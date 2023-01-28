 
$
Газета
Приложения
Главное

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023

Новости iz.ru
Газета «Известия»
НМГ
Новости РЕН ТВ
Новости 5 канала
Новости 78 канала
Спорт Экспресс
Спорт Экспресс
Газета
Газета
Приложения
Подписка
Реклама
Прямой эфир
Культура
Фильм «Чемпион мира» получил главную награду премии «Золотой орел»
Общество
Минюст РФ признал иноагентом лидера группы Little Big Илью Прусикина
Мир
Бразилия отказала ФРГ в поставке снарядов к танкам Leopard для Киева
Спорт
Овечкин вышел на четвертое место по голам в домашних матчах НХЛ
Мир
Почти 40 тыс. итальянцев выступили против обращения Зеленского на «Сан-Ремо»
Происшествия
Пожар площадью более 2 тыс. кв. м полыхает на территории рынка «Синдика» в Подмосковье
Мир
В ООН осудили атаку на посольство Азербайджана в Иране
Армия
Посол Украины во Франции рассказал о планах Запада передать Киеву 321 тяжелый танк
Мир
США призвали возобновить переговоры с Финляндией и Швецией о вступлении в НАТО
Культура
Кинотеатр «Ударник» в Москве восстановят для показов фестивального кино
Мир
На Украине заявили о повреждении пяти высоковольтных подстанций за неделю
Мир
Число погибших при теракте в Иерусалиме увеличилось до восьми
/

Восточные премудрости: что такое Азиатские игры, на которые пригласили Россию

Участвуют топ-сборные, видов спорта больше, чем на Олимпиаде, в том числе — сянци, сепактакрау и кабадди
Фото: Global Look Press/Pan Yulong
Главный слайд
Начало статьи
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

На этой неделе Олимпийский совет Азии предложил спортсменам из России и Белоруссии участвовать в соревнованиях на этом континенте, в том числе в XIX Азиатских играх, которые пройдут в китайском Ханчжоу с 23 сентября по 8 октября. Правда, условия допуска к стартам пока не объявлены. «Известия» рассказывают, что такое азиатский вариант Олимпиады, какие шансы у России в общем медальном зачете в соперничестве с Китаем, Японией и Южной Кореей и что собой представляют такие непривычные для нас виды спорта, как сянци, сепактакрау, кабадди и гонки на «драконах».

История и скандалы

Азиатские игры, или Азиада, проводятся раз в четыре года. Первые состоялись в 1951 году в Дели, последние — в 2018-м в Индонезии. Это второе по количеству участников спортивное мероприятие в мире после летних Олимпиад. На ближайших Играх ожидается присутствие 10 тыс. спортсменов из 45 стран. Если в соревнованиях примут участие россияне и белорусы, число государств-участников возрастет до 47 — рекордное количество.

Восточные премудрости_3
Спортсмены во время церемонии открытия Азиатских игр – 2018 в Джакарте, Индонезия

Спортсмены во время церемонии открытия Азиатских игр – 2018 в Джакарте, Индонезия

Фото: Global Look Press/Kenjiro Matsuo

Нынешние игры должны были пройти в сентябре 2022 года. Но в тот момент случился пик заболеваемости коронавирусом в Китае, и правила въезда в страну максимально ужесточились. Организаторы надеются, что к сентябрю нынешнего года эпидемиологическая ситуация не помешает проведению соревнований.

История Игр насыщена скандалами. Постоянные вопросы вызывало участие Тайваня из-за сопротивления китайцев, Ирака (из-за войн) и Северной Кореи, которая сама бойкотировала Игры, проходящие у южного соседа. А в 1994 году церемония открытия была остановлена из-за смерти главы непальской делегации прямо во время мероприятия.

Поиграем в кабадди

Дисциплин на Азиатских играх больше, чем на Олимпиадах: соревнования проходят по 40 видам спорта. Помимо традиционной олимпийской программы вроде легкой атлетики, плавания, бокса здесь представлены, например, настольные игры: медали разыгрываются в бридже, го и сянци — китайском аналоге шахмат.

В гребле, помимо слалома и заездов на короткие дистанции, проходят гонки на лодках-«драконах». Российским зрителям, если они будут следить за Играми, наверняка непривычной покажется картинка с полей для гольфа и дорожек для боулинга.

Восточные премудрости_1
Соревнования по индонезийскому единоборству Пенчак Силат на летних Азиатских играх - 2018 в Индонезии

Соревнования по индонезийскому единоборству Пенчак Силат на летних Азиатских играх – 2018 в Индонезии

Фото: TASS/EPA/BAGUS INDAHONO

Гораздо больше в программе Азиатских игр единоборств — есть джиу-джитсу, куреш, ушу.

Среди игровых видов, помимо популярных в той же Европе и России футбола, волейбола, баскетбола, представлены, например, сквош и сепактакрау — малайский волейбол, который можно сравнить с футволеем. Но вишенка на торте — древняя и очень странная игра кабадди.

Восточные премудрости_2
Две команды во время игры в кабадди в Индии

Две команды во время игры в кабадди в Индии

Фото: Global Look Press/Vishal Bhatnagar

Ее правила по сути напоминают салочки. Матч проходит на поле 13 х 10 м, в каждой команде по семь человек. Один игрок направляется к соперникам и пытается осалить кого-то из них. Далее надо быстро убежать на свою половину, не будучи пойманным. Очки начисляются в зависимости от количества осаленных и количества повисших на тебе соперников при побеге. В свою очередь, осаленные игроки (или пойманный нападающий) выбывают из игры, но могут быть в случае удачных действий команды в дальнейшем возвращены на поле.

«Чтобы 2023 год был не менее насыщенным, чем предыдущий»
Хоккеист ЦСКА и сборной России Павел Карнаухов — о календаре КХЛ и борьбе за второй подряд Кубок Гагарина

В программу Ханчжоу-2023 также впервые включен киберспорт — пройдут турниры по PUBG, FIFA, Dota 2, League of Legends и еще нескольким культовым играм.

Фавориты

Пока не совсем понятно, в каком формате на Играх выступит сборная России. Официально в Олимпийский совет Азии нас не принимали, значит, медали россиян и белорусов вряд ли будут учитываться в официальной таблице. Но это не мешает нам подсчитать всё самим. Другое дело, что вряд ли россиян допустят до участия во всех видах спорта — отборочные соревнования уже прошли.

Логично ожидать применения формата wild card — россиян (как отдельных спортсменов, так и сборные) пригласят на те соревнования, где они будут конкурентоспособны и интересны, но вряд ли во всех видах спорта — Китаю не захочется ставить под угрозу свое доминирование в медальном зачете. Да и сама Россия вряд ли сможет сформировать сборные по кабадди или сепактакрау.

Восточные премудрости_4
Зрители на трибунах во время соревнований Азиатских игр - 2018 в Джакарте

Зрители на трибунах во время соревнований Азиатских игр – 2018 в Джакарте

Фото: TASS/EPA/MAST IRHAM

Медальный зачет Азиатских игр за всю их историю выигрывали два страны: до 1982 года это делала исключительно Япония (восемь раз подряд), а после — только Китай (10 раз).

На последних Играх Китай взял 290 медалей (132 золотые, 92 серебряные, 66 бронзовых). Второй была Япония — 205, третьей Южная Корея — 177, четвертой Индонезия — 98 и пятым Узбекистан — 69.

Учитывая азиатскую специфику видов спорта, вряд ли Россия может с ходу побороться с Китаем, Японией и Кореей, а вот претендовать на звание лучшей вне тройки — вполне. Но прогнозировать конкретно можно будет только после того, как станет понятно, сколько россиян и на каких условиях смогут поехать в Ханчжоу.

Восточные премудрости_5
Игроки сборной Китая по баскетболу после победы в финальном матче Азиатских игр – 2018

Игроки сборной Китая по баскетболу после победы в финальном матче Азиатских игр – 2018

Фото: TASS/EPA/WU HONG
Пекинские муки: как Россия прошла Олимпиаду-2022
«Известия» вспоминают о последнем в уходящем году крупном международном соревновании с участием нашей сборной

Кстати, проводятся и зимние Азиатские игры, но крайне нерегулярно. Последние состоялись в 2017 году в Саппоро, а следующие стоит ждать только в... 2029-м в... Саудовской Аравии! Специально для них посреди пустыни построят город со своим климатом. Это будут настоящие Игры будущего. Зимние Азиады конкурентнее — последние три турнира в медальном зачете по разу выигрывали Китай, Казахстан и Япония.

Российские федерации на предложение выступать в азиатских соревнованиях отреагировали в целом положительно. Легкоатлеты, разумеется, за участие, как и борцы. Пловцы «рассмотрят предложение», а волейболисты «проконсультируются с международными организациями».

«Спасибо им большое, конечно, за приглашение. Но сейчас решает МОК, допускать нас до соревнований или нет. Так что ждем решения», — приводит «РБ Спорт» слова президента Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирины Винер.

Восточные премудрости_6
Олимпийский спортивный центр Ханчжоу – главное место проведения Азиатских игр 2023 года

Олимпийский спортивный центр Ханчжоу — главное место проведения Азиатских игр 2023 года

Фото: Global Look Press/Long Wei/Sipa Asia

Однако, думается, главное сказала тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова.

— Это отличная возможность получить соревновательную практику. Она для нас сейчас имеет значение. Я уверена, что нам надо принять это приглашение. Нас не каждый день куда-то приглашают. Нас никуда не приглашают, — констатировала в разговоре с «Известиями» заслуженный тренер России.

И правда, если сами организаторы зовут Россию поучаствовать в большом спортивном мероприятии, на котором представлены четверть мира и две из трех лучших сборных последней Олимпиады, — отказываться глупо.

Читайте также
Реклама
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023