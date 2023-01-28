Восточные премудрости: что такое Азиатские игры, на которые пригласили Россию

На этой неделе Олимпийский совет Азии предложил спортсменам из России и Белоруссии участвовать в соревнованиях на этом континенте, в том числе в XIX Азиатских играх , которые пройдут в китайском Ханчжоу с 23 сентября по 8 октября. Правда, условия допуска к стартам пока не объявлены. «Известия» рассказывают, что такое азиатский вариант Олимпиады, какие шансы у России в общем медальном зачете в соперничестве с Китаем, Японией и Южной Кореей и что собой представляют такие непривычные для нас виды спорта, как сянци, сепактакрау, кабадди и гонки на «драконах».

История и скандалы

Азиатские игры, или Азиада, проводятся раз в четыре года. Первые состоялись в 1951 году в Дели, последние — в 2018-м в Индонезии. Это второе по количеству участников спортивное мероприятие в мире после летних Олимпиад. На ближайших Играх ожидается присутствие 10 тыс. спортсменов из 45 стран. Если в соревнованиях примут участие россияне и белорусы, число государств-участников возрастет до 47 — рекордное количество.

Восточные премудрости_3 Спортсмены во время церемонии открытия Азиатских игр – 2018 в Джакарте, Индонезия Фото: Global Look Press/Kenjiro Matsuo

Нынешние игры должны были пройти в сентябре 2022 года. Но в тот момент случился пик заболеваемости коронавирусом в Китае, и правила въезда в страну максимально ужесточились. Организаторы надеются, что к сентябрю нынешнего года эпидемиологическая ситуация не помешает проведению соревнований.

История Игр насыщена скандалами. Постоянные вопросы вызывало участие Тайваня из-за сопротивления китайцев, Ирака (из-за войн) и Северной Кореи, которая сама бойкотировала Игры, проходящие у южного соседа. А в 1994 году церемония открытия была остановлена из-за смерти главы непальской делегации прямо во время мероприятия.

Поиграем в кабадди

Дисциплин на Азиатских играх больше, чем на Олимпиадах: соревнования проходят по 40 видам спорта. Помимо традиционной олимпийской программы вроде легкой атлетики, плавания, бокса здесь представлены, например, настольные игры: медали разыгрываются в бридже, го и сянци — китайском аналоге шахмат.

В гребле, помимо слалома и заездов на короткие дистанции, проходят гонки на лодках-«драконах». Российским зрителям, если они будут следить за Играми, наверняка непривычной покажется картинка с полей для гольфа и дорожек для боулинга.

Восточные премудрости_1 Соревнования по индонезийскому единоборству Пенчак Силат на летних Азиатских играх – 2018 в Индонезии Фото: TASS/EPA/BAGUS INDAHONO

Гораздо больше в программе Азиатских игр единоборств — есть джиу-джитсу, куреш, ушу.

Среди игровых видов, помимо популярных в той же Европе и России футбола, волейбола, баскетбола, представлены, например, сквош и сепактакрау — малайский волейбол, который можно сравнить с футволеем. Но вишенка на торте — древняя и очень странная игра кабадди.

Восточные премудрости_2 Две команды во время игры в кабадди в Индии Фото: Global Look Press/Vishal Bhatnagar

Ее правила по сути напоминают салочки. Матч проходит на поле 13 х 10 м, в каждой команде по семь человек. Один игрок направляется к соперникам и пытается осалить кого-то из них. Далее надо быстро убежать на свою половину, не будучи пойманным. Очки начисляются в зависимости от количества осаленных и количества повисших на тебе соперников при побеге. В свою очередь, осаленные игроки (или пойманный нападающий) выбывают из игры, но могут быть в случае удачных действий команды в дальнейшем возвращены на поле.

В программу Ханчжоу-2023 также впервые включен киберспорт — пройдут турниры по PUBG, FIFA, Dota 2, League of Legends и еще нескольким культовым играм.

Фавориты

Пока не совсем понятно, в каком формате на Играх выступит сборная России. Официально в Олимпийский совет Азии нас не принимали, значит, медали россиян и белорусов вряд ли будут учитываться в официальной таблице. Но это не мешает нам подсчитать всё самим. Другое дело, что вряд ли россиян допустят до участия во всех видах спорта — отборочные соревнования уже прошли.

Логично ожидать применения формата wild card — россиян (как отдельных спортсменов, так и сборные) пригласят на те соревнования, где они будут конкурентоспособны и интересны , но вряд ли во всех видах спорта — Китаю не захочется ставить под угрозу свое доминирование в медальном зачете. Да и сама Россия вряд ли сможет сформировать сборные по кабадди или сепактакрау.

Восточные премудрости_4 Зрители на трибунах во время соревнований Азиатских игр – 2018 в Джакарте Фото: TASS/EPA/MAST IRHAM

Медальный зачет Азиатских игр за всю их историю выигрывали два страны: до 1982 года это делала исключительно Япония (восемь раз подряд), а после — только Китай (10 раз).

На последних Играх Китай взял 290 медалей (132 золотые, 92 серебряные, 66 бронзовых). Второй была Япония — 205, третьей Южная Корея — 177, четвертой Индонезия — 98 и пятым Узбекистан — 69.

Учитывая азиатскую специфику видов спорта, вряд ли Россия может с ходу побороться с Китаем, Японией и Кореей, а вот претендовать на звание лучшей вне тройки — вполне. Но прогнозировать конкретно можно будет только после того, как станет понятно, сколько россиян и на каких условиях смогут поехать в Ханчжоу.

Восточные премудрости_5 Игроки сборной Китая по баскетболу после победы в финальном матче Азиатских игр – 2018 Фото: TASS/EPA/WU HONG

Кстати, проводятся и зимние Азиатские игры, но крайне нерегулярно. Последние состоялись в 2017 году в Саппоро, а следующие стоит ждать только в... 2029-м в... Саудовской Аравии! Специально для них посреди пустыни построят город со своим климатом. Это будут настоящие Игры будущего. Зимние Азиады конкурентнее — последние три турнира в медальном зачете по разу выигрывали Китай, Казахстан и Япония.

Российские федерации на предложение выступать в азиатских соревнованиях отреагировали в целом положительно. Легкоатлеты, разумеется, за участие, как и борцы. Пловцы «рассмотрят предложение», а волейболисты «проконсультируются с международными организациями».

«Спасибо им большое, конечно, за приглашение. Но сейчас решает МОК, допускать нас до соревнований или нет. Так что ждем решения», — приводит «РБ Спорт» слова президента Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирины Винер.

Восточные премудрости_6 Олимпийский спортивный центр Ханчжоу — главное место проведения Азиатских игр 2023 года Фото: Global Look Press/Long Wei/Sipa Asia

Однако, думается, главное сказала тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова.

— Это отличная возможность получить соревновательную практику. Она для нас сейчас имеет значение. Я уверена, что нам надо принять это приглашение. Нас не каждый день куда-то приглашают. Нас никуда не приглашают, — констатировала в разговоре с «Известиями» заслуженный тренер России.