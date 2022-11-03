Заронить интригу: смогут ли преследователи «Зенита» приблизиться к лидеру

Главным событием 16-го тура чемпионата России по футболу станет матч в Ростове-на-Дону, где встретятся две претендующие на медали команды — «Ростов» и московское «Динамо». Другие участники гонки за призовые места — «Спартак» и ЦСКА — сыграют с соперниками из второй половины турнирной таблицы. Армейцы — с «Пари Нижний Новгород», а красно-белые — с «Сочи». Очередную попытку оттолкнуться от дна предпримет «Локомотив», которому предстоит выезд к одной из сильнейших команд нынешней осени — «Уралу». Уверенно лидирующие «Зенит» сыграет дома с «Ахматом».

«Ростов» – «Динамо»

Ростовчане блестяще начали сезон и необычайно долго для себя сохраняли стартовый победный порыв. Они не проигрывали в первых 10 турах, а вкупе с кубковыми матчами оказались последней командой РПЛ, потерпевшей поражение в нынешнем сезоне. Даже безоговорочный лидер петербургский «Зенит» первый раз проиграл раньше «Ростова» — в середине сентября допустил осечку в кубковом выезде к «Крыльям Советов» (0:2).

В 11-м туре, в начале октября, «Ростов» проиграл «Зениту» (1:3) и после этого дела пошли не самым лучшим образом. В пяти октябрьских матчах РПЛ случились два поражения, одна ничья и две победы. К этому добавились два проигрыша в Кубке страны — в гостях «Ахмату» (1:3) и «Динамо» (1:3). Встреча с динамовцами 18 октября была худшей для желто-синих по качеству игры в нынешнем сезоне.

Динамовцы, напротив, сейчас на подъеме. После сентябрьского кризиса, когда они набрали всего одно очко в четырех играх чемпионата и упали на девятое место, команда Славиши Йокановича одержала в РПЛ три победы подряд и поднялась на пятую строчку. От идущих четвертыми ростовчан, как и от занимающего третье место ЦСКА, «Динамо» отделяет всего три очка. «Ростов» уступает армейцам лишь по дополнительным показателям.

Предстоящая игра покажет, кто из этих двух соперников укрепит свои позиции в борьбе за место в тройке.

— Жду боевой матч двух достаточно молодых и задорных команд, — поделился мнением с «Известиями» бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин. — Они очень нестабильны в этом сезоне, как и любые команды, где много не самой опытной молодежи. «Ростов» успешно начал чемпионат, даже где-то прыгнул выше головы, но постоянно держать столь высокую планку невозможно, поэтому случился закономерный спад. А «Динамо» сейчас на ходу. Чувствуется, что команда играет более раскрепощено и интересно, чем в начале сезона, когда была слишком сосредоточена на обороне.

«Сочи» – «Спартак»

Красно-белые продолжают уверенно идти вторыми, отставая от «Зенита» на семь очков. Скорее всего, ключевой задачей подопечных Гильермо Абаскаля будет удержание своих нынешних позиций. В последних шести турах они потеряли очки всего раз — в дерби с ЦСКА (2:2). Но выезд в Сочи для «Спартака» всегда был непростым. С 2019 года спартаковцы неизменно там проигрывают.

Правда, в своей нынешней форме южане не производят впечатление той крепкой команды, которая сенсационно стала второй по итогам прошлого сезона. «Сочи» неплохо начали сезон, но осенью угодили в кризис, выиграв всего два матча в последних семи турах.

Апофеозом стал недавний разгром от «Зенита» (0:7). В кулуарах ходят слухи о том, что ряд лидеров команды недовольны главным тренером Вадимом Гараниным. Сhampionat.com даже сообщил, что клуб решил уволить специалиста. Но владелец «Сочи» Борис Ротенберг опроверг это, заявив, что Гаранин продолжает работу. Сейчас команда идет на девятом месте. И пока ей не грозит ни вылет, ни борьба за медали.

— Очевидно, что в прошлом сезоне «Сочи» так подняли планку, что ей непросто соответствовать, — заявил «Известиям» бывший полузащитник «Спартака» и сочинской «Жемчужины» Максим Деменко. — Ушли два ведущих игрока, другие лидеры, вроде Кристиана Нобоа и Артура Юсупова, привыкли к требованиям Федотова, а сейчас Гаранин пытается построить более комбинационный футбол. Это трудно сделать быстро. Но на «Спартак» у «Сочи» всегда очень жесткий настрой. Думаю, они сделают всё для победы, даже если и есть какие-то проблемы внутри коллектива. Хотя нынешний «Спартак» обыграть очень непросто — слишком уж хороша и организована команда, особенно в атаке.

ЦСКА – «Пари Нижний Новгород»

Армейцы с приходом на пост главного тренера Владимира Федотова улучшили качество игры и заслуженно идут на третьем месте. Но из-за ошибок в обороне и множества неиспользованных голевых моментов они явно не добирают очков. В октябре они трижды подряд сыграли вничью: с «Динамо» (1:1), «Спартаком» (2:2) и «Оренбургом» (2:2). Эти осечки привели к тому, что команда пока уступает даже «Спартаку», хотя по игре вполне могла быть недалеко от «Зенита».

Последняя игра с «Локомотивом» была для едва ли не худшей для ЦСКА в этом сезоне, но именно в ней команда прервала серию без побед, взяв верх со счетом 1:0. Ценность этого успеха в том, что красно-синие победили в условиях кадровой катастрофы в защите. Уже месяц травмирован Игорь Дивеев, после «Оренбурга» к нему добавился Кирилл Набабкин, а с «Локо» из-за дисквалификации не играл Мойзес. В итоге впервые в старте на уровне РПЛ вышел воспитанник ЦСКА 18-летний Матвей Лукин и сразу был признан лучшим игроком матча.

— Недавняя безвыигрышная серия на нас не сильно давила, — отметил Матвей Лукин в разговоре с «Известиями». — На самом деле мы хорошо играем. Идем на первом месте по xG (показатель ожидаемых голов), по созданным моментам. Думаю, мы на правильном пути и дальше будет лучше.

Ближайший соперник ЦСКА – «Пари Нижний Новгород» завис на 12-м месте, всего на одно очко опережая зону переходных матчей и на три — зону прямого вылета. Это та же позиция, на которой клуб закончил прошлый чемпионат под руководством Александра Кержакова.

В межсезонье команду возглавил главный тренер молодежной сборной России Михаил Галактионов, увеличился и бюджет. Нижегородцы удачно начали сезон, но осень проваливают. В последних шести турах волжане набрали одно очко — за счет ничьи (0:0) с аутсайдером, московским «Торпедо». В последнем туре они и вовсе обидно проиграли на выезде своему прямому конкуренту, самарским «Крыльям Советов» (1:2) — вели 1:0, но дважды пропустили в компенсированное время. И при этом Галактионов считается основным кандидатом на пост главного тренера московского «Локомотива».

«Урал» – «Локомотив»

Этой осенью «Урал» — одна из лучших команд по набранным очкам. Выездная ничья с «Сочи» в прошлом туре (2:2) прервала четырехматчевую победную серию в чемпионате. Хотя после первых восьми туров у команды было лишь одно очко. Но с приходом на пост главного тренера Виктора Гончаренко она поднялась со дна таблицы в первую десятку.

Что касается «Локомотива», то после смены руководства и тренерского штаба «железнодорожники» избежали падения на последнее место, но от пребывания в зоне прямого вылета их спасает только еще большие проблемы у «Химок» и «Торпедо».

— Выезд в Екатеринбург будет непростым, — сказал «Известиям» экс-нападающий и бывший член совета директоров «Локо» Дмитрий Булыкин. — Но последний матч с ЦСКА был хорошим по качеству для железнодорожников. Не исключаю, что они возьмут очки в игре с «Уралом», хотя при Гончаренко екатеринбуржцы выглядят очень здорово.

Также в 16-м туре РПЛ пройдет еще четыре матча. В пятницу, 4 ноября, «Химки» примут на своем поле «Оренбург». В субботу, 5 ноября, «Зенит» сыграет с «Ахматом», а воронежский «Факел» — с «Краснодаром». В воскресенье, 6 ноября, «Торпедо» померится силами с «Крыльями Советов».