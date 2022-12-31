Коронный вход: Карлсен и Асаубаева стали главными героями ЧМ по блицу

Чемпионат мира по рапиду и блицу в Алма-Ате завершился триумфом Магнуса Карлсена. Норвежец в третий раз в карьере сделал золотой дубль, выиграв оба турнира. Ранее это получалось у него в Дубае-2014 и Москве-2019. У женщин второй год подряд чемпионкой в блице стала 18-летняя Бибисара Асаубаева. Выступление на родине давило на талантливую шахматистку, но Асаубаева с блеском его выдержала. На финише турнира она выиграла пять партий подряд. А вот лидировавшая почти весь турнир россиянка Полина Шувалова последние туры, наоборот, провалила — одно очко в четырех поединках — и опустилась на третье место.

Успеть за 29 секунд

Турнир по блицу начался для Магнуса Карлсена нервно — он опоздал на свою первую партию на 2 минуты и 31 секунду. Мизер для классических шахмат, но в блице на всю партию отводится лишь три минуты (с добавлением двух секунд после каждого хода). Норвежец даже не успел переодеться — играл в спортивном костюме и кроссовках, будто с пробежки. Но несмотря на такой критический дефицит времени, Карлсен всё равно выиграл у белоруса Владислава Ковалева. Это еще раз подчеркивает его феноменальность в коротком контроле.

На старте норвежец одержал пять побед подряд, но затем его серию прервал сильный китайский гроссмейстер Ю Янъи. В седьмом туре случилось поражение от Аниша Гири, а затем пять ничьих подряд с топ-игроками. Всего в активе 16-го чемпиона мира было 9 очков. Он делил второе-шестое место с Даниилом Дубовым, Анишом Гири, Айком Мартиросяном и Рихардом Раппортом.

На целый балл эту группу опережал Хикару Накамура, который приехал на ЧМ с невероятным рейтингом в блице — 2909. У второго сеяного Фабиано Каруана — 2847, у Карлсена — 2830. Хикару одержал восемь побед при четырех ничьих, подтвердив статус фаворита.

Недалеко от лидирующей группы расположились еще несколько россиян, набравшие по 8,5 очка. Это великолепно отыгравшие ЧМ по рапиду Владимир Федосеев и Владислав Артемьев, а также Александр Шиманов, Максим Матлаков и Ян Непомнящий.

Последний умудрился проиграть три партии подряд (Шиманову, Гиге Купарадзе и Сунилдуту Нараянану). Затем Ян пришел в себя и в отставших семи турах одержал шесть побед. Их могло быть и семь, но Пентала Харикришна спас практически безнадежное положение черными.

Впрочем, яркая игра Непомнящего на финише дня была омрачена предупреждением. Россиянин вышел в зал в футболке в цветах сборной Аргентины. На груди у него были написаны слова, который произнес Лионель Месси в адрес игрока сборной Нидерландов Ваута Вегхорста после матча 1/4 финала ЧМ-2022: «Что уставился, придурок? Проваливай отсюда».

Организаторы соревнований в Алма-Ате посчитали, что это является нарушением дресс-кода, и попросили шахматиста переодеться (заодно влепив предупреждение). Непомнящий назвал странным дресс-код в турнире и сказал, что правила должны учитывать комфорт игроков.

У девушек лидерство после девяти стартовых туров захватили две россиянки — Полина Шувалова и Валентина Гунина. Они набрали по 7,5 балла, на пол-очка опережая Тань Чжунъи (накануне выигравшую ЧМ-2022 в рапид), Александру Горячкину и Александру Костенюк. Четыре россиянки в топ-5. Звучало как хорошая заявка на титул.

Обидное третье

Увы, но во второй день игра у наших шахматисток разладилась. Гунина и Горячкина набрали всего три очка в девяти партиях, Костенюк — 3,5. Зато Шувалова шла по чемпионскому графику. Обыграла Харику Дронавалли и Горячкину, а в 12-м туре одержала красивую победу белыми над действующей чемпионкой мира Бибисарой Асаубаевой. В 13-м туре Полина черными оказалась сильнее Сарасадат Хадемальшарьех. За четыре тура до конца ее преимущество над занимающей вторую строчку Тань Чжунъи составляло одно очко. Однако концовка ей совсем не удалась.

Поражения от Костенюк и Конеру Хампи, а также ничьи с Мери Арабидзе и Ольгой Баделько откинули Шувалову на третье место. За победу же боролись Тань Чжунъи и Асаубаева. Перед последним туром у них было по 12 очков, но китаянка свою партию проиграла Хампи, а Бибисара в прекрасном стиле разобралась с Дронавалли.

Если год назад ее успех в Варшаве (серебро в рапиде и золото в блице) был во многом эффектном неожиданности — никто не ждал от нее такого прорыва, то этот стал доказательством мужества и силы воли.

На родной земле все вокруг ждали от Бибисары только победы, но первые три дня у нее никак не шла игра в рапиде (13-е место), да и блиц поначалу не складывался. Асаубаева закончила первый день с шестью очками, прилично отставая от лидеров, но взяла себя в руки и выдала блестящую победную серию.

Отметим, что помимо Шуваловой в топ-30 из россиянок также попали Екатерина Лагно (6-е место), Баделько (8-е), Костенюк (15-е), Гунина (19-е), Горячкина (20-е) и Дарья Войт (30-е).

Семь от Магнуса

У мужчин тоже не обошлось без драматично развязки. Накамура не справился с российскими оппонентами. Проиграл Владиславу Артемьеву и Алексею Сарана, а также сыграл вничью с Шимановым. Эти потери не позволили американцу бороться за титул. Магнус тоже потерпел два поражения во второй день. Также от двух россиян — Яна Немпомнящего и Алексея Сарана. Зато в других семи партиях показал стопроцентный результат. Выиграв в том числе у Раппорта, Мартиросяна (в итоге стал третьим), Винсента Кеймера (серебряного призера ЧМ-2022 по рапиду), Фабиано Каруана и Нодирбека Абдусатторова.

С суперталантом из Узбекистана Магнус играл в последнем туре. В случаи ничьи его мог догнать Накамура, и тогда они бы играли дополнительный мини-матч. Но Карлсен решил не испытывать судьбу, довольно легко сломив сопротивление Нодирбека белыми.

В 2022 году, выбирая между классикой и быстрыми форматами шахмат, Магнус Карлсен сделал решительный и бесповоротный выбор в пользу рапида/блица/онлайна. С этой точки зрения возвращение себе титулов чемпионата мира в Алма-Ате было для него просто обязательным. И норвежец великолепно справился с этой задачей.

Лучшим из россиян, как и в рапиде, стал Даниил Дубов. В дележе четвертого-седьмого места (14,5 очка) он расположился на шестой строчке по дополнительным показателям. Сарана стал седьмым, Федосеев — восьмым (14 очков). Владислав Артемьев, Дмитрий Андрейкин, Непомнящий, Кеймер и Салех Салем набрали по 13,5 очка (поделили 10–14-е место). Шиманов попал в топ-25 (24-е), Александр Рязанцев (26-е), Максим Матлаков (29-е) и Александр Грищук (30-е) — в топ-30.