Завести интригу: главные события российского спорта в 2023 году

Российский спорт прожил 2022 год в условиях практически тотальных санкций, отстранения от международных соревнований. В 2023 году ситуация вряд ли кардинально изменится. Однако это не значит, что отечественному болельщику не за кого будет болеть и не за чем будет следить. Вопреки мрачным прогнозам, не произошло катастрофического и даже ощутимого падения уровня чемпионата России по футболу, КХЛ и баскетбольной Единой лиги ВТБ. В календаре фигуристов, лыжников и биатлонистов появились новые внутренние турниры. А в хоккее, теннисе и шахматах наши представители имеют возможность выигрывать турниры и ставить рекорды. Об основных спортивных событиях 2023 года — в материале «Известий».

Интриги РПЛ, КХЛ и Единой лиги ВТБ

Российский футбол с введением санкций лишился некоторых легионеров, но доказал, что может быть зрелищным и привлекательным для болельщиков. Свидетельством тому стали почти 70 тыс. зрителей на финале Кубка России в московских «Лужниках», где в конце мая в столичном дерби «Спартак» обыграл «Динамо» (2:1). Текущий розыгрыш кубка отметился необычным форматом с групповым этапом, а также делением сеток плей-офф на пути РПЛ и регионов — не самые богатые клубы с периферии получили больше шансов на встречи с грандами.

В чемпионате России с неплохим отрывом к пятому подряд чемпионству идет петербургский «Зенит», но не исключено, что кто-то еще составит ему конкуренцию. Впрочем, даже если и нет, нам гарантирована интрига в борьбе за серебряные и бронзовые медали. Пока на них претендуют «Спартак», «Динамо», ЦСКА и «Ростов».

Внизу таблицы также горячо. Главный вопрос: вылетит ли из РПЛ трехкратный чемпион России московский «Локомотив» — сейчас он на скользком 14-м месте в зоне стыковых матчей.

Обострилась интрига в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). Из-за бана сборной России в этом сезоне клубы получили самый плотный в истории турнира календарь. В регулярном чемпионате они сыграют рекордные 68 матчей.

Сейчас у турнира есть один очевидный лидер — петербургский СКА и столь же очевидный аутсайдер — ХК «Сочи». Остальные команды из низов таблицы по-прежнему имеют хорошие шансы на плей-офф, а те, кто вверху, еще далеки до окончательного распределения позиций и пар в Кубке Гагарина. Наверняка мы увидим немало новых имен среди талантливой молодежи, а также развития карьеры уже находящихся на слуху юниоров вроде нападающих Матвея Мичкова и Ивана Мирошниченко.

В баскетбольной Единой лиге ВТБ в уходящем году прервалась казавшаяся вечной гегемония московского ЦСКА. В финале плей-офф армейцев обыграл петербургский «Зенит». В женской баскетбольной Суперлиге произошло то же самое — казавшийся непобедимым екатеринбургский УГМК отдал золото курскому «Динамо». В 2023 году мы увидим, вернутся ли на вершину армейцы и уральский коллектив.

— Хочется верить, что будущий год будет более успешным для нашего спорта и, в частности, футбола, — заявил «Известиям» заслуженный тренер СССР и России Анатолий Бышовец. — И речь не о том, вернемся ли мы в европейские и международные соревнования. О шансах на это в 2023 году сейчас вряд ли кто-либо знает и может сказать что-то определенное. Но все события прошедшего года дали нам шанс более внимательно посмотреть, что мы имеем внутри страны, к чему пришли за последние десятилетия развития. И реформировать систему подготовки, отладить ее до такой степени, чтобы спорт приносил радость зрителям вне зависимости от наличия международных соревнований.

Овечкин в погоне

Угроза падения рекорда легендарного Уэйна Гретцки по числу заброшенных шайб в регулярных чемпионатах НХЛ постепенно становится главной интригой в мировом хоккее на ближайшие годы. В конце декабря Александр Овечкин вышел на второе место в этом списке, обойдя лучшего форварда Северной Америки середины прошлого века Горди Хоу.

Сейчас на счету нападающего «Вашингтон Кэпиталз» 803 гола. До рекорда Гретцки — 91 шайба. Забить за один год столько нереально. Поэтому интрига-2023 заключается в том, насколько близко Овечкин приблизится к рекорду всех времен. Если обойдет без травм и спадов, если Александр сохранит свой темп (в текущем сезоне он забросил 23 шайбы в 38 играх), есть все шансы, что Гретцки будет низложен уже в 2024 году.

— Уверен, наши ребята по-прежнему будут играть существенную роль в НХЛ, как делают это уже не одно десятилетие, — сказал «Известиям» бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов. — Но особняком, конечно, стоит Овечкин и его движение к рекорду Гретцки. Очевидно, что шансов на этот исторический успех у него всё больше и больше. Руководство «Вашингтона» доверяет Александру, он это доверие оправдывает. Контракт действует еще 2,5 года, поэтому, если Овечкин сохранит нынешний темп забивания голов, мы станем свидетелями падения рекорда Гретцки.

Теннисный оазис

Наши теннисисты оказались одними из немногих, кто избежал тотального бана. Да, они не могут выступать в командных соревнованиях вроде мужского Кубка Дэвиса и женского Кубка Билли Джин Кинг, которые сборная России завоевала в 2021-м. Но личные турниры по-прежнему проходят с участием наших, которые борются там за самые престижные трофеи.

И в 2023 году это продолжат делать Даниил Медведев, Андрей Рублев, Анастасия Павлюченкова, Дарья Касаткина, Карен Хачанов, Аслан Карацев, Вероника Кудерметова, Екатерина Александрова, Анастасия Потапова и многие другие.

Шахматная корона

Еще со времен холодной войны шахматы были, пожалуй, наиболее политизированным видом спорта. Эту репутацию они подтвердили и после начала специальной военной операции на Украине. В политическом плане 2022-й стал годом Сергея Карякина — среди спортсменов он оказался тем, кто наиболее активно поддержал действия России и раскритиковал западные санкции, а также компромиссную реакцию на них ряда чиновников из национальной федерации шахмат.

Это стоило Карякину участия в международных соревнованиях — комиссия по этике ФИДЕ дисквалифицировала его на полгода. Но он так и не отступил от своей линии. И даже после окончания срока дисквалификации — теперь уже по собственной инициативе — не принимает участия в рейтинговых турнирах. Так что вряд ли мы снова увидим его борьбу за звание чемпиона мира с гениальным норвежцем Магнусом Карлсеном, которого Сергей едва не победил в 2016 году. Но теперь и сам скандинав отказался защищать шахматную корону, которой владел почти 10 лет.

А поспорит за нее еще один россиянин — Ян Непомнящий. По спортивным результатам именно он — шахматист года в России. Непомнящий второй раз подряд выиграл турнир претендентов. И после отказа Карлсена поспорит за звание чемпиона мира с китайцем Дином Лижэнем. Матч состоится с 7 по 30 апреля 2023 года.

Бои Бивола, Бетердиева и Емельяненко

Наши бойцы MMA и профессиональные боксеры сумели сохранить присутствие на международной арене. В 2023 году нас ждет много интересных боев с их участием.

Боксер-полутяж Артур Бетербиев 28 января на лондонском стадионе «Уэмбли» в противостоянии с британцем Энтони Ярдом проведет защиту титулов чемпиона мира по версиям WBO, WBC и IBF. Дальше возможна его схватка с другим россиянином — Дмитрием Биволом — за звание абсолютного чемпиона мира в этой весовой категории. Но сначала Дмитрию наверняка понадобится провести свою защиту пояса WBA Super. Возможно, уже осенью состоится его матч-реванш с легендарным мексиканцем Саулем Канело Альваресом, которого Бивол победил в мае 2022 года.

4 февраля 2023 года легендарный боец Федор Емельяненко проведет прощальный бой против американца Рафана Бейдера. Он пройдет в Лос-Анджелесе в рамках турнира Bellator 290. Также мы наверняка увидим других наших ярких бойцов MMA. Например, Ислама Махачева, минувшей осенью взявшего вакантный титул чемпиона UFC в легком весе, где в 2021 году непобежденным завершил карьеру Хабиб Нурмагомедов.

Внутренние соревнования по лыжным гонкам, фигурному катанию и биатлону

В зимних видах спорта наши спортсмены пока соревнуются между собой, иногда привлекая в качестве спарринг-партнеров также лишенных международных стартов белорусов.

В тех же лыжных гонках внутренние турниры в виде этапов Кубка России не сильно слабее по составу, чем международные. Жители Хакасии, Красногорска и ряда регионов Урала теперь могут регулярно видеть вживую триумфаторов Олимпиады в Пекине, среди которых выделяются обладатели Кубка мира последних лет Александр Большунов и Наталья Непряева.

А разгоревшийся в декабре конфликт между Большуновым и другой звездой наших лыж — олимпийским чемпионом Сергеем Устюговым — способен привлечь еще большее внимание к этапам Кубка России следующего года. Они начнутся вскоре после новогодних праздников.

То же самое можно сказать о фигурном катании. На днях завершившийся чемпионат России продемонстрировал высокий уровень мастерства и конкуренции. Да и этапы Гран-при России, кажется, могут дать фору многим международным стартам.

Наши за границей

Санкции не коснулись российских легионеров в большинстве игровых видов спорта. Олимпийская чемпионка по гандболу Анна Вяхирева играет в Норвегии, олимпийский чемпион по волейболу Дмитрий Мусэрский продолжает выступать в Японии, чемпионка мира по волейболу – 2020 Татьяна Кошелева по-прежнему сохраняет позиции в Италии.

Помимо Овечкина несколько десятков россиян играют ключевые роли в своих клубах в НХЛ и претендуют на командные и индивидуальные призы. Среди футболистов ожил на Кипре Александр Кокорин, по-новому раскрылся в итальянском «Торино» Алексей Миранчук, а Александр Головин, как и прежде, — один из лидеров французского «Монако». Все они продолжат выступать за свои клубы и в 2023 году.

А главный тренер венгерского «Ференцвароша» Станислав Черчесов не просто уверенной поступью идет ко второму титулу чемпиона Венгрии, но и готовит команду к 1/8 финала Лиги Европы, куда сенсационно вывел ее с первого места из очень непростой группы. Это первое попадание клуба из Будапешта в весеннюю часть еврокубков с 1975 года.