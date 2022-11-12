«Можем попасть в тройку и даже стать вторыми»

Одним из главных открытий нынешнего сезона РПЛ среди молодых футболистов стал защитник московского «Динамо» Александр Кутицкий. Еще в предыдущем чемпионате России он был в обойме бело-голубых при главном тренере Сандро Шварце, который периодически выпускал его на замены, а однажды дал провести полный матч. У Славишы Йокановича 20-летний игрок регулярно выступает в основном составе и уже не первый раз вызывается в молодежную сборную России. На уходящей неделе Кутицкий побывал на церемонии вручения премии «Джентльмен года» капитану своего клуба Даниилу Фомину. Во время мероприятия Александр дал интервью «Известиям», в котором оценил выступление «Динамо» в сезоне, охарактеризовал Фомина, рассказал о кумирах среди мировых звезд, позициях, на которых может сыграть, а также прокомментировал свой очередной вызов в молодежку.

«Каждый из нашей команды достоин этого по своим человеческим качествам»

— Как отреагировали на присуждение Даниилу Фомину премии «Джентльмен года»?

— Очень рад за него. Это человек, к которому испытываешь уважение. Он всегда поддержит тебя, на поле неоднократно демонстрировал принцип Fair Play. Просто Даниил — хороший, добрый парень. (Улыбается.) Везде всегда поможет. Настоящий капитан.

— Став в этом сезоне капитаном «Динамо», он поменялся? Жестче стал общаться с молодыми вроде вас?

— Да нет. В принципе всё нормально. Много возни. Где-то Даниил подсказывает, где-то мы справляемся сами. Поддержит, когда что-то идет тяжело, иногда напихает, если мы что-то не делаем как надо. Но это вполне нормально и естественно в роли капитана. В целом же Даня такой же добрый и отзывчивый парень, как и раньше. В принципе ничего не поменялось.

— Стал больше толкать мотивационные речи в раздевалке, больше общаться с судьями в спорных моментах во время матча?

— Он и до капитанской повязки всегда говорил, потому что Фомин — один из лидеров команды. Был им и раньше. Так что ничего не поменялось.

— Кто из «Динамо» может следующим получить эту премию?

— Да много кто. Каждый из нашей команды достоин этого по своим человеческим качествам. Если выбрать одного... Может, Шуня (вратарь Антон Шунин. — «Известия»), конечно.

— Недавно его в 35 лет опять вызвали в национальную сборную России. За счет чего он так в ней востребован уже больше 10 лет при разных тренерах?

— У него хорошие футбольные качества. Особенно отмечу много точных качественных передач.

— Вы в списке молодежной сборной на ноябрьские сборы. Насколько вам интересно сейчас в нее ехать, когда нет официальных турниров и играются лишь товарищеские матчи?

— Конечно, интересно. Всегда хочется поддерживать форму в сборной, тренироваться, проводить товарищеские игры. Тем более на каждом сборе в команде есть новые люди, с которыми надо притираться, наигрывать связки. Нужно только поддерживать такие мероприятия.

— Про нынешнего главного тренера молодежной сборной Михаила Галактионова уже открыто говорят, что он может зимой возглавить «Локомотив». Как думаете, справится он в топ-клубе?

— Ну почему бы нет? Он отличный тренер, у него хороший тренировочный процесс. Михаил Михайлович может достичь высоких целей в «Локомотиве».

— В таком случае не боитесь, что «Локо» поднимется со дна таблицы и у «Динамо» может снова появиться лишний конкурент?

— Да нет. (Улыбается.) Конкуренция — это всегда хорошо, когда она есть. Есть куда завышать планку. Поэтому всё нормально.

— Уже привыкли к статусу игрока основного состава «Динамо»?

— К этому статусу еще надо стремиться, работать, много отдаваться на футбольном поле. Такого ощущения, что я уже игрок основы, нет. Надо еще выкладываться, и всё получится.

— Вы уже год назад при Сандро Шварце отыграли победный матч РПЛ с «Краснодаром» (1:0) от первой до последней минуты. Не было обидно, что до конца прошлого сезона он вас редко выпускал на поле и только на замену во вторых таймах?

— Не сказал бы. Есть такое, что меня постепенно подводили к основе. И это помогло. Стало больше уверенности на поле и добавилось понимание в большом футболе.

— Сильно изменилась игра вашей команды после смены Шварца на Йокановича?

— Само собой. Это разные тренеры. Они не могут быть одинаковыми. Так что изменения есть в нюансах, но не скажу, что они сильные. У Сандро была высокая интенсивность — такой футбол он проповедовал. Но и при Славише мы это вернули к концу нынешнего года. В отличие от начала сезона также интенсивно работаем, стараемся больше действовать на половине поля соперника. Так что особо ничего не изменилось по сравнению со Шварцем. Просто летом, в начале сезона, при Йокановиче мы еще не показывали такой футбол, потому что притирались к новому главному тренеру, что-то недопонимали из его требований. Плюс пришло много новых игроков. Сейчас всё поменялось в лучшую сторону.

— Довольны промежуточными результатами «Динамо» в этом сезоне?

— Были летом матчи, где мы упускали победы, ведя 2:0. В Воронеже с «Факелом» (3:3) и в гостях с «Пари Нижний Новгород» (2:2). Обидно так отдавать матчи. Еще и недавно было обидное гостевое поражение от «Ростова» (1:2), где могли выигрывать, создали много моментов, а соперник всего дважды попал по воротам и оба раза забил. В остальном всё хорошо. Так что могли больше набрать очков. Но теперь впереди весенняя часть чемпионата, поэтому будем стремиться к лучшему.

— Можно ли ожидать от «Динамо» борьбу за второе-третье место, как в прошлом сезоне?

— Я думаю, конечно, можно. Мы можем попасть в тройку и даже стать вторыми. А в будущем побороться за первое место. Но всё покажет весенняя часть сезона.

— Можно ли нынешнему «Зениту» навязать борьбу за чемпионство?

— Конечно, можно.

— Вы родились 1 января. Каково одновременно праздновать день рождения и Новый год?

— Прекрасно. В один день все подарки. (Улыбается.) Всё отлично.

— Среди коллег по амплуа есть кумиры?

— В детстве кумиром был Стивен Джеррард. Была даже его маленькая футболка ливерпульская. И Месси, конечно. Сейчас ориентируюсь на Кевина де Брюйне. И Серхио Рамос.

— Вы назвали игроков очень разных амплуа.

— Так и я могу сыграть на любой позиции. (Смеется.) Не суть.

— Даже на вратарской?

— Кроме вратаря. Там еще не опробовал. Даже в детстве не вставал в раму. Но всегда надо быть готовым ко всему.