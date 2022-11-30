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Разгромный подсчет: Овечкин побил рекорд по выездным голам в НХЛ

До главного достижения Уэйна Гретцки российскому форварду осталась 101 шайба
Фото: Global Look Press/Randy Litzinger/Icon Sportswire
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Александр Овечкин стал первой звездой дня в НХЛ, оформив дубль в гостевом матче против «Ванкувера» (5:1). Это достижение позволило ему выйти на первое место в истории Национальной хоккейной лиги по голам в выездных встречах. Российский снайпер забросил на чужих площадках 403 из 793 своих шайб и обогнал великого Уэйна Гретцки, на счету которого 402 подобных гола. Овечкин остается одним из двух выдающихся снайперов, предпочитающих гостевые голы домашним. На выезде он забросил 50,82% шайб, больше только у Стива Айзермана — 52,31%. По традиции последних лет ярко проводят сезоны в НХЛ и наши вратари. Особенно выделяется голкипер «Нью-Йорк Айлендерс» Илья Сорокин.

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101 шайба до Уйэна

«Вашингтон» сейчас проводит очень сложную серию из шесть матчей подряд на выезде. Для возрастного коллектива, который к тому же страдает от травм ведущих игроков, в том числе ключевого защитника Дмитрия Орлова, это серьезная проверка на прочность. Выезд для «Кэпиталз» начался с разгромного поражения от команды-сенсации «Нью-Джерси» (1:5). «Столичные» уперлись в чешского голкипера Витека Ванечека, поймавшего кураж против бывших одноклубников. В игре с «Ванкувером» удалось реабилитироваться. Уже спустя шесть минут после начала матча «Вашингтон» повел 2:0 благодаря двум голам Овечкина. Тем самым Александр опередил Гретцки — но пока только по гостевым голам. 403 против 402.

— Достижение Овечкина расцениваю как легендарное, — отметил «Известиям» олимпийский чемпион, обладатель Кубка Стэнли Валерий Каменский. — Хочу поздравить Александра с новым рекордом. Думаю, ко мне присоединятся все любители хоккея в России. Так держать и вперед. Хотелось бы, чтобы он забивал в каждом матче и быстрее обогнал Гретцки в списке лучших снайперов за всю историю Национальной хоккейной лиги.

Разгромный подсчет
хоккей
Фото: nhl.com
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Вторая шайба в ворота «Ванкувера» стала для Овечкина 793-й в заокеанской карьере. Отставание капитана «Вашингтона» от занимающего второе место в истории великого Горди Хоу сократилось до восьми шайб. От рекорда Уэйна Гретцки Александра Великого теперь отделяет 101 гол.

— Надеюсь, что Саша сможет превзойти рекорд Гретцки за три сезона, — рассказал «Известиям» бывший форвард «Ак Барса» и сборной России Алексей Терещенко. — Всё зависит от партнеров и от того, как будет играть «Вашингтон». Конечно, не хватает Никласа Бэкстрема. Они провели вместе большую часть своей карьеры.

Другой рекорд лиги Овечкин пока что только повторил. В Ванкувере Александр в 135-й раз в карьере открыл счет в матче регулярного чемпионата. Столько же первых голов записал на свой счет чех Яромир Ягр, который, правда, провел на 435 матчей больше. В этой номинации, кстати, Гретцки занимает всего 35-е место с 85 открывающими счет шайбами.

Сантиметры отделили Овечкина от хет-трика в первой смене третьего периода. Спенсера Мартина выручила перекладина. Впрочем, это не помогло канадскому клубу избежать разгрома. Гостевая серия «Вашингтона» продолжается, и сейчас как никогда важны очки, чтобы исправлять положение в Восточной конференции. Непривычно видеть команду на 12-м месте из 16. Впрочем, впереди еще две трети сезона — достаточно времени, чтобы вернуться в зону плей-офф.

Разгромный подсчет
хоккей
Фото: nhl.com
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Спасения Сорокина

Если у Александра Овечкина и его команды сезон пока складывается с переменным успехом, то вратарь «Нью-Йорк Айлендерс» Илья Сорокин вышел на пик формы. Видео с его сейвами разлетаются в социальных сетах, а североамериканские журналисты уже сейчас называют воспитанника новокузнецкого «Металлурга» одним из главных претендентов на «Везину трофи» — приза лучшему вратарю регулярки НХЛ.

Меньше двух лет потребовалось Сорокину, чтобы вырасти в первого номера «Айлендерс». На адаптацию ушел ковидный сезон-2020/21, когда в старте чаще выходил Семен Варламов. Клуб из Нью-Йорка сделали дальновидный шаг: сохранили русский тандем голкиперов, распределив игровое время в сезоне-2021/22 в пропорции 70 на 30 в пользу прогрессирующего Ильи.

В прошлом сезоне, когда «Айлендерс» накрыл кризис, игра Сорокина оставалась одним из немногих светлых пятен. Илья опередил напарника по статистическим показателям: проценту побед, отраженных бросков и коэффициенту надежности. «Островитяне» закончили регулярку на девятом месте «Востока», не попав в плей-офф, но это не помешало Сорокину оформить семь матчей на ноль. Это второй показатель в лиге после голкипера «Калгари» Якоба Маркстрема, который сделал девять «сухарей», но сыграл на 11 матчей больше.

Разгромный подсчет
хоккей
Фото: twitter.com/NYIslanders

В этом сезоне у Сорокина два матча на ноль, а также лучший в заокеанской карьере процент отраженных бросков — 93,3. Также у Ильи первый показатель в Лиге по GSAA (Goals Saved Above Average — голевые сейвы выше среднего). Но главная его ценность даже не в феноменальной статистике. Голкипер, что называется, крадет матчи, которые складываются не по плану «Айлендерс». Вратарь чувствует команду, понимает, когда прижать шайбу, когда выпустить ее и отдать защитникам. Выручает в тяжелые отрезки и вдохновляет партнеров. Не случайно клуб из Нью-Йорка в этом сезоне выступает гораздо лучше, чем в прошлом, и идет на четвертом месте в Восточной конференции, без проблем проходя в плей-офф.

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