Молодо-дорого: как «Локомотив» скупает юные таланты

Официально зимний дозаявочный период в российском футболе начнется 26 января 2023 года, но клубы традиционно начинают работу по оформлению новичков заранее. Несколько важных сделок уже состоялось. Пока хедлайнеры во всех отношения — «Крылья Советов». Самарцы подписали лучшего бомбардира лиги Владимира Сычевого, но вынуждены были отпустить Сергея Пиняева и Максима Глушенкова. Два молодых таланта перешли в «Локомотив» — железнодорожники не пожалели на выкуп игроков порядка 700 млн рублей.

Лучший бомбардир — в «Крыльях»

Главный на данный момент трансфер оформили отнюдь не лидеры, а середняки РПЛ. Автор 17 голов во всех матчах этого сезона Владимир Сычевой сменил «Оренбург» на «Крылья Советов». А заодно официально взял фамилию отчима, как и хотел. Теперь за самарскую команду будет забивать Владимир Писарский.

— О каком-то повышении здесь речи не идет, потому что «Крылья Советов» ниже «Оренбурга» в турнирной таблице, — подчеркнул «Известиям» экс-капитан сборной России Александр Мостовой. — Если рассматривать этот переход в футбольном плане, я не вижу особой разницы. Другое дело, что «Крылья Советов» — это команда, которая из года в год продает футболистов. Скорее всего, переход Сычевого как-то с этим связан.

«Оренбург» пока не нашел замену бомбардиру, но укрепился очередным аргентинцем — из «Лануса» (Буэнос-Айрес) на Урал перебрался защитник Матиас Перес.

Лидер российской премьер-лиги «Зенит» пока не усилил состав новыми футболистами, но обновил отношения со старыми. В ноябре из двухлетней аренды в шведский «Юргорден» вернулся голкипер Александр Васютин, а в декабре сине-бело-голубые выкупили у «Кайрата» трансфер защитника Нуралы Алипа. Футболист сборной Казахстана год находился в аренде, а теперь подписал с «Зенитом» полноценный контракт по схеме «2,5+1».

У «Динамо» тоже новое-старое усиление. Бело-голубые еще в августе объявили о переходе 17-летнего защитника «Войводины» Милана Майстровича, но присоединиться к «Динамо» он должен этой зимой. Ожидается, что серб поедет на ближайшие сборы с бело-голубыми.

«Спартак» окончательно расстался с Айртоном — «Фламенго» выкупил защитника у красно-белых. «Краснодар» избавился от другого бразильца — «Интернасьонал» подписал полноценный контракт с Вандерсоном. ЦСКА отдал в аренду «Атлетико Минейро» Бруно Фукса, а не игравший полгода Марио Фернандес отправился в «Интернасьонал» до конца 2023-го. Покинули «Локомотив» Тин Едвай и Педриньо — их арендовали соответственно «Аль-Айн» (ОАЭ) и «Сан-Паулу» (Бразилия).

На пути в «Локомотив»

Еще один важный переход касается не игроков, а тренера — Курбан Бердыев вернулся в премьер-лигу и возглавил «Сочи». Это означает, что южане наверняка будут активны в зимнее окно — в частности, сочинцы могут досрочно вернуть из «Крыльев» отданного в аренду Александра Коваленко.

Активен на рынке «Локомотив». В ноябре в клуб пришли новый спортивный директор Дмитрий Ульянов и новый главный тренер Михаил Галактионов. Вокруг красно-зеленых — множество трансферных слухов, но как минимум два вот-вот будут подтверждены: форварды «Крыльев» Сергей Пиняев и Максим Глушенков начнут следующий год в Черкизово. «Локо» потратит более 700 млн рублей на Пиняева и Глушенкова — эта сумма прописана в их контрактах с самарским клубом в качестве отступных. По информации ряда СМИ, еще 140 млн рублей получат агенты Сергея Пиняева.

— Если это решение игроков, если они видят себя в новых командах, знают требования тренера, с которым они будут работать — значит, они готовы бороться и двигаться дальше в карьере, — отметил «Известиям» экс-тренер «Локомотива» и сборной России Юрий Семин. — А если это решения агентов или какие-то финансовые интересы, то из этого может ничего не получиться. Я говорю про переходы всех футболистов — и про «Локомотив», и про Сычевого в том числе. Если это их сознательное решение, то они должны понимать, куда они идут.

Востребован на рынке защитник «Нижнего Новгорода» Илья Агапов — 21-летний левша, которого Валерий Карпин уже вызывал в сборную России, может перейти в «Локомотив» или ЦСКА.

Постоянно фигурирует в трансферных новостях «Спартак» — слухи уже отправляли в Тушино хавбека «Хетафе» Неманью Максимовича, защитника «Куябы» Хоакима Энрике и защитника «Сассуоло» Рожерио.

«Зенит» работает над сделкой по продаже Юри Алберто в «Коринтианс». У бразильского клуба нет требуемых денег, поэтому, скорее всего, сине-бело-голубые получат в обмен на форварда одного или двух футболистов. Чаще всего в бразильских СМИ всплывают фамилии защитника Роберта Ренана и полузащитника Ду Кейроса.

Все еще без клуба остается Артем Дзюба. 34-летний экс-форвард сборной России расторг контракт с турецким клубом «Адана Демирспор» и остается свободным агентом. Среди возможных претендентов на футболиста называются «Сочи», «Торпедо» и итальянская «Монца».

Всем нужны защитники

Ситуация на рынке подчеркивает востребованность центральных защитников-левшей. К примеру, «Зенит» именно по этой причине решил выкупить трансфер Алипа, хотя за год в аренде он не впечатлил какой-то выдающейся игрой. По этой же причине сине-бело-голубые хотят взять на замену Юри Алберто именно Роберта Ренана — у 19-летнего бразильца прекрасная левая нога.

В идеале «Зениту» нужен и результативный нападающий — Матео Кассьерра за полгода не забил ни одного мяча в РПЛ, да и от Ивана Сергеева ждут большего. Но вряд ли эту проблему «Зенит» решит уже зимой.

«Спартаку» хорошо бы укрепить сразу несколько позиций. Во-первых, необходим опытный и качественный центральный защитник, не обязательно левоногий. Во-вторых, после травмы Кристофера Мартинса у «Спартака» обнаружилась нехватка исполнителей в центре поля. В-третьих, есть вопросы к левому флангу — ни Мачей Рыбус, ни Леон Классен, ни Даниил Хлусевич не выглядят идеальными левыми защитниками для сегодняшнего «Спартака».

ЦСКА отчаянно нужен центральный защитник. Владимир Федотов не отходит от блока 3-4-2-1, а игроков в обороне не хватает, поэтому летом пришлось перемещать в центр непрофильного игрока — Бахтиера Зайнутдинова.

«Локомотив» после ухода Едвая будет страдать от той же проблемы, но у красно-зеленых хотя бы в строй возвращается Лукас Фассон. «Динамо» не хватает глубины в центре поля, «Краснодару» — в нападении. Но, как и другие топ-клубы, они были бы не прочь усилиться защитниками.