объявления частичной мобилизации, получил бывший боксер, депутат Госдумы Николай Валуев.

Готовность защищать

А вот скелетониста, участника Олимпийских игр-2018 в Корее Владислава Марченкова призвали именно в качестве мобилизованного. 4 октября он явился по повестке в военкомат.

— Я сегодня пришел в военкомат с вещами, как мне и было назначено раньше, — сказал Марченков «РИА Новости». — Предоставил все необходимые документы и справки, в том числе о своей спортивной специальности и о том, что у меня жена находится в положении. Они будут рассматривать эти документы, теперь я должен буду снова прийти 10 октября.

Игроки запаса Владислав Марченков Фото: РИА Новости/Нина Зотина

Власти до сих пор не разъяснили, как мобилизация коснется спортсменов, которые являются офицерами Вооруженных сил РФ (ЦСКА) и Росгвардии (общество «Динамо»). Имеющий звание полковника ВС РФ, олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Алексей Немов заявил о готовности идти защищать страну, если получит повестку.

— Надо будет — пойду, — сказал «Известиям» 46-летний Немов. — Здесь вопросов нет. Самое главное, чтобы это было понятно и правильно, потому что есть вещи, когда у нас нет спортивных тренеров в мужском плане и приходит повестка. Здесь есть перегибы, на мой взгляд. Тем не менее надо будет — встанем все.

С украинской стороны тоже не было достоверных сообщений об участии в боевых действиях известных спортсменов. В начале СВО о намерении взять в руки оружие заявляли, в частности, бывшие футболисты киевского «Динамо» Владимир Бессонов и Александр Алиев, но в дальнейшем никакой информации о их участии в боях не появлялось. Также сообщалось о том, что в киевскую территориальную оборону записался знаменитый боксер Александр Усик, но впоследствии он неоднократно выезжал за границу, а 20 августа в Саудовской Аравии провел бой с Энтони Джошуа.