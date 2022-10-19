Попал десятку: Панарин разрывает лигу, Овечкин прервал молчание

Первая игровая неделя нового сезона НХЛ выдалась для российских игроков противоречивой. Артемий Панарин точно может занести её себе в актив — на его счету 10 (2+8) очков в четырех матчах, он лидирует в списке лучших бомбардиров лиги. В порядке и Евгений Малкин — он набрал 4 (3+1) очка, в том числе сделал дубль в последней игре с «Монреалем». А вот Никита Кучеров еще ни разу не забил, хотя и отдал пять результативных передач. Не по своему бомбардирскому графику идет и Александр Овечкин, а его «Вашингтон» рискует впервые с 2014 года не попасть в плей-офф.

Овечкин все ближе к Хоу

Захандривший на старте регулярки Александр Овечкин прервал трехматчевую безголевую серию в игре с «Ванкувером». Четыре игры потребовалось Великой Восьмерке, чтобы откалибровать пушку и продолжить погоню за Уэйном Гретцки. Отличившись дважды в игре с «Кэнакс», Овечкин достиг отметки в 782 гола в регулярных чемпионатах НХЛ за карьеру. До занимающего вторую строчку Горди Хоу — 19 голов, до Гретцки — 112. Также Овечкин оформил 159-й дубль в регулярных чемпионатах НХЛ и вышел на второе место в истории по этому показателю, обогнав Бретта Халла. Чаще две и более шайбы за игру забрасывал лишь Гретцки — 189 раз.

— Овечкин здорово начал этот сезон, показывает классный хоккей, просто не мог реализовать свои моменты в первых матчах, — заявил «Известиям» олимпийский чемпион и обладатель Кубка Стэнли Валерий Каменский. — Возможно, это связано с тем, что Александру приходится больше времени проводить на льду, учитывая травмы двух ведущих форвардов ударных звеньев — Бэкстрема и Уилсона. Главное, что он начал забивать, но за «Вашингтон» в этом сезоне тревожно. Слишком уж возрастные лидеры, а молодых талантов, способных их подменить, не видно.

Казалось, что ближайшая цель всего «Вашингтона» — помочь Овечкину в течение двух-трех сезонов превзойти великий рекорд Уэйна Гретцки по заброшенным шайбам. Однако в начале нынешнего чемпионата складывается почти парадоксальная картина. Не остальная команда пытается работать на лидера, а он сам делает все, чтобы «Кэпиталз» оставались на плаву. Не случайно, что после двух стартовых поражений, в которых Овечкину не удалось набрать ни единого очка, все начали говорить о спаде лидера. Стоило ему приручить удачу, как дела пошли на поправку. Партнеры же пока Александру не слишком помогают.

Гонка за Макдэвидом

Другое дело — Артемий Панарин, у которого в партнерах блистательные Мика Зибанежад и Крис Крайдер. На его счету 10 (2+8) очков в четырех матчах и он лидирует в списке лучших бомбардиров лиги. В чем секрет такой результативности российского нападающего? Поговаривают, что у него недавно родился ребенок, но официально об этом никто не заявлял. Теперь главное, чтобы Панарин сохранил этот темп — тогда у Артемия есть реальный шанс побороться сразу за несколько индивидуальных призов по итогам сезона.

— По поводу Артемия могу сказать, что он молодец, отлично подготовился к сезону и выдает лучший свой старт за последнее время. Он парень талантливый и показывает хороший результат, чему мы только рады, — продолжил Валерий Каменский.

Кажется, что «Рейнджерс» созрели для больших дел. Есть лучший вратарь прошлого сезона Игорь Шестеркин, куча мастеров в атаке, да и молодые защитники постепенно набираются опыта. В прошлом плей-офф Панарин сдал, во многом это и стало причиной вылета команды. Теперь ему нужно сохранить запал. Но и битва с Коннором Макдэвидом за титул лучшего бомбардира регулярки будет интересной.

Малкин оправдывает новый контракт

Ветеран «Питтсбурга» Евгений Малкин летом подписал новый контракт с клубом. Он будет играть за «Пингвинз» до 40 лет и за предстоящие четыре года получит $24,4 млн. Кажется, тот факт, что он остался в Питтсбурге, хотя был близок к выходу на рынок свободных агентов, только добавил ему мотивации — в стартовых матчах Малкина можно назвать лучшим в команде. В игре с «Монреалем» он сделал дубль , но партнеры его не поддержали и «Питтсбург» уступил в овертайме.

— Малкин — игрок высочайшего класса, подтверждает свой статус и лидерство в команде, — уверен Каменский. — В «Питтсбурге» приняли правильное решение продлить с ним контракт. Он по-прежнему один из лучших в лиге на своей позиции.

А вот у Кирилла Капризова пока не все так удачно. Да, он набрал 5 (3+2) очков в трех матчах за «Миннесоту», но лидирует в антирейтинге лиги по показателю полезности («-8»). Игра команды в обороне не выдерживает никакой критики — «Уайлд» пропустили аж 20 шайб. С такой защитой подвиги Капризова впереди точно не спасут.

«Сан-Хосе» активно продолжает погружение на дно турнирной таблицы — на счету «Шаркс» уже пять поражений подряд на старте сезона . 19 октября, «Шаркс» пожаловали в гости к «Айлендерс», где до середины матча вела со счетом 1:0, но дальше все встало на свои места. В состав «акул» после травмы вернулся Александр Барабанов, но проявить себя ему не удалось. Зато Евгений Свечников продолжает доказывать несгибаемость своего характера. В очередной раз у него почти самое маленькое игровое время в команде (12:52), но форвард успел четыре раза бросить по воротам Семена Варламова, забросить шайбу и поучаствовать в голе Нико Штурма.

Травмы помешали Евгению полностью раскрыть игровой потенциал, но он по-прежнему не сдается. Форвард был полезен в «Виннипеге», где выходил даже в первом звене, а теперь он готов проявлять свои лучшие качества в «Сан-Хосе». Жаль только, что его новая команда при этом ни на что не претендует.