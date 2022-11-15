Наших ждут: как перенос КМ ослабит позиции Овечкина и Малкина в сборной

Отсрочка Кубка мира еще на один год ослабила позиции главных звезды российского хоккея — Александра Овечкина и Евгения Малкина. Первому к февралю 2025-го будет 39 лет, второму — 38. Эпоха российских суперзвезд постепенно уходит, а ведь никто из них так и не взял со сборной золото элитных турниров — Олимпиады и Кубка мира. Чемпионат мира, который проводится каждый год, а национальные команды зачастую привозят на него смешанные составы, в расчет не берем. Четвертое место на Играх-2006 в Турине остается высшим достижением Овечкина и Малкина . Удивительно, что лучший результат форварды показали, когда обоим еще не исполнился и 21 год.

Дефицитное амплуа

В конце прошлой недели, 12 ноября, Национальная хоккейная лига (НХЛ) выступила с официальным заявлением относительно вероятного переноса Кубка мира с 2024 на 2025 год. Обстоятельства, от которых отталкивается НХЛ при выборе окончательной даты турнира, предсказать невозможно. При этом важно понимать, что Кубок мира — соревнование, подконтрольное лиге. И НХЛ заинтересована собрать лучших игроков, в том числе россиян. Без Овечкина и Малкина, Кучерова и Панарина, Василевского и Шестеркина КМ потеряет статус, а организаторы лишатся части прибыли.

Остается надеяться на стабилизацию политических отношений к 2025 году. Новый перенос КМ обвалит акции Овечкина и Малкина еще серьезнее, а на Олимпиаду-2026, если она пройдет с участием энхаэловцев (во что верится пока с трудом), оба поедут лишь в статусе «свадебных генералов».

Как это скажется на перспективах двух наших лучших хоккеистов поколения попасть в состав сборной в феврале 2025 года? Получить места в первом-втором звеньях будет крайне трудно. Разумнее выбрать звезд, которые моложе, и построить ведущие тройки вокруг них. Неудивительно, что расстроенный переносом форвард «Питтсбурга» резко отреагировал на решение НХЛ.

— Слишком долго ждать, — резюмировал в интервью The Athletic Евгений Малкин. — Конечно, я не знаю, почему в итоге было принято такое решение, но мы должны играть. Это спорт, понимаете? Спорт может сделать все что угодно. Если вам нужны лучшие игроки, Россия — одна из лучших команд. У нас отличные игроки. Если мы играем в НХЛ, то почему не можем выступать на Кубке мира? Здесь мы играем с теми же самыми парнями — шведами, финнами, канадцами, американцами. Так почему мы не можем играть друг против друга в национальных командах?

При этом позиции Малкина выглядят довольно прочными из-за дефицитного амплуа. За Евгением Кузнецовым среди российских центрфорвардов — огромная пропасть, если оценивать кандидатов топ-уровня. Есть Иван Барбашев, Яков Тренин и Владислав Наместников, но их навыков и таланта недостаточно, чтобы строить ведущие тройки нападения. Вряд ли стоит рассчитывать и на Вадима Шипачева, который поник в казанском «Ак Барсе». Через два года на новый уровень может выйти Марат Хуснутдинов, но есть сомнения, что проспект «Миннесоты» созреет для роли первого-второго центра сборной на Кубке мира. Лишить Малкина КМ-2025 могут только обострившиеся проблемы со здоровьем.

Несмотря на травмы

С Овечкиным ситуация еще интереснее. Сложно сказать, что должно случиться с Александром, чтобы он пропустил Кубок мира. Нападающий закроет глаза на все болячки ради шанса выиграть со сборной престижный турнир. Сейчас сложно предполагать, ограничится ли Овечкин миссией духовного наставника. За два сезона может произойти всякое. Нападающий впечатляет двужильностью и в 37 лет играет почти по 21 минуту за матч. Забирает большинство и ключевые отрезки, когда надо спасать матчи. В «Вашингтоне» Овечкин — безальтернативный лидер и вожак. В сборной образца февраля 2025 года Александру придется вжиться в другую роль, отойти на второй план и уступить игровое время Панарину, Кучерову, Свечникову, Капризову и Тарасенко.

— Саша до сих пор наслаждается хоккеем, получает большое удовольствие от игры, — подчеркнул в разговоре с «Известиями» олимпийский чемпион, обладатель Кубка Стэнли Валерий Каменский. — Для игроков его возраста это большая редкость. Это говорит о том, что он находится в правильной организации, где его ценят и уважают. Поэтому, думаю, он вполне способен отыграть еще четыре-пять сезонов. И быть в той форме, которая позволяет ему много забивать. Так что его полезность для сборной даже не обсуждается,

Повлиял перенос Кубка мира и на позиции Сергея Бобровского. В феврале 2025 года голкиперу будет 36 лет. Российские вратари захватывают НХЛ с безумной скоростью. Сейчас как минимум три конкурента готовы подвинуть Бобровского в сильнейшей версии нашей сборной: Андрей Василевский, Игорь Шестеркин и Илья Сорокин. Не исключено, что через два года в гонку вмешаются и другие голкиперы. Бобровский выиграл две «Везины» (приз лучшему вратарю регулярного сезона НХЛ), но на сильнейших турнирах сборных оставался ни с чем. КМ-2025, как и Олимпиада-2026, — последние шансы для вратаря, чтобы выиграть медали против лучших составов топ-сборных.