Спортивные выходные с «Известиями»

Футбол

Чемпионат России. «Локомотив» – «Спартак», «Динамо» – ЦСКА

Российский футбол близок к уходу в зимнюю спячку. В ноябре команды отыграют последние официальные матчи и попрощаются с болельщиками до марта. В ближайшие выходные уйдет на перерыв чемпионат страны. 17-й тур станет последним в календарном 2022 году. И он порадует зрителей двумя московскими дерби. В субботу «Локомотив» попробует оторваться от своих конкурентов в борьбе за выживание и подставить подножку идущему на втором месте «Спартаку», который в случае неудачи не только совсем далеко отпустит лидирующий петербургский «Зенит», но и поставит под вопрос свои перспективы в борьбе за серебряные медали. На то, чтобы потеснить красно-белых с нынешних позиций, претендуют столичные «Динамо» и ЦСКА, которые в воскресенье сыграют во втором дерби тура. Победитель подберется к лидирующей тройке и уйдет на длинный перерыв в более выгодном положении.

12 ноября, 19:30, стадион «РЖД Арена» (Москва). 13 ноября, 19:30, стадион «ВТБ Арена» (Москва). Прямые трансляции на «Матч ТВ» и «Матч Премьер»

Теннис

Мужчины. Итоговый турнир ATP

Фото: REUTERS/Lisa Leutner

Завершается сезон и в мировом теннисе. Женщины уже ушли в отпуск, а лучшим из мужчин осталось провести всего одно крупное соревнование. В Турине в воскресенье начнется Итоговый турнир Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). В нем примут участие два россиянина, которые оказались в одной группе. Причем в первый игровой день Даниил Медведев и Андрей Рублев начнут выступление матчем друг с другом. Параллельно сыграют их соперники по квартету — серб Новак Джокович и грек Стефанос Циципас. В другой группе собрались испанец Рафаэль Надаль, американец Тейлор Фритц, норвежец Каспер Рууд и канадец Феликс Оже-Альяссим.

13 ноября, 16:00–23:00, «Пала Альпитур» (Турин, Италия). Прямые трансляции на сайте ATP

Фигурное катание

Гран-при России. Четвертый этап

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

У российских фигуристов сезон продолжается, и в ближайшие дни наступает пора четвертого этапа национального Гран-при. Вновь, как и первый, он пройдет в Москве. На этот раз главной звездой мероприятия будет чемпионка мира – 2015 Елизавета Туктамышева. Кроме того, в женском одиночном катании на лед выйдет двукратная чемпионка России среди юниоров Софья Акатьева. У мужчин выступит целая группа лидеров последних лет: Михаил Коляда, Евгений Семененко, Макар Игнатов, Петр Гуменик. А в парном катании особое внимание будет приковано к бронзовым призерам Олимпиады в Пекине Анастасии Мишиной и Александру Галлямову.

12 ноября, короткая программа: 13:30, танцы на льду; 15:00, женщины; 16:45, спортивные пары; 18:20, мужчины. 13 ноября, произвольная программа: 13:00, танцы на льду; 14:45, женщины; 16:45, спортивные пары; 18:15, мужчины. Прямые трансляции на Первом канале и сайте Первого канала

Бокс

Альберт Батыргазиев – Рикардо Нуньес

Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков

Победитель прошлогодних Олимпийских игр в Токио в любительском боксе россиянин Альберт Батыргазиев совсем недавно перешел в профессионалы. И в пятницу ему предстоит один из первых серьезных поединков на этом уровне. В соперниках — панамец Рикардо Нуньес, претендент на титул WBA. У него в 23 боях всего два поражения. А каждая из 21 выигранной схватки закончилась нокаутом. На счету 24-летнего Батыргазиева пока всего шесть боев на профессиональном ринге. Из них пять выиграны нокаутом. В случае победы над Нуньесом россиянин серьезно закрепится на этом уровне.

11 ноября, 20:00, УСК «Крылья Советов» (Москва). Прямые трансляции на «Матч ТВ» и «Матч! Боец»

Самбо

Чемпионат мира

Фото: SAMBO International Federation

Одним из немногих видов спорта, где российских и белорусских спортсменов не отстранили от международных соревнований, стало самбо. Именно поэтому предстоящий чемпионат мира в Киргизии будет вызывать особый интерес у наших зрителей. Долгое время существовала вероятность, что там выступит и Украина, что придало бы принципиальный характер противостояниям в некоторых весовых категориях, но в последний момент она решила бойкотировать турнир. В итоге в Бишкеке соберутся представители более 50 стран. Россия и Белоруссия выступят под нейтральными флагами.

Всего спортсмены разыграют медали в 21 весовой категории. 11 ноября определятся призеры в категориях до 50, 54, 59 кг у женщин, 58 и 64 кг в спортивном самбо у мужчин, 79 и 98 кг в боевом самбо у мужчин. На следующий день женщины в категориях до 65 и 72 кг определят, кому быть на пьедестале. В это же время аналогичные вопросы решат мужчины в категориях до 71, 88 и свыше 98 кг в спортивном и до 58 и 64 кг в боевом. Последний день недели определит медалистов в категориях до 80 и свыше 88 кг у женщин, до 79 и 98 кг у мужчин, а также до 71, 88 и свыше 98 кг в боевом самбо.

11–13 ноября: 10:00, предварительные схватки; 18:00, финалы. Спорткомплекс «Газпром» (Бишкек, Киргизия). Прямые трансляции на «Матч! Боец» и «Матч! Планета»