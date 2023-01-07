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«Чтобы 2023 год был не менее насыщенным, чем предыдущий»

Хоккеист ЦСКА и сборной России Павел Карнаухов — о календаре КХЛ и борьбе за второй подряд Кубок Гагарина
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Прошедший год был крайне насыщенным для хоккеиста Павла Карнаухова. Прошлой зимой он попал в составе сборной России на Олимпийские игры в Пекине, где вместе с нашей национальной командой дошел до финала, завоевав серебряные медали. Весной в составе московского ЦСКА во второй раз в карьере выиграл Кубок Гагарина, вырвав трофей в заключительном седьмом матче финальной серии против магнитогорского «Металлурга» (4:3).

Сейчас его ЦСКА идет на третьем месте в Западной конференции, уступая 11 очков лидирующему петербургскому СКА и проигрывая по дополнительным показателям ярославскому «Локомотиву». В интервью «Известиям» Карнаухов рассказал о прошедшем годе и оценил конкурента своей команды в лице «Локо», возглавляемого бывшим главным тренером ЦСКА Игорем Никитиным, — именно при нем 25-летний форвард стал регулярно играть в КХЛ и в 2019 году завоевал свой первый Кубок Гагарина.

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— Как оцените прошедший отрезок нынешнего сезона для своей команды?

— Чуть-чуть слаживаемся всей командой в плане игры. Потому что работа в 2023 году предстоит серьезная. Сами понимаете, какая сейчас в лиге конкуренция. Оценить прошедший отрезок сезона сложно. Пусть это оценивают наши тренеры — мы должны просто выходить и играть. Но могу сказать, что нам надо немного добавить стабильности. И тогда всё будет получше.

— У вас получился насыщенный 2022 год. Олимпиада, выигранный Кубок Гагарина, участие в декабрьском Кубке Первого канала в единственную длинную паузу в сезоне КХЛ. Не наелись хоккеем за это время?

— Если говорить про Олимпиаду, то тут всё понятно — хочется защищать честь страны. Поэтому ничего тяжелого в этом нет. Наоборот, это всегда за счастье. Победа в Кубке Гагарина — тоже дело такое, что дает правильные эмоции и какую-то дополнительную мотивацию, чтобы снова выигрывать с командой. Поэтому да, прошедший календарный год получился очень насыщенный. Но хочется, чтобы и 2023-й был не менее насыщенным. И так же всё двигалось у нас.

— Тяжело сейчас идти по сезону с ЦСКА, когда надо удерживать завоеванный титул?

— Удерживать всегда тяжелее. Тем более ЦСКА — всегда серьезный раздражитель для большинства команд. А тут против них мало того что выходит на лед ЦСКА, так еще и в качестве действующего чемпиона. И они по определенным причинам вдвойне против нас настраиваются. Например, недавний соперник из Ярославля (30 декабря ЦСКА обыграл дома «Локомотив» в овертайме (3:2). — «Известия») — это наш возможный будущий соперник по плей-офф. Поэтому настрой соответствующий. Как и на игры с питерским СКА. С этими командами матчи тяжелые и вязкие. И это накладывает отпечаток, поскольку против Питера и Ярославля мы можем сыграть в плей-офф.

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— ЦСКА сейчас идет третьим на Западе. С этой же позиции в прошлом году вы вышли в плей-офф и выиграли трофей. В связи с этим довольны сложившимся положением или всё же хотите опередить в таблице СКА и «Локомотив»?

— В первую очередь принципиально выиграть очные матчи у СКА и «Локомотива». А догнать тот же Питер в турнирной таблице — это уже на втором плане стоит. Тут уже непринципиально, выходить в плей-офф с первого или третьего места.

— Сейчас многие ждут, что «Локомотив» впервые за долгое время разрушит гегемонию ЦСКА и СКА на Западе плей-офф, не пропустив в финал конференции одну из армейских команд. Сейчас Ярославль при Игоре Никитине похож на тот ЦСКА, который был при нем и в котором вы начинали играть в КХЛ?

— Конечно, команды похожие. В принципе я бы их назвал почти идентичными. Против Ярославля тяжело играть. Он хорош в обороне. И вообще сильная команда.

— После всех санкций тяжело было меньше чем за год перестроиться с игры на Олимпиаде на матчи Кубка Первого канала против Белоруссии и Казахстана?

— Мы отталкиваемся от нынешних реалий. Вот и всё. За сборную всегда интересно играть.

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