Выше только Гретцки: как Овечкин стал вторым снайпером НХЛ в истории

Нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина признали первой и единственной звездой игрового дня в НХЛ. 24 декабря в матче регулярного чемпионата против «Виннипега» (4:1) российский нападающий оформил дубль и отдал голевую передачу. Овечкин забил 802-й гол в НХЛ и обогнал Горди Хоу, заняв единоличное второе место по этому показателю в североамериканской лиге. Таким образом, теперь в списке лучших снайперов в истории лиги впереди Александра остался лишь Уэйн Гретцки (894). Финальный отсчет официально начался.

Поздравления от сына

На протяжении четырех матчей болельщики ждали этого момента, и наконец-то он произошел. Александр Овечкин прервал безголевую серию в домашнем матче против «Виннипега» и забросил две шайбы, ставшие для него 801-й и 802-й в регулярных чемпионатах НХЛ.

Предположить, что случится это именно в субботу, 24 декабря, было несложно. «Виннипег» — один из любимых соперников для Овечкина. До сегодняшнего матча в активе форварда было 52 гола в играх против этого клуба, и уже в концовке первого периода он открыл счет, нехитрым броском распечатав Давида Риттиха. Чех стал 166-м голкипером, которого переиграл Александр, и только у Патрика Марло (177) и Яромира Ягра (178) этот список больше.

«Моя семья, мои мама и папа смотрят игру в Москве. Это нечто особенное. Иметь возможность забить гол на глазах у наших болельщиков — это уникально. Мы все творим историю прямо сейчас. Я счастлив», — скромно поделился эмоциями в перерыве Овечкин.

Капитан «Вашингтона» был предельно настроен сделать этот вечер особенным и уже в середине матча поучаствовал в голе Сонни Милано. Для Александра эта передача стала 19-й в нынешнем сезоне.

«Виннипег» долго вкатывался в игру и лишь в последней двадцатиминутке сумел оказать настоящее давление на соперника. Голкипер «Кэпиталз» Чарли Линдгрен провел очередной уверенный матч и с 25 сейвами стал второй звездой встречи. Американский вратарь прекрасно справляется со своей работой, а отсутствия Дарси Кемпера из-за травмы болельщики даже не заметили.

Хозяева вели дело к четвертой победе подряд, но настроение «Вашингтону» испортило страшное попадание шайбы в голову Джона Карлссона, из-за которого защитник не смог продолжить игру.

«Джетс» пытались спасти интригу после шайбы Кевина Стенлунда, но концовка осталась за хозяевами. Евгений Кузнецов сделал всё для того, чтобы самому не забивать в пустые ворота, и помог оформить исторический гол Овечкину. Так Александр обошел в списке снайперов Горди Хоу.

Разумеется, на лед высыпали партнеры, а на медиакубе запустили поздравление от Марка Хоу. «Пришло время поставить новые цели в погоне за номером 99», — сказал сын знаменитого канадского нападающего.

Равнение на Овечкина

Теперь Овечкин выходит на сложнейшую прямую этой погони, но с такой поддержкой вокруг ему точно по силам справиться с этим рекордом. Просто невероятно, с каким уважением относятся к Александру даже соперники. После матча игроки «Виннипега» в полном составе поздравили форварда с историческим достижением.

«Когда ты приходишь в лигу, то никогда не думаешь, что произойдет что-то такое, что ты побьешь какой-либо рекорд Горди Хоу, какой-либо рекорд Уэйна Гретцки или какой-либо рекорд вообще, — приводит слова Овечкина Washington Hockey Now. — Ты думаешь: «Хорошо, может быть, ты будешь играть в НХЛ, ты будешь хорош и постараешься сделать всё, что в твоих силах». Но то, что происходит прямо сейчас, — это чудо».

Первый вице-президент Федерации хоккея России, главный тренер СКА Роман Ротенберг считает, что Овечкин остается отличным примером для всех остальных отечественных хоккеистов.

— Мы обсуждали с Сашей еще прошлым летом, во время наших сборов он тоже тренировался в Новогорске, что есть только одна задача — максимально хорошо подготовиться к сезону, тренироваться, чтобы занять первое место, — рассказал «Известиям» Роман Ротенберг. — Тот факт, что он обошел Хоу, — историческое достижение, но надо смотреть вперед. Еще 92 шайбы до Гретцки. Я от всей души поздравляю Сашу, желаю ему успехов! Он отличный пример для всех наших игроков и детей, которые смотрят хоккей. Мы видим статистику Овечкина, он больше всех бросает в НХЛ. У него было 6200 бросков до игры с «Виннипегом», сейчас их могло стать еще больше. Это говорит о том, насколько это тяжелый труд. Без броска нет гола. Нужно стремиться бросать и брать на себя игру.

Свой следующий матч в НХЛ Овечкин проведет 28 декабря. В соперниках «Рейнджерс» Артемия Панарина.