Гашека в пол: НХЛ отвергла требования не пускать хоккеистов из РФ в Прагу

Регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги (НХЛ) стартовал в Праге двумя матчами между «Сан-Хосе» и «Нэшвиллом». Обе игры вышли заурядными и совершенно не запоминающимися — «Нэшвилл» просто одержал две победы в основное время (4:1 и 3:2). Но главное здесь не счет, а то, что российские хоккеисты вышли на лед, несмотря на требования чешского МИДа не допускать их до выступлений. Руководители НХЛ категорично настояли на своем, а местные зрители не высказали протеста в адрес россиян ни до, ни во время, ни после матчей. Победил — несмотря на все старания — здравый смысл.

Неудавшийся «перформанс»

Первые матчи регулярки задолго до своего начала насытились интригами и спорами. Вынесенные в Прагу игры «Сан-Хосе» и «Нэшвилла» сопровождались активными антироссийскими провокациями с чешской стороны. Главным зачинщиком скандалов стал ударившийся в политику бывший вратарь «Филадельфии» и «Детройта» Доминик Гашек. Знаменитый в прошлом голкипер всячески препятствовал появлению российских хоккеистов в составах «Шаркс» и «Предаторз» на энхаэловской серии в Праге. Однако лига и клубы категорично ответили на претензии чехов и отстояли права игроков. «Поедут все или никто», — так емко выражается позиция североамериканской лиги.

Гашека в пол Доминик Гашек Фото: Global Look Press/CTK Photo/Katerina Sulova

Молча смотреть на то, как два российских форварда без всяких помех пересекают чешскую границу, Гашек не стал. Даже 7 октября, в день первого матча, Доминик не смог остановиться и разродился очередным постом, написав в соцсети: «Матч НХЛ состоится в Праге 7 октября. НХЛ не уважает решение нашего министерства иностранных дел. Судя по всему, россияне будут играть. Не освистывайте их — игроки не виноваты. Всю ответственность за рекламу России несет руководство НХЛ. Лига будет нести все последствия этого решения. Думаю, оно обойдется НХЛ в десятки, а может, и в сотни миллионов долларов в ближайшие годы. Всё зависит от их дальнейших действий...»

Какие именно последствия может понести НХЛ и ее комиссионер Гэри Беттмэн, естественно, пояснить Гашек не сумел. Хотя десятки недоумевающих болельщиков в комментариях настоятельно просили его сделать это. Но вместо вменяемого ответа чех в своем излюбленном стиле промямлил что-то про многомиллионную рекламу государственного аппарата Российской Федерации.

Свиста в адрес россиян не было ни до, ни во время, ни после матчей. И, кажется, дело тут не в барской просьбе Гашека. Хочется верить, что причина кроется в сознательности и адекватности чешских болельщиков, которые потратили огромные деньги на билеты, чтобы увидеть исторический матч с голом воспитанника местного хоккея Томаша Гертла (ныне — лидера «Сан-Хосе»), а не рисовать бессмысленные плакаты и ругать парней, прилетевших в столицу Чехии просто играть в хоккей.

Действия россиян

Отметим, в первом матче из россиян на лед вышел только Яков Тренин из «Нэшвилла» — уроженец Челябинска очков не набрал, но отметился четырьмя силовыми приемами и двумя заблокированными бросками. Партнеры по системе «Предаторз» — вратарь Ярослав Аскаров и форвард Егор Афанасьев — ожидаемо начнут сезон в фарм-клубе. «Сан-Хосе» вынужденно обошелся без русских в дебютном матче. Александр Барабанов пропустил поездку из-за травмы: форвард присоединится к команде, когда «Шаркс» вернутся из европейского турне. А защитник Николай Кныжов не поможет клубу в первой половине сезона из-за перенесенной в августе операции. От «акул» в Чехию прилетел только Евгений Свечников, подписавший летом контракт на минимальную сумму с «Сан-Хосе». Вот только в матче открытия сезона главный тренер «акул» оставил двустороннего форварда вне состава. Во втором матче он появился на льду, но провел на нем всего восемь с половиной минут, не отметившись голевыми действиями.

Гашека в пол Игрок команды «Нэшвилл» Яков Тренин номер 13 Фото: REUTERS/David W Cerny

Первую шайбу нового сезона НХЛ забросил 25-летний американец Кифер Шервуд, который прошлый сезон провел в системе «Колорадо». «Сан-Хосе» ответил голом Томаша Гертла. Ради подобных сюжетов и стоит проводить игры в Европе. Прага, где Гертль вырос как личность и хоккеист, увидела, как один из главных чешских талантов забивает первый гол в регулярке. После сезона-2012/13 этот нападающий уехал из местной «Славии» в систему «Сан-Хосе». Спустя девять лет Томаш вернулся в свитере с акулой на груди и забил на пражском льду. Правда, затем «Нэшвилл» забросил три безответные шайбы и легко выиграл матч.

Вторая игра получилась более зрелищной: «Сан-Хосе» повел 2:0, но затем пропустил три шайбы подряд во втором периоде. Дважды отличился швейцарец Нино Нидеррайтер, еще одной шайбой отметился швед Филип Форсберг. До конца игры счет не изменился.

Так начался новый чемпионат НХЛ. «Нэшвилл» и «Сан-Хосе» уже вернулись в Северную Америку, а в ночь на 12 октября в дело вступят остальные команды. В первый игровой день внимание привлечет встреча «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Тампы», а на следующий против «Бостона» сыграет «Вашингтон» Александра Овечкина.