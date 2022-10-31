«Локо» — мот: железнодорожники закончили первый круг РПЛ внизу таблицы

Финиш первого круга чемпионата России обозначил очередное ухудшение турнирного положение трех последних команд, среди них неожиданно оказался столичный «Локомотив», проигравший в столичном дерби московскому ЦСКА (0:1). Армейский же клуб прервал свою серию без побед. Торпедовцы минимально уступили московскому «Спартаку» (0:1), который сохраняет второе место. Разгромившее «Химки» московское «Динамо» (6:1) постепенно подбирается из середины турнирной таблицы и отстает от первой тройкм всего на три очка. А лидерство ожидаемо сохраняет петербургский «Зенит», обыгравший в гостях «Краснодар» (1:0).

«Локомотив» — ЦСКА

После смены руководства и тренерского штаба «Локо» с большим трудом избежал попадания на последние два места, означающие прямой вылет из РПЛ. Но дерби с «Динамо» (1:3) показало, что до выхода из кризиса железнодорожникам еще далеко, так как кроме забитого гола они вообще не создали моментов у ворот бело-голубых. С ЦСКА матч по качеству выдался у красно-зеленых значительно лучше.

Возможно, это связано с кадровыми проблемами армейцев, которые из-за травм Игоря Дивеева и Кирилла Набабкина и дисквалификации Мойзеса потеряли почти всю основную защитную линию. Им пришлось задействовать на этой позиции своего 18-летнего воспитанника Матвея Лукина, который впервые вышел в стартовом составе в РПЛ. И именно он был признан лучшим игроком матча, что говорит о сложности этой встречи для ЦСКА.

Подопечные Владимира Федотова открыли счет в первой тайме за счет гола Хесуса Медины, забитого головой после навеса Хорхе Карраскаля. После этого почти на все оставшееся время армейцы отдавали территорию железнодорожникам, которые создали несколько опасных моментов. Особенно запомнился выход один на один с вратарем Константина Марадишвили, который почти переиграл Игоря Акинфеева, но тот ногой отбил мяч.

По качеству игры в исполнении красно-синих эта встреча была гораздо хуже, чем три предыдущих матча РПЛ против «Динамо» (1:1), «Спартака» (2:2) и «Оренбурга» (2:2), которые ЦСКА не удалось выиграть. Но зато именно в дерби с «Локо» им удалось одержать первую с 1 октября победу. Красно-зеленые остаются в зоне переходных матчей на 14-м месте и на одно очко отстают от спасительной 12-й строчки, которую занимает «Пари Нижний Новгород», чей главный тренер Михаил Галактионов на этой неделе может возглавить как раз «Локомотив». ЦСКА сохраняет за собой третье место.

— У нас хорошая команда, хорошие игроки, поэтому особых кадровых проблем у нас не вижу, — поделился мнением с «Известиями» защитник ЦСКА Матвей Лукин. — Я уже два месяца в коллективе. Сейчас произошел дебют в РПЛ, чему я рад. И особенно рад, что удалось помочь команде победить в дерби. Мысли о дебюте были давно, еще до травм и дисквалификаций в клубе. На каждую тренировку приходил, отрабатывал на 100%. И вот тренерский штаб дал мне возможность показать себя, за что ему спасибо.

«Краснодар» — «Зенит»

После успешного лета «Краснодар» не очень удачно провел осень, всего дважды выиграв в шести матчах РПЛ. Но первый круг он мог закончить на мажорной ноте, став всего четвертым клубом в этом чемпионате, кого не смог обыграть «Зенит». Первый тайм команды провели в обоюдоостром режиме, создав несколько опасных у ворот друг друга. После перерыва встреча стала более закрытой и шла к нулевой ничьей, но в самом конце за игру рукой Кристиана Рамиреса в ворота «быков» назначили пенальти, который реализовал Кристиан Рамирес. «Зенит» сохраняет лидерство, опережая идущий вторым «Спартак» на семь очков. «Краснодар» упал на шестую строчку, на 15 баллов отставая от питерцев и на пять — от третьей строчки.

— В целом это был равный матч, где «Краснодар» мог добиться ничейного результата и местами даже имел преимущество, — сказал «Известиям» бывший главный тренер «Зенита» Анатолий Бышовец. — За счет высокого прессинга он довольно успешно сковывал действия Питера и лишь в конце встречи стал терять темп и проседать, что в итоге привело к пенальти и голу в ворота Матвея Сафонова. Хотя во многом игра рукой Рамиреса была случайной, и даже при всех проблемах последних минут «Краснодар» заслуживал ничьей. Но общий класс игроков «Зенита», длина его скамейки и возможность выпустить свежие силы, не потеряв в качестве, позволили команде Сергея Семака в конце за счет давления дожать соперника и победить.

«Динамо» — «Химки»

Для осенних «Химок»-2022 вполне традиционно, что главной звездой матча стал главный тренер команды Спартак Гогниев. Еще по ходу первого тайма он заменил одного из лидеров команды Дениса Глушакова, который сразу ушел в раздевалку, не пожав руку наставнику. И получил от Гогниева крик «Домой!» Затем сам Спартак Артурович сам был удален с поля за разговоры с судьей, а в подтрибунном помещении жестко пообщался с корреспондентом канала «Матч ТВ», что ожидаемо вызвало скандал.

Сами «Химки» вновь, как и туром ранее в выездной игре со «Спартаком» (0:5) проиграли разгромно. «Динамо» повело 3:0 после первого тайма, а в последние четверть часа второго забило еще три гола. Подмосковный клуб ответил лишь на последних минутах точным ударом с пенальти Ильи Садыгова, чему особенно радовался Гогниев, следивший к этому моменту за игрой с трибуны.

«Динамо» поднимается на пятое место и подбирается к первой тройке, уже заставив всех забыть про их невнятную игру летом и кризис в первой половине осени, когда бело-голубые проиграли три подряд матча в чемпионате. «Химки» не могут выиграть уже 11 встреч в РПЛ. Последний раз они побеждали еще под руководством Сергея Юрана, которого по не понятным причинам уволили после удачного старта. С тех пор командой руководит уже третий главный тренер в сезоне. Гогниев пытается играть в атакующий футбол не очень сильным составом, в результате чего или проигрывает при неплохом качестве игры, как со «Спартаком», либо получает разгром вообще без шансов на успех, как с «Динамо». Химчане идут на 15-м месте и рискуют напрямую вылететь в первую лигу.

— Просто у нас не идет игра, поэтому не можем победить, — объяснил «Известиям» нападающий «Химок» Александр Долгов. — У соперника залетает все, что можно, поэтому так много пропускаем. Понятно, что нервозность присутствует, мы долго не выигрываем. Все получили нагоняй от тренера в раздевалке. Счет ведь разгромный в матче. В какой-то степени, возможно, опустили руки при крупном счете, много зон оставляли «Динамо».

«Спартак» — «Торпедо»

Красно-белые в этом сезоне совсем не теряют очки в матчах с командами из второй половины таблицы. И с идущим на последнем месте «Торпедо» они одержали победу, правда, с минимальным счетом и не без проблем. Подавляющее преимущество было на стороне красно-белых, но в первом тайме автозаводцев неоднократно спасал их вратарь Александр Довбня. И все же после перерыва он оказался бессилен, когда Квинси Промес открыл счет, забив 12-й мяч в этом сезоне и вновь выйдя в лидеры среди лучших бомбардиров турнира.

В концовке черно-белые сумели организовать навал и создать опасность у ворот спартаковцев со стандартов, но в итоге не спаслись. «Торпедо» продолжает идти на последнем месте, отставая от зоны переходных матчей на шесть очков. «Спартак» второй, он отстает от «Зенита» на пять баллов и опережает ЦСКА на три.

— «Торпедо» — непростой соперник, — сказал «Известиям» футболист «Спартака» Даниил Хлусевич. — Но все равно мы создали много моментов у них ворот. Просто не реализовали их. В итоге все было сложно, но и с «Химками» была непростая ситуация, хоть мы и разгромили их. Было немало моментов у соперника, когда здорово сыграл Саша Селихов. Главное, что выиграли эти матчи, готовимся к следующим играм.

Также в прошедшем 15-м туре состоялось еще четыре матча. «Оренбург» разгромил дома воронежский «Факел» (4:1), самарские «Крылья Советов» одержали в родных стенах волевую победу над «Пари Нижний Новгород» (2:1), отыгравшись с 0:1 двумя голами в компенсированное время, «Сочи» на своем поле сыграл вничью с екатеринбургским «Уралом» (2:2), у которого прервалась победная серия в четыре матча в РПЛ. Также волевую выездную победу над грозненским «Ахматом» (2:1) одержал «Ростов», проигрывавший 0:1 к 78-й минуте.