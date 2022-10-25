Голевой монумент: как «Зенит» бьет рекорды результативности в РПЛ

Накануне финиша первого круга чемпионата России по футболу петербургский «Зенит» не только укрепил свои лидирующие позиции, но и продолжил поражать публику высокой результативностью. Подопечные Сергея Семака разгромили «Сочи» (7:0) и сейчас имеют разницу забитых и пропущенных мячей 43:5. «Спартак» начал отрываться от конкурентов в борьбе за второе место. В 14-м туре он разгромил на своем поле «Химки» (5:0). Его ближайшие преследователи в лице ЦСКА и «Ростова» сыграли вничью в выездных матчах — с «Оренбургом» (2:2) и «Факелом» (1:1) соответственно. А «Локомотив» продолжает находиться внизу таблицы, проиграв в столичном дерби «Динамо» (1:2).

«Зенит»–«Сочи»

В прошлом сезоне сочинцы сумели дважды отобрать очки у «Зенита», сначала обыграв его в гостях (2:1), а затем сыграв дома вничью (0:0). Тем самым они ненадолго избавились от репутации клуба-побратима питерцев. Сейчас рассчитывать на успех в Санкт-Петербурге «Сочи» было гораздо сложнее. В межсезонье после выигрыша серебряных медалей клуб покинули ключевые фигуры — главный тренер Владимир Федотов ушел в ЦСКА, а основной нападающий Маттео Касьерра и основной центральный защитник Родригао перебрались в «Зенит». И сама команда под руководством Вадима Гаранина уже не так стабильно берет очки, хотя и находится в первой половине турнирной таблицы.

В итоге «Зенит» очень быстро решил исход встречи. Уже на второй минуте счет открыл Иван Сергеев, а к середине первого тайма после голов Малкома, того же Сергеева и Вендела хозяева повели уже 4:0. К тому же «Сочи» остался в меньшинстве после удаления Артема Мещанинова. В начале второго тайма отличился уже Вильмар Барриос. А ближе к концу встречи гости совсем развалились. Малком и Густаво Мантуан добили их окончательно.

Что характерно, счет 7:0 не является рекордной победой «Зенита» даже в рамках нынешнего сезона. В сентябре сине-бело-голубые на своем поле со счетом 8:0 уничтожили «Оренбург». Его, к слову, также считают клубом-побратимом питерцев из-за главного спонсора, который является дочерней организацией «Газпрома».

«Зенит» идет на рекорды по результативности. Еще никому за 30 лет розыгрышей чемпионата России не удавалось после 14 туров забить 43 гола. А меньше пяти пропущенных голов на этом отрезке имели только нижегородский «Локомотив» в 1992-м, московский «Локомотив» в 2005-м и казанский «Рубин» в 2010 году, причем все три команды в тот период еще и мало забивали, поэтому разница мячей у Питера точно рекордная.

«Спартак»–«Химки»

Удачно начавшие сезон «Химки» после непонятной отставки Сергея Юрана с поста главного тренера продолжают лететь кубарем вниз таблицы. Они не выигрывают уже 10 матчей подряд в РПЛ. Последняя победа была достигнута как раз при Юране над «Торпедо» (3:1) еще летом. Та игра стала последней под его руководством. С тех пор при сменившем его Николае Писареве были проиграны все встречи — три в чемпионате и одна в Кубке России. После чего химчане вновь поменяли тренера. И со Спартаком Гогниевым всё стало не слишком лучше — ноль очков в следующих трех матчах Кубка и всего два балла в семи играх чемпионата (две ничьи, пять поражений).

В результате если в начале сезона подмосковный клуб был вверху таблицы, то сейчас он в зоне прямого вылета, находясь на предпоследнем 15-м месте. Спартак Гогниев запомнился публике по предыдущим сезонам, когда возглавлял владикавказскую «Аланию», которой поставил яркий атакующий футбол с контролем мяча, высоким прессингом, требованиями защитникам как можно больше выдвигаться вперед, а вратарю выходить как можно дальше от своих ворот и за пределы штрафной площади, поддерживая начало атак.

Нечто подобное осетинский специалист пытается сейчас наиграть на уровне РПЛ в «Химках». Самое забавное, что в игре со «Спартаком» подмосковная команда вполне качественно исполняла задумки тренера. Даже визуально казалось, что она больше атакует. И статистика подтверждает это. «Химки» превзошли «Спартак» по владению мячом: 57% против 43%. Не сильно уступили по ударам в створ ворот: 6:10. Значительно превзошли по количеству угловых: 10:1.

Но при этом качество исполнителей красно-белых оказалось такое, что подопечные Гильермо Абаскаля разгромили соперника со счетом 5:0. Они быстро открыли счет. После этого «Химки» постарались отодвинуть игру к чужим воротам. Это у них получилось, но в середине первого тайма их попытки сопротивляться погубила кошмарная ошибка защитника Алексея Никитина, который отдал пас назад в недодачу вратарю Виталию Гудиеву. Его перехватил Шамар Николсон, отправивший мяч в пустые ворота.

Во втором тайме спартаковцы довели дело до разгрома, хотя гости создали несколько опасных моментов — выручил голкипер Александр Селихов. В итоге «Спартак» нарастил отрыв от ЦСКА и «Ростова» до трех очков, закрепившись на второй строчке. У «Химок» отставание от зоны переходных матчей достигло аналогичных масштабов.

— Надеюсь, что скоро результаты у «Химок» улучшатся, — заявил «Известиям» бывший член наблюдательного совета подмосковного клуба, депутат Государственной думы РФ Роман Терюшков. — Лиха беда начала. Должно пройти определенное время, чтобы сложилась команда. Процедура становления всегда сложное дело. Сейчас через это проходят команда и клуб. Тренеру нужно поставить игру, отладить тот стиль, который он видит, чтобы игроки к нему привыкли и начали должны образом воплощать на поле. Это всегда проходит через трудности, через неудачи. Считаю, что в матче со «Спартаком» команда играла хорошо, даже с учетом разгромного поражения. Были голевые моменты, были интересные комбинации. Реализуй свои моменты Денис Глушаков и другие ребята, матч мог по-другому сложиться. Поэтому считаю, что Гогниеву надо дать время, футбол он ставит интересный, улучшения в игре есть. Дальше уже посмотрим, во что это выльется.

«Локомотив»–«Динамо»

После смены руководства «Локомотив» немного поправил свое положение в турнирных таблицах чемпионата и Кубка России, одержав минимальные победы над «Торпедо» (1:0) и «Химками» (1:0). Но это были две худшие команды сезона, а игра «железнодорожников» всё равно оставляла желать лучшего. И встреча с более сильным противником сразу выявила все слабые места красно-зеленых.

«Динамо» тоже не так давно переживало спад, но в последнюю неделю стало набирать ход и подниматься из середины таблицы. Встреча с «Локо» началась для бело-голубых неудачно. Уже на первой минуте Франсуа Камано открыл счет, но это был единственный заметный момент у ворот Антона Шунина за весь матч. Далее ход игры контролировали динамовцы. Они сравняли счет с пенальти, которое реализовал Федор Смолов, забивший свой 100-й гол в РПЛ.

Потом он же своим присутствием в офсайде вынудил судей не засчитать гол Арсена Захаряна, но последний сумел отличиться уже во втором тайме, ударом со штрафного выведя «Динамо» вперед. А на последних минутах подопечные Славиши Йокановича получили право на еще один пенальти, который реализовал Даниил Фомин, побивший рекорд РПЛ по количеству забитых 11-метровых подряд (18).

— Хорошая игра, хорошая победа — честная, чистая, — сказал член совета директоров «Динамо» и член совета директоров РЖД Сергей Степашин. — Федя забил 100-й — всех поздравил, слава Богу. Всё-таки победили в день рождения Льва Ивановича Яшина. А «Локомотив» должен быть лучше... В следующем сезоне. Я был на одной трибуне с руководством «Локо», с Юрием Дмитриевичем (Нагорных, новый председатель совета директоров «Локомотива». — «Известия»). Переживают они, конечно. Для Юрия Дмитриевича спорт — не пустое место, он же замминистра спорта был. Всё будет нормально у них. А в «Динамо» лучше.

Напомним, Юрий Нагорных сменил на посту председателя совета директоров Александра Плутника, который ушел из клуба через несколько дней после отставки спортивного директора Томаса Цорна и главного тренера Йозефа Циннбауэра. При этой команде управленцев клуб потратил рекордные в своей истории деньги на трансферы, но опустился вниз турнирной таблицы.

По данным СМИ, скоро новым главным тренером команды должен стать наставник молодежной сборной России Михаил Галактионов, который сейчас возглавляет «Пари Нижний Новгород». При этом Юрий Нагорных заявил «Спорт-Экспрессу», что не рассматривает на эту должность самого успешного тренера в истории «Локо» Юрия Семина, оговорившись, что при этом собирается с ним советоваться.

— Ответят ли за свою работу предыдущие руководители «Локомотива», вопрос не ко мне, — сказал Сергей Степашин. — Я за «Динамо». Да, я в совете директоров РЖД, но не занимаюсь там спортивными вопросами — занимаюсь аудитом, оценкой эффективности и всего остального... Люди ушли, немцы уехали. Будем своих ставить... Из Нижнего Новгорода. Вернется ли когда-нибудь в «Локомотив» Юрий Семин? Это вопрос не ко мне. Тренером точно нет, а то, что с ним надо советоваться — это совершенно очевидно. Но тренером ему идти не советую, при том, что мы друзья.

«Динамо» сейчас идет на седьмом месте и отстает от третьего всего на три очка. «Локомотив» остается 14-м, находится в зоне переходных матчей и опережает зону прямого вылета всего на три балла.

Также в прошедшем туре состоялись еще три встречи. «Пари Нижний Новгород» проиграл дома «Краснодару» (0:2), идет на 12-й строчке и всего на один балл опережает зону переходных игр, где помимо «Локо» находится еще и воронежский «Факел». «Краснодар» остается пятым и на два очка отстает от первой тройки. Позади «быков», в одном балле от них грозненский «Ахмат», минимально обыгравший дома московское «Торпедо» (1:0), которое идет последним и отстает от зоны переходных матчей на шесть очков. Проваливший первую часть сезона екатеринбургский «Урал» с приходом на пост главного тренера Виктора Гончаренко продолжает движение вверх. Домашняя победа над самарскими «Крыльями Советов» (2:1) стала четвертой подряд для клуба в чемпионате, что позволило уральцам подняться на 10-е место.