«Думаю, в «Локо» Галактионов справится — умеет работать с молодыми»

На следующей неделе новым главным тренером московского «Локомотива» может стать нынешний наставник «Пари Нижний Новгород» и молодежной сборной России Михаил Галактионов. Среди кандидатов на его место в «Нижнем» называют нынешнего рулевого нижнекамского «Нефтехимика» Кирилла Новикова, который, правда, опроверг «Известиям» интерес со стороны волжан. Обоих специалистов хорошо знает нынешний защитник нижнекамцев Никита Калугин. Он уже полтора года играет у Новикова, а под началом Галактионова выступал за молодежную сборную России в 2019–2021 годах.

Тогда наша команда вышла на чемпионат Европы – 2021. В ней выступала целая группа нынешних звезд РПЛ: Матвей Сафонов, Игорь Дивеев, Арсен Захарян, Федор Чалов, Иван Обляков, Вячеслав Грулев и многие другие. Калугин — один из немногих представителей того состава, кто пока не закрепился на уровне РПЛ, хотя в 2018–2021 годах выступал за «Сочи». В интервью «Известиям» 24-летний футболист объяснил, почему не удержался в премьер-лиге, готов ли «Нефтехимик» к выходу в РПЛ и потянет ли Михаил Галактионов работу в «Локомотиве», если его назначение состоится.

— Можете объяснить, с чем связана нестабильная игра «Нефтехимика» в этом сезоне? Есть победные серии из двух-трех матчей, подбираетесь к зоне переходных матчей за выход в РПЛ, но затем теряете очки с не самыми сильными соперниками и падаете в середину таблицы?

— Не знаю, с чем это связано. Вы правильно всё сказали: сейчас болтануло нас, если так можно сказать. Главное, одержали две победы подряд, начинаем подниматься наверх. И дай бог, будем продолжать сейчас играть так же, чтобы не было как недавно, когда не выиграли пять матчей подряд. Сами были недовольны, но считаю, что вышли из этой ситуации.

— По вашим ощущениям, руководство клуба хочет попасть в премьер-лигу?

— Ну конечно. У нас и тренер амбициозный, который поработал в премьер-лиге, и команда подобрана. Мы все горим этим желанием. Важно на поле показывать и доказывать, что мы достойны туда выходить.

— В нынешнем сезоне это возможно при такой конкуренции, когда из РПЛ неожиданно вылетели высокобюджетные «Рубин» и «Арсенал»?

— Возможно. Если брать наши игры, то, например, с «Балтикой», которая идет на втором месте, мы сыграли вничью (2:2), при этом дали сравнять на последних минутах. С «Рубином» тоже сыграли вничью (2:2). Так что всё реально, всё возможно.

— В составе «Рубина» много статусных игроков. По слухам, его бюджет значительно превышает бюджеты остальных клубов. Казанцы производят впечатление безоговорочного фаворита первой лиги?

— У «Рубина» хороший состав, хорошие игроки. Даже очень хорошие по меркам первой лиги. Каждый из них может играть в премьер-лиге. Но будем смотреть ближе к маю.

— В Татарстане есть принципиальность противостояния между «Рубином», «Нефтехимиком» и идущим сейчас третьим «КАМАЗом» из Набережных Челнов?

— Есть, конечно! И болельщиков всегда много собирается на эти игры, и ажиотаж всегда высокий.

— Могут ли у «Нефтехимика» реконструировать стадион под премьер-лигу, если будете близки к выходу туда?

— Его уже сделали побольше, когда команда вышла из второй лиги. Первый сезон тогда домашние матчи клуб играл в Казани. Я слышал, что в Нижнекамске даже собираются строить новый стадион. Не знаю, насколько это правда, но разговоры такие ходят. Даже если этого не случится, а в РПЛ выйдем, то мы же можем в Казани играть домашние матчи. По всем правилам мы можем там играть.

— Вы упомянули про амбициозность вашего главного тренера Новикова. На команду повлияли слухи, что он может оказаться в «Нижнем Новгороде» вместо Галактионова?

— Футболисты нашей команды будут рады за него, если так получится. С другой стороны, мы не хотим, чтобы он уходил от нас.

— В свое время вы ушли из «Динамо» буквально за полтора года до назначения Новикова на пост главного тренера основной команды. Как считаете, смогли бы зацепиться за основу, если бы продержались в клубе до этого события?

— Не знаю. Всё, что ни делается, к лучшему. Может быть, на тот момент я был сыроват для основы «Динамо». И нужно было поехать в «Сочи», поиграть, набраться опыта. Думаю, это получилось.

— Вы были в составе молодежной сборной России при Галактионове, когда команда выходила на Евро. Как считаете, Галактионов справится с «Локомотивом», если его туда назначат?

— Думаю, что справится. С Михаилом Михайловичем я проработал очень много лет и по юношеской сборной, и по молодежной. Знаю его как специалиста, всегда знал, что у него реально есть будущее.

— Можете сказать, какие качества Галактионова помогут нынешнему «Локомотиву»?

— Вообще он умеет работать с молодыми футболистами. В «Локомотиве» как раз такие есть. И их достаточно много. Но главное: Галактионов умеет выстроить команду. Да все у него качества есть! Он хороший специалист. Сомнений даже не возникает, что «Локомотив» хочет взять его.

— Он сможет справиться с давлением на уровне премьер-лиги, если учесть, что его опыт руководства командами РПЛ меньше года?

— Конечно. Повторюсь, я знаю его как специалиста. Правда хороший тренер. Хочу ему пожелать только удачи. Я думаю, он справится. Всё будет нормально.

— Вы следили сейчас за его «Нижним Новгородом»?

— Не могу сказать, что я пристально следил за каждым матчем. Но многие игры видел. Какое мнение сложилось? Многие отмечают, что команда начала в футбол играть в принципе. Может, в каких-то играх не получалось, но оценки не хочу давать. Раз его хочет пригласить «Локомотив», значит, он этого заслуживает.

— На момент ухода из «Сочи» в «Нефтехимик» вы были в составе молодежной сборной. Почему оказались не нужны «Сочи» на тот момент?

— Такой период сложился футбольный и жизненный. Шанс мне предоставили. Где-то я им не воспользовался, неважно сыграл матч... Это ведь всё происходило в период ковида. Как-то за год всё навалилось. Сначала был ковид, из-за которого три месяца отдыхали и вообще не играли. Потом выбыл на месяц из-за травмы. Всё это комом навалилось на меня. И вылилось в итоге в то, что нужно было снова идти и доказывать. Как раз Кирилл Александрович возглавил «Нефтехимик». Мы с ним переговорили. Ему интересно было, чтобы я пришел. Мне было интересно. И я с большим удовольствием пошел играть и набираться практики.

— От периода работы с возглавлявшим «Сочи» Владимиром Федотовым какие остались впечатления? Нет обиды, что в итоге отправил вас в глухой запас?

— Нет-нет. Точно положительные эмоции от работы с ним. Хороший специалист, и он доказывает это сейчас в таком топ-клубе, как ЦСКА. Поэтому никаких обид нет. Нужно только на себя ориентироваться. И самому доказывать. Тренер сам себе не враг. Кто лучше на сегодняшний день, того и поставит.

— У вас были яркие партнеры по «Сочи»: Кристиан Нобоа, Александр Кокорин, Андрей Мостовой, Антон Заболотный. С кем-то были особые приятельские отношения?

— С Андреем Мостовым хорошо общались и общаемся. Сейчас уже не так, в последнее время связь не поддерживаем, но когда друг друга видим, то всегда тепло общаемся.

— От кого из того звездного состава «Сочи» на тренировках были самые сильные впечатления?

— Нобоа и Саша Кокорин.

— Удивлены, что они так высоко закончили два прошлых сезона, став сначала пятыми, потом вторыми?

— Да. Не думал, что так высоко залезут. Они молодцы.