Оргии выводы: сексуальные скандалы губят канадских хоккей

Канадский хоккей вошел в зону турбулентности. Причина — сексуальные скандалы, к которым оказались причастны игроки молодежных сборных «Кленовых листьев» разных лет. Выяснилось, что на протяжении десятилетий хоккейные чиновники использовали средства спонсоров и региональных федераций на выплаты компенсаций жертвам насилия со стороны спортсменов и замалчивание обвинений. От Hockey Canada отвернулись основные спонсоры, а премьер-министр страны Джастин Трюдо допустил возможность создания новой федерации хоккея. При этом ИИХФ не реагирует на происходящее. К Канаде не применяется никаких санкций, а страна по-прежнему готовится провести молодежный чемпионат мира, отобранный у России.

История скандалов

Молодежная сборная Канады образца 2018 года — одна из самых сильных в истории. В январе того года Кэйл Макар и компания уверенно выиграли молодежный чемпионат мира. А через полгода, летом, во время торжественного мероприятия, организованного Hockey Canada, случился инцидент в отеле канадского города Лондон. Некая искательница приключений веселилась в постели сразу с несколькими игроками. А через четыре года — в апреле 2022-го — подала иск о сексуальных домогательствах и насилии. Потом отозвала его и снова активировала в конце июня.

Сейчас заключено досудебное соглашение. Дама требует от Hockey Canada, CHL и хоккеистов $3,55 млн. Фамилии держатся в секрете. Кто-то уже опроверг обвинение, как лучший игрок последнего Кубка Стэнли Кэйл Макар. Среди победителей того турнира также были Роберт Томас, Джордан Кайру и Дрейк Батерсон, уже хорошо зарекомендовавшие себя в НХЛ. Они тоже все отрицают. Тем, кто откажется сотрудничать со следствием, грозит пожизненная дисквалификация.

Оргии выводы Молодежная сборная Канады на Чемпионате мира среди юниоров 2018 Фото: Getty Images/Kevin Hoffman

Инцидент с победителями МЧМ-2003 в Галифаксе не менее пикатный, но похожий по сценарию. В ролях — канадские игроков и девушка. Несколько членов той сборной (Карло Колайаково, Пьер-Александр Паренто, Скотти Апшелл) заявили, что впервые слышат о произошедшем и готовы сотрудничать со следствием. Ситуация любопытна тем, что происходящее было записано на взятую для этого камеру, а видео потом так и не удалили. Из той команды до сих пор на высшем уровне выступает только вратарь Марк-Андре Флери.

Отсутствие реакции ИИХФ

На днях же стало известно, что чиновники Hockey Canada хорошо знали об этих и других инцидентах, но на протяжении долгих лет покрывали хоккеистов. На подковерное урегулирование всех жалоб, связанных с сексуальным насилием со стороны спортсменов, федерация с 1989 года потратила 9 млн канадских долларов. Всего была 21 жалоба. Причем компенсации женщинам выплачивались из бюджета федерации. Который формируется за счет спонсоров и провинциальных федераций хоккея. В дело пришлось вмешаться премьер-министру Канады. Джастин Трюдо допустил создание новой федерации хоккея, поставив под сомнение будущее действующей Hockey Canada.

— Дело в том, что Hockey Canada сейчас полностью лишилась доверия канадцев, — заявил Джастин Трюдо. — Чем больше времени потребуется, чтобы понять это, тем труднее придется всем, кто полагается на эту организацию. В этих людях нет ничего экстраординарного. Они не единственные в стране, кто может управлять такой организацией. Таких людей много. Нужны масштабные изменения, они должны это сделать. Они должны понимать, что если нам придется избавиться от Hockey Canada и вместо этого создать организацию под названием, скажем, «Canada Hockey», люди смогут это сделать.

Вовлеченность в процесс первых лиц государства — сигнал, что канадский хоккей столкнулся с большими проблемами.

Категоричная реакция поступила и от провинциальных федераций хоккея. Представители Квебека приняли резолюцию о недоверии к Hockey Canada, заявив, что приостанавливают переводы регистрационных сборов, уплачиваемых в центральную организацию. Федерация несет не только имиджевые, но и экономические убытки. Бюджет, из которого финансируются разные программы и сборные команды, заметно похудеет, если стороны не найдут компромисс.

Оргии выводы Фото: Global Look Press/Jeff Mcintosh

И в Hockey Canada уже начались перемены. Первый звоночек раздался 8 октября. В отставку подала временно исполняющая обязанности председателя правления федерации Андреа Скиннер. Выборы в совет директоров Hockey Canada назначены на конец декабря. Но не исключено, что срок изменится из-за новых подробностей сексуальных разборок.

Впрочем, ясно и то, что канадские игроки не останутся без опеки и поддержки. Рано или поздно ситуация стабилизируется. Хоккей — национальный вид спорта, и внимание премьер-министра к скандалам ускорит исправление положения. При этом участию сборных в международных соревнованиях ничего не угрожает.

Как и проведению крупных соревнований в Канаде. В декабре Hockey Canada предстоит провести молодежный чемпионат мира — турнир, который в Канаде опережает по популярности аналогичные взрослые турниры. Изначально турнир был отдан России и должен был состояться на новых аренах в Омске и Новосибирске. Но у нашей страны ИИХФ его забрала и, следуя не самым логичным аргументам, отдала МЧМ-2023 Канаде. При том, что местная федерация опростоволосилась при организации двух прошлых МЧМ.

Последний зимний турнир превратился в фарс из-за безалаберности организаторов. Он проводился в разгар пандемии. Игроки пачками уходили на карантин. «Заболевшим» командам безжалостно выписывали технические поражения. Неконтролируемые обстоятельства заставили ИИХФ остановить МЧМ, обнулить все результаты и перенести его на август. И после этого Люк Тардиф все равно отдал новый турнир Канаде.