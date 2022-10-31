«В одной команде был ритуал: писали на бумаге свои страхи и сжигали»

Подмосковные «Химки» — главный поставщик резонансных новостей и скандалов текущего сезона в российском футболе. После первых четырех туров клуб набрал 7 очков, однако неожиданно уволил главного тренера Сергея Юрана. И с тех пор не выиграл ни одной встречи в чемпионате и Кубке России. В 11 матчах РПЛ всего две ничьи и девять поражений. В Кубке проиграны все четыре матча.

Еще через три тура новая отставка главного тренера — пост покинут Николай Писарев. Сменивший его Спартак Гогниев хорошо известен благодаря успехам в низших дивизионах с владикавказской «Аланией», но в «Химках» у него результата пока что нет. Два последних матча химчане разгромно проиграли московским «Спартаку» (0:5) и «Динамо» (1:6).

В игре с динамовцами Гогниев отметился эмоциональным зарядом в адрес капитана своей команды Дениса Глушакова, которого поменял на 35-й минуте, удалением со скамейки за споры с судьей и конфликтом с корреспондентом телеканала «Матч ТВ» с использованием ненормативной лексики.

Руководство «Химок» тоже «развлекает» публику. Помимо бесконечных смен тренеров и генеральных директоров клуб отметился в начале октября приглашением священнослужителя, который побывал в раздевалке команды и на поле «Арены Химки». Таким образом в клубе рассчитывали снять проклятие на фоне неудачных выступлений.

Об этом мероприятии, эксцентричном поведении Гогниева, ситуации с задержкой выплат по зарплатам и премиальным, а также о шансах спастись от вылета из РПЛ в интервью «Известиям» высказался защитник «Химок» Алексей Никитин.

— Что происходит с вашей командой? Не выигрываете с лета, в двух последних матчах вообще получили жесткий разгром?

— Если я скажу, что всё прекрасно и нет проблем внутри команды... Кончено, это совсем не так. У нас есть проблемы — и игровые, и психологические. Видите, сами себе «привозим» голы. Конечно, ни «Спартак», ни «Динамо» не будут нам такое прощать.

— У вас был опыт в карьере, когда тренер заставлял обороняться так высоко, пытался прививать команде столь рискованный стиль игры?

— Вопрос не в высокой обороне. Можно обороняться где угодно. Вопрос в другом: мы пока не можем выполнить то, что от нас требует тренерский штаб. Причем требования в принципе нам понятны. Но, как видите, с такими командами, как «Динамо», пока не можем их выполнить. А когда пытаемся, они нас переигрывают.

— Стоит ли тогда ставить подобный футбол, если большинство игроков «Химок» так никогда не играли? Притом что Гогниев пришел по ходу сезона и не имел возможности на сборах отработать этот стиль.

— Тяжелый вопрос. Ты не узнаешь никогда, пока не попробуешь. Сейчас вот попробовали… Тяжело сказать. Тренер отвечает за результат. Если он пытается привить нам такую игру, значит, считает, что мы готовы к этому. К сожалению, результаты пока показывают, что нет. Но это не значит, что в следующей игре и дальше мы это не сможем делать. Возможно, уровень противников совсем другой. Когда мы играли против «Факела», то было намного лучше. Сыграли 0:0. И не было таких проблем.

— Со «Спартаком», если говорить о статистике, тоже неплохо было, несмотря на разгромное поражение.

— Нет, со «Спартаком» всё хуже было.

— По владению мячом у вас было преимущество, угловых «Химки» подали в 10 раз больше, создали немало опасных моментов. Лучшим игроком матча был признан Александр Селихов, что редко происходит с вратарем команды, выигравшей 5:0…

— Владение мячом не дает ничего. Дают опасные моменты, входы в опасные зоны.

— Второй гол «Спартака», когда вы неудачно отдали передачу назад вратарю Виталию Гудиеву и ее перехватил Шамар Николсон, забивший в пустые ворота, связан с рискованной тактикой или это лично ваша ошибка?

— Конечно, это только моя ошибка. Но она связана с чем? С неуверенностью, с техническим браком, с физическим состоянием. Это всё вместе, всегда в совокупности. За всеми ошибками всегда есть какая-то подноготная.

— Влияет на команду столь эмоциональное поведение главного тренера Спартака Гогниева, который и на бровке ведет себя жестко, и на журналиста после удаления набросился?

— Не знаю. Не буду за всех говорить, но на меня нормально его поведение влияет. Он абсолютно искренен в своих эмоциях и не переходит грань. В принципе Спартак Артурович говорит вещи, которые у него на душе. По крайней мере, нам, игрокам. Не знаю, что он говорил журналистам. Но я прекрасно его понимаю.

— Большой ажиотаж вызвала новость о появлении священнослужителя на стадионе перед игрой с «Динамо». Были ли вы при этом?

— Это давно уже было — еще перед «Факелом» (матч состоялся 15 октября, новость про священнослужителя появилась в СМИ 23 октября. — «Известия»). Если вы думаете, что подобное только в «Химках» происходит, то глубоко ошибаетесь! Во всех командах, где я играл, такое рано или поздно происходило!

— В «Уфе», «Амкаре», «Енисее» тоже было?

— Я вам больше скажу: и не такие ритуалы бывают! В одной команде, в которой я играл, был ритуал, когда перед игрой мы писали на листочке свои страхи, и сжигали. Просто это не вылилось в прессу.

— Что за клуб? Что за тренер?

— Не скажу. Просто понимаете, вы придаете значение слишком большое всему этому… Обсуждайте футбол, это интереснее. Прекрасная игра, которая в такое непростое время служит отдушиной для нас. Зачем вот это всё околофутбольное?

— Я просто не понимаю, зачем это делается? На кого-то из игроков эти ритуалы действуют?

— На кого-то действуют. Это психология. Кто глубоко верующий, наверное, на того действует, понимаете. Разные ситуации бывают. Это коллектив. В нем 25 человек. У каждого там свои взгляды. На пятерых подействует, на остальных нет. Но эти пятеро на следующий день перевернут игру.

— На вас конкретно действует? Вот это сжигание листочков со страхами подействовало?

— Это всё должно быть естественно. Если есть душевный посыл... Если ты хочешь попросить какую-то силу или, наоборот, ты не уверен в себе, тебе нужно очиститься, подобные ритуалы могут зайти. Это может сегодня понравиться, завтра может пройти всё впустую, для галочки.

— Есть ли в «Химках» долги по зарплате и премиальным?

— Нет. В последнее время большую часть погасили. С этим всё нормально.

— Сколько осталось? За сколько месяцев погасили?

— Думаю, не имеет смысла поднимать эту тему сейчас.

— Верите, что можете исправить положение с таким стилем игры? Или надо действовать более осторожно?

— Стиль игры нужно просто чуть-чуть модернизировать под нашу команду. И всё будет хорошо.