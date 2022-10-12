Голевой запас: что покажут Овечкин, Капризов и Кучеров в новом сезоне

Новый сезон НХЛ стартовал матчами в Праге между «Нэшвиллом» и «Сан-Хосе», которые не вызвали большого интереса среди болельщиков. Две не самые заметные команды далеки от того, чтобы считаться фаворитами, да и звезд у них маловато. А вот в ночь с 11 на 12 октября начинается настоящее шоу — матч между «Тампа-Бэй» и «Рейнджерс» должен стать очень зрелищным. Новый сезон сулит много интриг с участием российских хоккеистов: как быстро Александр Овечкин обгонит Горди Хоу, как проявит себя в регулярке Никита Кучеров, сможет ли Кирилл Капризов удержать высочайшую снайперскую планку и кто станет лучшим из наших вратарей.

Кто выиграет Кубок Стэнли

Пожалуй, главные фавориты — финалисты прошлого сезона. Лидеры «Колорадо» и «Тампы» по-прежнему в строю и в отличном возрасте для того, чтобы повторить успех. Чуть больше шансов на победу эксперты отдают «Колорадо», с лучшим защитником мира Кейлом Макаром и одним из самых ярких нападающих Натаном Маккинноном. Валерий Ничушкин подписал летом новый восьмилетний контракт, и это подразумевает еще большую ответственность. А основным вратарем «Эвеланш» должен стать выменянный из «Рейнджерс» Александр Георгиев.

Из тех, кто может выстрелить, стоит выделить «Каролину», лидеры которой всё еще молоды и при этом растут от сезона к сезону. Не стоит сбрасывать со счетов «Сент-Луис», в котором важные роли играют сразу трое российских нападающих — Владимир Тарасенко, Иван Барбашев и Павел Бучневич. Могут преподнести сенсацию «Флорида», «Рейнджерс», «Калгари», а вот в перспективы «Торонто» после череды неудачно проведенных плей-офф уже не верится.

Проведет ли Кучеров полный сезон

Нападающий «Тампы» Никита Кучеров подвержен травмам — не будь их, в последних двух сезонах россиянин наверняка составил бы конкуренцию Коннору Макдэвиду из «Эдмонтона» в борьбе за лидерство в списке бомбардиров регулярного чемпионата. За две последних регулярки Кучеров сыграл всего 47 матчей, а сезон-2020/21 вообще начал только в плей-офф.

«Тампа» без проблем выйдет в плей-офф и без Кучерова, но для самого россиянина важно провести полноценный сезон без травм. Для оценки величия и масштаба игрока регулярка — мощный фактор. Макдэвид может не выходить в финал с «Эдмонтоном», но его 120+ очков в регулярке остаются в памяти, когда вручают индивидуальные призы. Сейчас же официальный сайт НХЛ оставляет Кучерова вне топ-10 лучших игроков НХЛ.

Забьет ли Овечкин 50 голов

Каждый год все говорят о том, что Овечкин состарился и больше не сможет заколачивать столько же голов, сколько раньше. Но капитан «Вашингтона» продолжает забивать и никого не слушать. Да, у него и в прошлом сезоне случались провальные матчи, но 50 голов он в итоге выбил. Сейчас у него 780 заброшенных шайб за карьеру в НХЛ. Для того чтобы выйти на вторую строчку в списке лучших снайперов в истории лиги и обойти Горди Хоу, ему нужно 22 гола. До Уэйна Гретцки чуть дальше, у Великого — на 114 голов больше.

Лето в России получилось у Овечкина очень насыщенным, и эмоционально Александр должен быть на подъеме. В качестве негативных факторов можно назвать травмы Никласа Бэкстрема и Тома Уилсона — последний был идеальным силовым нападающим в тройке с Овечкиным и Евгением Кузнецовым. Но фактор большинства никто не отменял — если Ови дадут щелкать из левого круга вбрасывания, свое он забьет.

Не упадет ли результативность Капризова

Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов в прошлом сезоне показал невероятную результативность, набрав 108 (47+61) очков в 81 матче регулярного чемпионата. А в плей-офф добавил семь голов в шести играх. Но сохранить такую статистику Капризову будет непросто: в межсезонье «Миннесота» потеряла швейцарца Фиалу, который классно взаимодействовал с Кириллом в большинстве.

Без второй звезды «Уайлд» будет тяжело, но в равных составах сохранится связка Капризова с норвежцем Матсом Зуккарелло. В предсезонном матче с «Далласом», организовав три ярких гола, они показали, что за лето не потеряли «химию». В центре же с ними наверняка сыграет австрийский талант Марко Росси. Его полноценный дебют в НХЛ откладывался из-за последствий коронавируса, но теперь он на 100% готов к тому, чтобы закрепиться в ударном звене «Миннесоты». Заокеанские эксперты называют его главным открытием предсезонки.

Кто из российских вратарей станет лучшим

В прошлом сезоне обладателем «Везина Трофи» (приз лучшему вратарю) стал Игорь Шестеркин из «Рейнджерс». А до этого его выигрывали Сергей Бобровский (2012/13, 2016/17) и Андрей Василевский (2018/2019). Четыре приза за 10 последних сезонов — отличный показатель, отражающий класс российской школы вратарей. Удастся ли кому-то из них повторить свой успех в этом сезоне?

Возможно, «Везина» достанется не Шестеркину, Василевскому или Бобровскому, а другому российскому вратарю, который шикарно провел прошлый сезон, — Илье Сорокину из «Айлендерс». Успехи воспитанника новокузнецкого «Металлурга» были не столь заметны на фоне в целом блеклой игры его команды: «Островитяне» провалили старт сезона и не попали в плей-офф. А ведь «Айлендерс» пропустили меньше «Вашингтона», «Торонто» и «Флориды», уверенно вошедших в восьмерку на Востоке.