Опасные связки: кто будет отвечать за трансферную политику «Локомотива»

Московский «Локомотив» готовится к завершению кадровой революции. По информации «Известий», в течение ближайших двух недель состоится заседание совета директоров клуба, на котором утвердят кандидатуры нового главного тренера и спортивного директора. Ими, с большой долей вероятности, станут, соответственно, Михаил Галактионов (нынешний главный тренер «Пари Нижний Новгород» и молодежной сборной России) и Дмитрий Поляцкин (до недавнего времени — заместитель гендиректора ФК «Чертаново»). Эксперты видят в подобных решениях попытку повторить модель развития самарских «Крыльев Советов» со ставкой на молодые российские таланты.

Статьи и договоры

Московский «Локомотив», проваливший первую часть сезона, завершает кадровую революцию. На повестке дня — назначения главного тренера и спортивного директора. С первым всё более-менее ясно — в клубе давно ждут Михаила Галактионова. Предполагается, что нынешний наставник «Пари Нижний Новгород» и молодежной сборной России сменит «прописку» 12 ноября, после заключительного в этом году тура чемпионата России. А вот со спортивным директором есть варианты.

По информации СМИ и ряда Telegram-каналов, основной кандидат на эту должность — Дмитрий Поляцкин, до недавнего времени работавший заместителем гендиректора подмосковного ФК «Чертаново» и заместителем спортивного директора Российского футбольного союза (курировал юношеские сборные). В связке с ним идет Сергей Хабаров, бывший спортивный директор «Чертаново».

С недавних пор оба футбольных специалиста находятся без работы. Причиной стало уголовное преследование гендиректора «Чертаново» Николая Ларина. В октябре его, несмотря на масштабную поддержку футбольной общественности, приговорили к трем годам заключения за мошенничество и причинение государству ущерба на 36 млн рублей.

В июне появлялась информация о том, что и против Поляцкина Следственный комитет РФ возбудил дело по ст. 159 УК РФ («Хищение чужого имущества»). После этого специалиста уволили из РФС.

— Получается, что «Локомотив», в отличие от РФС, не смущают репутационные издержки? — задался вопросом бывший президент «Локомотива» Николай Наумов. — У такого клуба, как «Локомотив», есть много легенд, которые не словом, а делом доказали свою компетентность и преданность клубу. Но их кандидатуры в который раз не рассматриваются, в отличие от довольно странных людей со стороны.

Самарская модель

По информации «Известий», руководство «Локомотива» хочет нанять Поляцкина и Хабарова, чтобы повторить модель развития «Крыльев Советов». Самарский клуб сделал ставку на специалистов и футболистов «Чертаново» и преуспел — в 2021 году вышел в РПЛ и с ходу занял восьмое место. При яркой игре, молодых талантах в составе и последующих удачных продажах футболистов.

Правда, повторить этот проект будет сложно. Во-первых, успех Самары был обусловлен переходом в клуб фактически целой команды «Чертаново» вместе с главным тренером Игорем Осинькиным. Сработать «под ключ» повторно не получится — большинство наиболее талантливых воспитанников зимой и летом отправились в топ-клубы.

Во-вторых, восьмое место — успех ли? Для Самары — безусловно. Но не для «Локомотива», который привык стабильно бороться за медали чемпионата. Вряд ли один из недавних флагманов российского футбола планирует переквалифицировать в крепкого середняка, клуб-донор без серьезных турнирных задач.

В-третьих, приход в клуб Поляцкина и Хабарова будет, вероятно, означать аффилированность команды с агентом Павлом Андреевым, который ведет дела большинства футболистов, прошедших школу «Чертаново».

Очевидно, что обновленный менеджмент «Локомотива» находится сейчас перед во всех отношениях непростым выбором. Надо не только быстро вывести «поезд» из тупика после многочисленных ошибок прошлого руководства, но и не прогадать с долгосрочной стратегией.