Ушли в дерби: предопределены ли победы ЦСКА и «Спартака»

Матчем «Краснодар» – «Зенит» 30 октября закончится первый круг чемпионата России по футболу. «Быки» имеют один из последних шансов сохранить хоть какое-то подобие интриги в сезоне. Если они не отберут очки у «Зенита», вряд ли что-то помешает клубу из Санкт-Петербурга спокойно взять пятое подряд золото РПЛ. Состоятся в выходные и два московских дерби. В обоих случаях претенденты на медали будут играть с аутсайдерами. ЦСКА съездит в Черкизово к «Локомотиву», а «Спартак» встретится в родных стенах с «Торпедо».

«Локомотив» – ЦСКА

Катастрофа «Локомотива», за полтора года проделавшего путь от побед в Кубке России и медалей чемпионата до 14-го места в РПЛ и угрозы вылета в первую лигу, не прекращается. Не помогла пока и тотальная смена руководства. Исполняющий обязанности главного тренера Андрей Федоров сумел с большим трудом избежать падения на самое дно, выиграв дерби у аутсайдера чемпионата «Торпедо» (1:0), но ничего не смог сделать, когда попал на соперника более высокого уровня в лице «Динамо» (1:3).

Клуб, потративший за последние три трансферных окна свыше €40 млн на трансферы, всего на три очка оторвался от зоны прямого вылета, выдав худший первый круг в истории своих выступлений в чемпионатах России. А новый председатель совета директоров Юрий Нагорных никак не назначит нового главного тренера, хотя фаворитом на эту должность уже несколько недель называется нынешний наставник «Пари Нижний Новгород» и молодежной сборной России Михаил Галактионов.

На этом фоне ЦСКА кажется однозначным фаворитом субботнего дерби, хотя в последнее время дела у подопечных Владимира Федотова тоже не клеятся. Армейцы не выигрывают уже четыре матча. В чемпионате были ничьи с «Динамо» (1:1), «Спартаком» (2:2) и «Оренбургом» (2:2), а в Кубке России случилось неожиданное поражение от «Торпедо» (0:1). ЦСКА крайне нестабильно выглядел в этих матчах, чередуя отличные по качеству игры отрезки с провалами.

Можно списать потери очков на уровень соперников, слабую реализацию моментов и индивидуальные ошибки в обороне. Но, так или иначе, красно-синие фактически выпали из чемпионской гонки. Они отстают от лидирующего «Зенита» уже на 10 очков, хотя еще летом были иллюзии, что ЦСКА может составить реальную конкуренцию питерцам. Хуже того, армейцы отпустили на три очка своего заклятого врага «Спартак», который играет не лучше армейцев, но не теряет очки с командами ниже классом. И до кучи у команды Федотова серьезные кадровые проблемы, особенно в обороне, где к травмированному Игорю Дивееву добавился Кирилл Набабкин, а дисквалификацию на ближайший матч получил Мойзес.

— Шансы есть всегда, поэтому не стал бы списывать со счетов «Локомотив» в этом матче, — отметил в разговоре с «Известиями» экс-нападающий и бывший член совета директоров «железнодорожников» Дмитрий Булыкин. — Не всегда побеждает тот, кто кажется на бумаге фаворитом. На поле всё зависит от того, кто как себя проявит в данный конкретный момент, особенно в реализации моментов. За неделю, которая пройдет после провального матча с «Динамо», «Локомотив» может улучшить свое состояние: пройдут микротравмы, кто-то из игроков наберет форму, больше людей смогут интенсивно играть все 90 минут. А у ЦСКА есть серьезные кадровые проблемы в обороне, что может сказаться на результате.

«Краснодар» – «Зенит»

Фора в семь очков над идущим вторым «Спартаком» делает петербургский клуб почти неуязвимым для преследователей. Превосходя их по составу и бюджету, «Зенит» может взять очередное чемпионство еще более убедительно, чем в четырех предыдущих розыгрышах. Клуб потерял очки всего в трех матчах турнира, а разгромы «Оренбурга» (8:0) и «Сочи» (7:0) позволяют команде ставить рекорды результативности (41 забитый гол) при минимальном количестве пропущенных мячей (5).

Возможно, последний шанс хоть как-то сохранить интригу в борьбе за золото будет в предстоящем туре, ведь «Зениту» предстоит непростой выезд к «Краснодару». «Быки» не раз отбирали очки у сине-бело-голубых. И этот сезон они начали удачно. Но по осени южный клуб переживает определенный спад — лишь в прошлые выходные он прервал серию из трех матчей без побед. Не самое лучшее состояние, чтобы нанести лидеру первое поражение в турнире.

«Спартак» – «Торпедо»

«Спартак» уверенно идет вторым и не теряет очки в матчах с командами из нижней части турнирной таблицы. Поэтому подопечные Гильермо Абаскаля выглядят однозначными фаворитами в дерби с «Торпедо», «закрепившемся» на последнем месте в шести очках от зоны переходных матчей. Пока не помогает даже приход на пост главного тренера Андрея Талалаева, который к тому же внезапно заболел перед прошлой игрой своей команды.

И так случайно совпало, что ему пришлось пропустить выезд в Грозный к «Ахмату» (0:1), в котором Андрей Викторович неплохо работал два года и откуда был загадочным образом уволен 10 сентября. Причем ходили слухи, что об отставке ему объявили в перерыве проигранной встречи с «Пари Нижний Новгород» (1:3) при не самых плохих результатах в предыдущих играх сезона. В четверг, 27 октября, Талалаев заявил «РБ Спорт», что выздоравливает и планирует быть на матче со «Спартаком».

Летом, после первых пяти туров, в «Торпедо» уже менялся тренерский штаб. В начале сентября, когда заканчивался срок дозаявок, черно-белые подписали целую группу новичков, которые принесли несколько очков, но пока радикально не выправили положение команды.

— Всё зависит от нас самих, — заявил «Известиям» защитник «Торпедо» Игорь Смольников. — Если будем двигаться в правильном направлении, объединимся одной целью, то всё будет хорошо. Как мне кажется, у нас есть определенные позитивные сдвиги в плане игры и объединения внутри команды. Поэтому есть все шансы спастись от вылета. Не вижу превосходства над нами других команд в игровом плане и каких-либо других аспектах. Главное, чтобы игроки действовали на пределе своих возможностей, тренеры вносили свои коррективы, руководство выполняло свою работу. Тогда общими усилиями выберемся из низов таблицы.

«Динамо» – «Химки»

После кризиса первой половины осени «Динамо» начало выправлять ситуацию в чемпионате и Кубке России. Подопечные Славишы Йокановича поднялись на седьмую строчку и находятся в трех очках от первой тройки. Вряд ли что-то способно помешать им выиграть субботнюю игру с самым скандальным клубом года. «Химки» за один только нынешний сезон дважды сменили главного тренера, один раз — генерального директора, а их ключевой спикер, депутат Госдумы РФ Роман Терюшков, покинул наблюдательный совет клуба, что, впрочем, не снизило его неоднозначную публичную активность.

До сих пор неясно, почему после четвертого тура уволили с поста главного тренера Сергея Юрана, который спас команду от вылета в прошлом сезоне и удачно начал нынешний. При его сменщиках Николае Писареве, а затем и Спартаке Гогниеве не выиграно ни одного матча. В чемпионате страны серия без побед составляет уже 10 игр. В СМИ постоянно идут разговоры о задолженностях «Химок» перед футболистами по зарплатам.

Спартак Гогниев пытается ставить аутсайдеру свой излюбленный атакующий стиль игры с контролем мяча и высоким прессингом. В последней игре со «Спартаком» (0:5) это местами удавалось. Химчане создавали немало моментов, превзошли красно-белых по владению мячом, но постоянно ошибались в обороне и не реализовывали моменты, что и привело к разгрому. Сейчас подмосковный коллектив на предпоследнем месте и рискует вылететь в первую лигу. Между тем Гогниев отстранил от главной команды ее капитана Дмитрия Тихого, одного из ведущих защитников Брайана Идову и полузащитника Илью Камышева.

Всё это делает «Динамо» фаворитом матча. Бело-голубые при Йокановиче отошли от зрелищного стиля его предшественника Сандро Шварца, став больше играть от обороны. Это не принесло положительного результата, и в последних играх команда активизировалась в атаке. Победа над «Локомотивом» приблизила их к третьему месту, но ощущение качелей от игры «Динамо» пока сохраняется.

— Я бы не стал сейчас делать какие-то выводы, потому что команда очень сильно обновилась, — сказал «Известиям» бывший главный тренер «Динамо» Кирилл Новиков. — Есть новички, которых нужно встроить в игру. Нынешние качели — то плохо, то хорошо — вполне объяснимы. Могу только поддержать тренерский штаб, поболеть за родную команду. А выводы стоит делать только во второй части сезона, когда тренер поработает с этой группой игроков в зимнем перерыве.

Также в 15-м туре РПЛ пройдет еще четыре матча. В пятницу, 28 октября, «Оренбург» сыграет дома с воронежским «Факелом». В субботу, 29 октября, грозненский «Ахмат» примет на своем поле «Ростов». В воскресенье, 30 октября, состоится волжское дерби самарских «Крыльев Советов» и «Пари Нижний Новгород», а также противостояние «Сочи» и «Урала».