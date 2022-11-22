Отведать Кубка: что ждет клубы РПЛ перед отпуском

Чемпионат России по футболу ушел на зимний перерыв, но командам РПЛ еще рано отправляться в отпуска. Им осталось провести два тура группового этапа Кубка России, первый из которых пройдет в середине нынешней недели. Один из этих матчей, между воронежским «Факелом» и петербургским «Зенитом», прошел 16 ноября. «Зенит» победил 2:0. В предпоследнем, пятом туре наиболее интересными кажутся выезд ЦСКА в Екатеринбург к «Уралу», визит «Спартака» в Самару к «Крыльям Советов», поездка «Динамо» в Грозный к «Ахмату» и вояж «Локомотива» в Краснодар.

«Крылья Советов»–«Спартак»

Самарский клуб не так успешен, как в прошлом сезоне. В значительной степени это связано с потерей целой группы лидеров, ушедших в топ-клубы зимой и летом. Но осенью «Крылья» вновь напомнили о себе как об одной из самых ярких команд РПЛ.

Они укрепили свои позиции в чемпионате, где перед зимней паузой одержали несколько побед, сейчас идут на 11-м месте, но с отрывом от зоны вылета и переходных матчей. И с шансами вклиниться в борьбу за более высокие места. В Кубке России подопечные Игоря Осинькина в сентябре отметились домашней победой над «Зенитом» (2:0), став первыми в сезоне, кто одолел питерцев.

Чуть позже сине-бело-голубые оказались жертвами и «Спартака», который разгромил их дома со счетом 3:0. Правда, выездные неудачи «Крыльев» в матчах с красно-белыми (0:1) и «Зенитом» (1:2) отбросили-таки их на третье место. Но самарцы еще могут побороться за лидерство с обоими топ-клубами. Сейчас у «Спартака» 12 очков, у «Зенита» девять, у «Крыльев» шесть, а у аутсайдера группы — воронежского «Факела» — ноль. При этом у «Зенита» и «Факела» сыграно на один матч больше. В случае победы над «Спартаком» 23 ноября Самара может обострить ситуацию в квартете.

— Нам было непросто после ухода игроков, — отметил в разговоре с «Известиями» капитан «Крыльев Советов» Александр Солдатенков. — Ушли ребята, которые могли решать моменты на поле. Пришли новые игроки, которым нужна была адаптация. Но считаю, что сейчас им стало комфортнее, они лучше понимают требования тренера. И нам теперь проще играть и понимать друг друга на поле. У нас ведь еще и коллектив такой, где большинство игроков и главный тренер уже много лет работают вместе. Есть система игры, которая на дистанции всё равно дает положительный результат, даже когда теряем игроков.

«Краснодар»–«Локомотив»

Матч с «быками» станет первым во главе железнодорожников для их нового главного тренера Михаила Галактионова. Примечательно, что «Локо» сейчас делит лидерство в группе с «Пари Нижний Новгород», где еще две недели назад работал 38-летний специалист. Именно он со своей командой обыграл красно-зеленых на старте группового этапа со счетом 2:0.

Сейчас у «Локомотива» и «Нижнего» по восемь очков, а у «Краснодара» семь. «Быки» удачно начали сезон, но провалили концовку осенней части, откатившись в середину таблицы РПЛ. Поговаривают о скором уходе в отставку их главного тренера Александра Сторожука. Матч с «Локо» 23 ноября может быть одним из последних шансов избежать перемен. «Пари Нижний Новгород» в этом туре едет в гости к «Химкам», которые не набрали ни одного очка.

— Уверен, будет боевой матч с множеством атак, — сказал «Известиям» бывший нападающий и экс-член совета директоров «Локо» Дмитрий Булыкин. — У обеих команд есть проблемы с обороной, но много ярких игроков в атаке. Оба коллектива пребывают в кризисе, но для «Локомотива» может стать дополнительным фактором наличие нового главного тренера. Приход Галактионова должен встряхнуть игроков. Наверняка они понимают, что им надо доказывать свой уровень тренеру, с которым им работать в следующем году.

«Ахмат»–«Динамо», «Оренбург»–«Ахмат»

В группе С самая запутанная ситуация. Московское «Динамо» лидирует с семью очками. Ему в спину дышат отстающие на один балл «Ахмат» с «Ростовом», а также отстающий на два очка «Оренбург». К «Оренбургу» едет в гости «Ростов», а динамовцы отправляются в Грозный к «Ахмату». Оба матча назначены на 23 ноября.

Все четыре команды находятся в хорошей форме. Динамовцы после провального сентября набрали ход, выиграли в чемпионате четыре из пяти последних матчей, причем поражение от «Ростова» (1:2) в гостях по игре выглядело довольно случайным. В итоге подопечные Славишы Йокановича поднялись на четвертое место. «Ростов» и вовсе ушел на паузу в чемпионате на второй строчке.

«Оренбург» стал главным открытием сезона. Вышедшая из первой лиги команда Марцела Лички сейчас седьмая, а ее нападающий Владимир Сычевой с 14 голами делит со спартаковцем Квинси Промесом первое место в гонке бомбардиров чемпионата. «Ахмат» же недавно отметился выездной победой над «Зенитом», нанеся питерцам первое поражение в национальном первенстве.

— Ситуация в этой четверке крайне запутанная, что радует, поскольку в других группах примерно ясно, кто проходит дальше, и интрига лишь в том, кто с какого места выйдет в плей-офф, — поделился мнением с «Известиями» бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин. — Важно и то, что мы не можем назвать фаворита ни в одном из этих двух матчей. «Динамо», «Ахмат», «Ростов» и «Оренбург» набрали хорошую форму и очень прилично выглядели в последних матчах. Правда, не ясно, как на них скажется перерыв на игры сборных, тем более все четыре команды делегировали в сборную России своих футболистов. И не ясно, в каком состоянии они вернулись в свои клубы.

«Урал»–ЦСКА

Эти команды весь сезон действуют в противофазе друг к другу. Летом матч первого тура чемпионата стал дебютным для главного тренера ЦСКА Владимира Федотова. И потерявшая в межсезонье множество игроков, еще не дождавшаяся масштабного усиления армейская команда обыграла «Урал» дома 2:0, при этом не реализовав множество моментов и побив клубный рекорд по ударам в створ ворот.

Казалось, красно-синие делают заявку на борьбу за медали. И всё лето шли почти вровень с лидирующим «Зенитом». Для «Урала» же тот матч стал началом конца эпохи Игоря Шалимова, который был уволен после четырех туров, когда команда не набрала ни одного очка. Приход на пост главного тренера Виктора Гончаренко не дал быстрых результатов. И к концу лета у клуба были всего одно очко после восьми туров и реальная угроза вылета в первую лигу.

Осенью всё перевернулось. ЦСКА начал терять очки на ровном месте. В итоге за последние семь туров он лишь дважды победил в РПЛ. Команда Федотова не только безнадежно отстала от «Зенита» и уступила «Спартаку» инициативу в борьбе за второе место, но и свалилась на пятую строчку, пропустив вперед «Ростов» и московское «Динамо».

«Урал», напротив, преобразился. Он не проигрывал в чемпионате последние семь матчей, одержав пять побед и дважды сыграв вничью. В итоге команда Гончаренко поднялась в первую десятку и почти решила вопрос с сохранением места в РПЛ, а белорусский специалист вновь заставил вспомнить публику, почему в свое время получил работу в ЦСКА и «Краснодаре».

В Кубке России оба клуба лидируют, набрав по девять очков. Они выиграли по три матча из четырех. И во вторник, 22 ноября, определят, кто станет победителем группы. В другой игре квартета в этот же день московское «Торпедо» примет на своем поле «Сочи». У «автозаводцев» шесть очков, южный клуб не набрал ни одного.