«Обижаются девочки, а мы будем доказывать свой уровень»

Главного тренера нижнекамского «Нефтехимика» Кирилла Новикова называют одним из кандидатов на аналогичную должность в «Пари Нижний Новгород». По информации некоторых Telegram-каналов, он, якобы, может сменить Михаила Галактионова, если тот уйдет в «Локомотив». Новиков известен по работе в московском «Динамо» в 2019-2020 годах, когда он спас бело-голубых от вылета из РПЛ и сходу вывел их в еврокубки. С января 2021 года специалист возглавляет нижнекамский «Нефтехимик». С довольно молодым составом он демонстрирующий зрелищный футбол и находящийся в верхней части таблицы Первой лиги. В интервью «Известиям» Кирилл Новиков прокомментировал возможность смены места работы, слухи о якобы пришедшей ему повестке в рамках частичной мобилизации и оценил способность своего нынешнего клуба подняться в РПЛ.

— Ваша команда идет на восьмом месте после 15-ти туров, в четырех очках от зоны переходных матчей за право играть в РПЛ. Но при этом результаты очень нестабильные. Чем это можно объяснить?

— Нестабильность связана в первую очередь с тем, что не реализуем моменты. Даже в тех последних четырех-пяти матчах, когда не мы могли выиграть, «Нефтехимик» имел большое преимущество: территориальное, игровое, по моментам превосходили соперника. Но не могли забить. Если реализация у нас поднимется до должного уровня, то не будет таких качелей, о которых вы говорите. Тогда будем бороться за самые высокие места.

— Это может быть связано с тем, что ваша команда становится только моложе с каждым сезоном?

— Да, у нас молодая команда. Но мы не смотрим на возраст. Мы смотрим на футбольные качества ребят. Объем работы, скорость — все это легче дается молодым игрокам, чем тем, кому уже за 30. Но у нас есть и такие. Все зависит от качества игры футболиста, на возраст мы не смотрим.

— Ощущаете, что команда готова цепляться за стыки, а руководство — идти на повышение в РПЛ, если предоставится такая возможность?

— Чтобы ставить такие большие задачи, мы должны многие моменты пересматривать, во многих компонентах добавлять. Тогда сможем решить задачу.

— А в чем добавлять? Бюджет, инфраструктура?

— Бюджет, инфраструктура, стадион. Все те моменты, которые важны для функционирования команды, желающей выйти на уровень РПЛ. Вы видите — «Торпедо» вышло в элиту, но как тяжело это все им даётся. Когда проблемы со своей инфраструктурой, когда проблемы с составом, то на уровне премьер-лиги делать особо нечего. Если туда выходить, то надо выходить готовыми.

— Рассчитываете на поддержку компании «СИБУР», которая год назад стала владельцем содержащего ваш клуб «Нижнекамскнефтехима»?

— Пришли они только в этом году. Руководители нашего клуба общаются с руководством «СИБУРа». Но также надо понимать, что «СИБУР» поддерживает и казанский «Рубин» (в 2021 году «СИБУР» договорился об объединении активов с владеющей «Рубином» компанией «ТАИФ» — «Известия»). Судя по бюджету, приоритет все равно отдается «Рубину».

— В этом сезоне вы сыграли с «Рубином» вничью (2:2). Есть ощущение, что по возможностям они на голову выше всех остальных в первой лиге, и это преимущество в итоге перерастёт в набранные очки и уверенное возвращение в РПЛ?

— Оно уже сейчас перерастает. «Рубин» выправил ситуацию, подтянулся к лидирующей группе и близок к решению задач. Но в этом году уровень команд первой лиги плюс-минус одинаковый. Любая команда, хоть на первом, хоть на последнем месте готова дать бой. Свежий пример — «Балтика». Она идет на втором месте, реально претендует на выход в РПЛ, но сыграла дома вничью с занимающей последнее место ульяновской «Волгой» (2:2). Это показатель. И лидирующая «Алания» проигрывала Ульяновску. В первой лиге все может быть. Но класс игроков «Рубина» очень высок. Надо признать, шансов у них значительно больше. Плюс бюджет.

— На прошлой неделе пошли слухи, что вами интересуются в РПЛ. Билеты в Нижний Новгород уже взяли?

— Никаких переговоров ни с одной командой премьер-лиги я не вёл. Ни с кем не разговаривал. Это просто вброс. Не знаю, для чего и зачем. Не могу ответить на этот вопрос, потому что никакого предложения мне не поступало.

— После ухода из «Динамо» были вообще какие-то разговоры о премьер-лиге?

— Были разговоры. И возникают периодически. Но это должно быть хорошее предложение, от которого я не смогу отказаться.

— То есть не каждый клуб премьер-лиги может такое предложение сделать?

— У меня хорошие условия в Нижнекамске. Ребята, которых мы собирали... У меня есть определенные обязательства перед ними. Бросить их и уйти не хотелось бы. Многие приходят сюда под тот тренерский состав, который сейчас есть в клубе. Поэтому, если поступит предложение из премьер-лиги, очень многое придется взвешивать. И это должно быть интересно в плане работы и финансов.

— События последних лет — пандемия, специальная военная операция на Украине, — как-то ударили по «Нефтехимику»?

— «Нефтехимик» — это, наверное, одна из немногих команд ФНЛ, где нет никаких финансовых проблем. Наша команда живет в рамках бюджета. Мы из него не выходим ни при каких обстоятельствах. Здесь все платится ровно день в день, минута в минуту. Нет ни одной задержки по выплатам премиальных и зарплат. Поэтому последние события никак на нас не сказались, благодаря руководству футбольного клуба, президенту клуба. В этом плане мы чувствуем себя очень хорошо.

— Многие спортсмены после недавно объявленной частичной мобилизации получили повестки. Кого-то в вашем клубе это коснулось?

— Нет. Какие-то вбросы два дня подряд происходили: то мой переход в «Нижний Новгород», то повестка мне из военкомата, что не соответствует действительности. Лично мне в руки никто ничего не вручал. Ни в Москве, ни в Нижнекамске. По игрокам тоже ничего не было. Если бы что-то было, то, как и полагается, по месту работы пришла бы повестка. Сейчас ничего такого нет. Никакие проблемы, связанные с мобилизацией, нас не коснулись.

— Вы достаточно позитивно отзывались об игре «Динамо» при сменившем вас Сандро Шварце. А как вам работа Славишы Йокановича?

— Я бы не стал сейчас делать какие-то выводы, потому что команда очень сильно обновилась. Есть новички, которых нужно встроить в игру. Нынешние качели — то плохо, то хорошо — вполне объяснимы. Могу только поддержать тренерский штаб, поболеть за родную команду. А выводы стоит делать только во второй части сезона, когда тренер поработает с этой группой игроков в зимнем перерыве.

— Йокановича критикуют за осторожный футбол, отход от прессинга, который команда использовала при Шварце. Вас тоже часто критиковали за не очень зрелищный стиль при том, что из-за пандемии вы толком не имели нормальных подготовительных сборов для постановки игры. Не обидно, что вам не дали времени, а иностранцев динамовское руководство поддерживает, даже когда нет результата?

— Обижаются девочки. А мы будем доказывать свой уровень, то, что достойны работать на высоком уровне.

— Один из ваших подопечных в Нижнекамске, Никита Калугин, играл в молодежной сборной России Михаила Галактионова, которая вышла на Евро-2021, был там не на последних ролях. У вас есть объяснение, почему он чуть ли не единственный из той команды, кто не смог закрепиться в премьер-лиге, оказался не нужен «Сочи» и пока выше ФНЛ не поднимается?

— У каждого игрока есть момент, когда он должен цепляться за свой шанс. Кто-то его не использует. Но он может использовать второй шанс. То, что Никита не закрепился в премьер-лиге, не говорит о том, что он плохой игрок. Это говорит о том, что ему надо больше работать, развивать свои лучшие качества и становиться сильнее. У меня в нем сомнений нет. Уверен, он будет прогрессировать и дойдёт до уровня премьер-лиги. Просто чуть позже, чем кто-то другой.

— Он играл у вас в молодежном составе «Динамо», как и находящийся сейчас в Нижнекамске Владимир Москвичев, выходивший за бело-голубых на поле в РПЛ.

— Ребята пришли в «Нижнекамск» под тренерский состав. И они как раз сейчас работают с теми тренерами, при которых они делали шаг вперед и развивались. Мы делаем все возможное, чтобы они прогрессировали. Но ребята тоже должны выкладываться на двести процентов каждую тренировку и каждую игру. Вопросов по их работе нет.