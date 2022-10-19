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«Самое легкое — опустить руки, но это точно не выход»

Защитник «Торпедо» Игорь Смольников — о борьбе за выживание в РПЛ и кадровых перестановках в команде
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Фото: РИА Новости/Павел Бедняков
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Московское «Торпедо» играет в РПЛ после восьмилетнего перерыва, но рискует вновь опустится лигой ниже. После 13 туров «автозаводцы» идут на последнем месте в таблице. От 14-й строчки, дающей шансы на спасение, их отделяет пять очков. В текущем сезоне клуб уже сменил руководство, а также дважды менял тренерский штаб. На прошлой неделе черно-белых возглавил Андрей Талалаев. Первый матч под его руководством закончился поражением в московском дерби от неожиданного конкурента по борьбе за выживание — «Локомотива» (0:1).

Один из самых опытных игроков нынешнего «Торпедо» — трехкратный чемпион России в составе петербургского «Зенита», четвертьфиналист чемпионата мира-2018 в составе сборной России Игорь Смольников. В интервью «Известиям» 34-летний защитник оценил игру своей команды, объяснил, что позволит ей подняться со дна, а также поделился мнением о возвращении «Торпедо» в «Лужники», где он играл за «автозаводцев» на заре карьеры, еще в середине 2000-х годов.

— Перед игрой с «Локомотивом» у вас был шанс выбраться с последнего места. Почему не удалось зацепиться за эту возможность?

— В первую очередь, должны использовать свои моменты. Были подходы. В первом тайме могли забивать, но не забили. Жалко. Пропустили и не смогли отыграться. Будем делать анализ игры, потому что у нас новые требования со стороны главного тренера. Что-то получилось исполнить, что-то нет. Постараемся двигаться дальше.

— Что изменил Андрей Талалаев по сравнению с предыдущим тренерским штабом?

— Думаю, тяжело что-то поменять за пару дней. Но уже были предъявлены требования, которые он четко объяснил. Наша задача — побыстрее привыкнуть к ним. Надо сделать так, чтобы мы все двигались в одном направлении.

— «Локомотив» подходил к игре с вами в крайне тяжелом состоянии, проиграв в чемпионате пять матчей подряд, причем некоторые разгромно. Не было ли недооценки соперника с учетом его текущей формы?

— Вы знаете, у нас вообще такой чемпионат, что особняком стоит всего одна команда. Все остальные… Неизвестно, как может повернуться любой матч. [Взять] тот же «Локомотив»: у них и состояние не очень, и мы где-то рядом в турнирной таблице… Но у них в любом случае была смена тренера — это какая-то встряска. Смена состава. И в матче с ними боевитость была очень важным фактором. Мы старались в этом компоненте не уступить. Но все решил единственный момент. Если бы мы забили, все могло бы быть наоборот. Но имеем то, что имеем. Наша задача — двигаться дальше. Проанализировать эту игру и вникнуть в идеи нового тренера. Только так мы сможем преодолеть все.

— Около месяца назад «Торпедо» впервые начало играть домашние матчи на большой арене «Лужников». Как оцените атмосферу на стадионе?

— Если честно, то чувствуется, что мы дома. Для меня это особые ощущения, потому что я и в 2007 году играл здесь за «Торпедо». А когда мы в этом сезоне первые домашние матчи играли в Химках — это было как будто на выезде. Сейчас же чувствуется и поддержка болельщиков и то, что здесь наши родные стены.

— Сильно в «Лужниках» все изменилось по сравнению со старой ареной и ее беговыми дорожками вокруг поля?

— Не знаю, все равно чувствуется атмосфера. Да, дорожки исчезли, прошла реконструкция, где-то многое поменялось… Все здесь новое. Но, повторюсь, чувствуется, что это наш стадион. Мы играем дома!

— Вы верите, что с приходом Талалаева «Торпедо» может исправить свое положение и выбраться из зоны вылета?

— Это зависит от всех нас. Если будем двигаться в правильном направлении, объединимся одной целью, то все будет хорошо. Как мне кажется, у нас есть определенные позитивные сдвиги в плане игры и объединения внутри команды. Поэтому есть все шансы спастись от вылета. Не вижу превосходства над нами других команд в игровом плане и каких-либо других аспектах. Главное, чтобы игроки действовали на пределе своих возможностей, тренеры вносили свои коррективы, руководство выполняло свою работу. Тогда общими усилиями выберемся из низов таблицы.

— Вы сравнительно недавно брали чемпионства с «Зенитом», играли в Лиге чемпионов, выступали за сборную на крупных турнирах. Тяжело морально перестраиваться на борьбу за выживание в РПЛ, которая у вас была в прошлом сезоне с тульским «Арсеналом» и теперь сейчас идет с «Торпедо»?

— Это очень тяжело. И морально давит. Но сейчас уже ничего здесь не сделать. Надо просто собраться и выйти из этого положения. Самое легкое — опустить руки и ничего не делать. Но это точно не выход из сложившейся ситуации.

Справка «Известий»

Игорь Смольников родился 8 августа 1988 года в городе Каменск-Уральский Свердловской области. Воспитанник местной школы «Удача» (1995-2000) и московского «Локомотива» (2000-2005). В 2006 году дебютировал в РПЛ в составе московского «Торпедо», за которое выступал в премьер-лиге и первой лиге до конца 2007 года. В 2008-2012 успел поиграть за «Локомотив», «Урал» (Екатеринбург), «Читу», «Жемчужину-Сочи», «Ростов» и «Краснодаре». В 2013 году перешел в «Зенит».

За петербургский клуб выступал семь сезонов (2013-2020), трижды выиграв с ним чемпионат России (2015, 2019, 2020), дважды Кубок России (2016, 2020) и дважды Суперкубок России (2015, 2016). Кроме того, два раза выходил в плей-офф Лиги чемпионов. В те же годы провел 30 матчей за национальную сборную России, в составе которой играл на чемпионате Европы-2016, Кубке Конфедераций-2017 и домашнем чемпионате мира-2018. Сезон-2020/2021 провел в «Краснодаре», сезон-2021/2022 — в тульском «Арсенале», с лета 2022 года выступает за «Торпедо».

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