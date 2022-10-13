Нажать на Гашека: почему НХЛ не страшны угрозы знаменитого чеха

Скандальные выступления легендарного вратаря сборной Чехии Доминика Гашека стали едва ли не главным событием старта нового сезона в НХЛ, который открылся двумя матчами между «Сан-Хосе Шаркс» и «Нэшвилл Предаторз» в Праге. Сначала Гашек яростно сопротивлялся приезду в страну российских хоккеистов этих команд. А когда его позицию проигнорировали, призвал руководство НХЛ уйти в отставку, а гипотетических новых боссов — извиниться за случившееся. «НХЛ больше не рады в Чехии», — заявил Гашек, намекая, что страна больше не будет принимать выездные матчи лиги. Почему это выступление насмешило даже тех, кто разделяет антироссийские взгляды Доминика, и может ли НХЛ обойтись без игр в Европе — разбирались «Известия».

Экономический базис

«В выходные два матча НХЛ проходили в Праге. Руководство НХЛ не уважало позицию нашего МИДа о том, что российские игроки не должны играть в этих матчах. Пока нынешние лидеры НХЛ не уйдут в отставку, а новые не извинятся перед нашей страной, НХЛ больше не рады в Чехии», — сказал Доминик Гашек.

Это заявление стало апофеозом антироссийской кампании, которую известный хоккеист проводил на протяжении полугода. С апреля, когда стало известно, что сезон НХЛ откроется в Праге двумя матчами между «Сан-Хосе Шаркс» и «Нэшвилл Предаторз», именно Гашек активнее всех требовал, чтобы в Чехию был запрещен въезд российским игрокам этих команд. Но в итоге на лед «О2 Арены» вышли нападающий «акул» Евгений Свечников и форвард «хищников» Яков Тренин.

По мнению экспертов, даже если Чехия, да и другие европейские страны прислушаются к Гашеку и всему антироссийскому лобби и откажутся от проведения матчей НХЛ, это никак не скажется на американской лиге. Экономическая мощь и устойчивость НХЛ сейчас такая, что отсутствие вынесенных матчей если и создаст организации проблемы, то совершенно незначительные. И ради их решения лига не станет жертвовать принципами и присоединяться к дискриминации российских спортсменов.

— Особых эмоций высказывания Гашека уже не вызывают, разве что улыбку, — сказал «Известиям» бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев. — Он с весны подобным занимается. Не знаю, для чего. Может быть, в политику собрался, может быть, просто привлекает к себе внимание. А его последние угрозы в адрес НХЛ тем более ничего не значат. Гашек — не официальное лицо своего государства или местной хоккейной федерации. А НХЛ точно не будет поддаваться его давлению. То, что матчи прошли в Праге и российские хоккеисты в них сыграли, ставит точку в этой истории. И четко показывает приоритеты лиги.

В конце 2019 года, за три месяца до начала эпидемии коронавируса, суммарный доход клубов НХЛ впервые в истории составил $5 млрд. Хотя в начале правления Гарри Бэттмена, возглавившего лигу 1 февраля 1993 года, эти показатели равнялись $400 млн. После пандемии они значительно просели (по итогам 2021 года лига зафиксировала потери в доходах на продаже билетов и реализации товаров на аренах в $3,6 млрд), но глобального коллапса не произошло. Ожидается, что в 2022 году, когда ковидные ограничения сняты, НХЛ восстановит свои позиции.

Влияние Европы

При этом руководство лиги никогда не конкретизировало, какие финансовые выгоды извлекает из проекта NHL Global Series, в рамках которого и проводит отдельные матчи регулярного чемпионата за пределами Канады и США. Эта практика началась как раз при Гарри Беттмэне, который стал активно раскручивать турнир на европейском и азиатском рынках. До него НХЛ тоже проводила матчи в Азии и Европе, а также организовывала серии игр своих клубов с советскими командами, но всё это были выставочные встречи.

А вот в 1997 году сезон стартовал в Токио двумя матчами «Анахайма Манти Дакс» и «Ванкувера Кэнакс». 10 лет спустя в Лондоне сыграли тот же «Анахайм» и «Лос-Анджелес Кингз». В 2018 году матчи «Флорида Пантерз» и «Виннипег Джетс» сыграли в Финляндии. В 2019 году в Праге провели игру «Чикаго Блэкхокс» и «Филадельфии Флайерз», а в Стокгольме дважды сыграли «Тампа-Бэй Лайтининг» и «Баффало Сейбрз».

На следующие сезоны также были запланированы вынесенные матчи в Европу, но карты спутала пандемия. И сейчас НХЛ выехала за океан впервые после трехлетнего перерыва.

И Беттмэн, и Билл Дэйли не раз отмечали, что NHL Global Series — это больше работа на перспективу. В большей степени им нужно завоевать рынок в Азии, а в Европе матчи проводились в первую очередь с целью отблагодарить страны, поставляющие в Северную Америку своих звездных игроков. Более того, несколько раз обсуждалась перспектива привезти матчи регулярного чемпионата НХЛ в Россию, но ковид, а теперь и санкции похоронили эту идею.

За счет высоких цен на билеты и огромного спроса в Европе эти матчи хорошо окупались, но тоже самое происходит и в случае их проведения в Северной Америке, поэтому, даже если угрозы Гашека сбудутся и НХЛ фантастическим образом лишится доступа на европейские арены, это по ней никак не ударит.

Более того, лига сможет сосредоточиться на азиатском рынке. И тем более не будет ради извинений перед Прагой или лично Гашеком менять свое руководство. Особенно такого человека, как Бетмэнн, который определил развитие НХЛ в нынешнем веке, введя потолок зарплат и уровняв возможности клубов, что еще в 1990-е и 2000-е годы встречало жесткое сопротивление со стороны богатых владельцев и профсоюза игроков. Гарри всё это преодолел, поэтому для 70-летнего функционера вряд ли будут страшны угрозы звездного ветерана.

— Не вижу оснований для каких-то санкций и рестрикций в этом вопросе, — заявил «Известиям» хоккейный агент Алексей Дементьев. — На текущий момент всем ясно и понятно, что НХЛ свою позицию уже выразила. И не только руководство лиги, но и клубы. Им диктовать условия никто не может. У них шикарный выбор мест, где можно проводить матчи. И если кто-то готов отказаться от шоу, от прибылей, других выгод, которые несут с собой матчи НХЛ, то это никак не затруднит жизнь лиге. Если не приезжает команда НХЛ, то теряется возможность вживую смотреть ее игры для подрастающего поколения, новых Гашеков, которые хотели бы играть за океаном, защищать цвета национальной сборной своей страны. И взамен удовлетворяются лишь чьи-то отдельные амбиции, в данном случае Доминика. НХЛ давно дала всем понять: русские игроки пользуются спросом и необходимы лиге.

Напомним, Доминик Гашек выступал в Национальной хоккейной лиге в 1990–2008 годах, играя за «Чикаго Блэкхокс», «Баффало Сейбрз», «Детройт Ред Уингз» и «Оттаву Сенаторз». В 1992 году вышел в финал Кубка Стэнли в составе «Чикаго», повторил это достижение в 1999 году в составе «Баффало». С «Детройтом» выиграл Кубок Стэнли в 2002 и 2008 годах. Шесть раз получал приз «Везина Трофи» лучшему вратарю сезона, дважды (1997, 1998) награждался призом «Харт Трофи» самому ценному хоккеисту регулярного чемпионата.

Любопытно, что последним клубом в карьере Гашека был московский «Спартак». Он выступал за красно-белых в 2010–2011 годах в возрасте 45 лет, после чего завершил карьеру игрока.