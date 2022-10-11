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Оргии выводы: сексуальные скандалы губят канадских хоккей

Местную федерацию могут распустить за сокрытие темных историй, связанных со звездами первой величины
Фото: Getty Images/Andy Devlin
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Канадский хоккей вошел в зону турбулентности. Причина — сексуальные скандалы, к которым оказались причастны игроки молодежных сборных «Кленовых листьев» разных лет. Выяснилось, что на протяжении десятилетий хоккейные чиновники использовали средства спонсоров и региональных федераций на выплаты компенсаций жертвам насилия со стороны спортсменов и замалчивание обвинений. От Hockey Canada отвернулись основные спонсоры, а премьер-министр страны Джастин Трюдо допустил возможность создания новой федерации хоккея. При этом ИИХФ не реагирует на происходящее. К Канаде не применяется никаких санкций, а страна по-прежнему готовится провести молодежный чемпионат мира, отобранный у России.

История скандалов

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Молодежная сборная Канады образца 2018 года — одна из самых сильных в истории. В январе того года Кэйл Макар и компания уверенно выиграли молодежный чемпионат мира. А через полгода, летом, во время торжественного мероприятия, организованного Hockey Canada, случился инцидент в отеле канадского города Лондон. Некая искательница приключений веселилась в постели сразу с несколькими игроками. А через четыре года — в апреле 2022-го — подала иск о сексуальных домогательствах и насилии. Потом отозвала его и снова активировала в конце июня.

Сейчас заключено досудебное соглашение. Дама требует от Hockey Canada, CHL и хоккеистов $3,55 млн. Фамилии держатся в секрете. Кто-то уже опроверг обвинение, как лучший игрок последнего Кубка Стэнли Кэйл Макар. Среди победителей того турнира также были Роберт Томас, Джордан Кайру и Дрейк Батерсон, уже хорошо зарекомендовавшие себя в НХЛ. Они тоже все отрицают. Тем, кто откажется сотрудничать со следствием, грозит пожизненная дисквалификация.

Оргии выводы
Молодежная сборная Канады на Чемпионате мира среди юниоров 2018

Молодежная сборная Канады на Чемпионате мира среди юниоров 2018

Фото: Getty Images/Kevin Hoffman

Инцидент с победителями МЧМ-2003 в Галифаксе не менее пикатный, но похожий по сценарию. В ролях — канадские игроков и девушка. Несколько членов той сборной (Карло Колайаково, Пьер-Александр Паренто, Скотти Апшелл) заявили, что впервые слышат о произошедшем и готовы сотрудничать со следствием. Ситуация любопытна тем, что происходящее было записано на взятую для этого камеру, а видео потом так и не удалили. Из той команды до сих пор на высшем уровне выступает только вратарь Марк-Андре Флери.

Отсутствие реакции ИИХФ

На днях же стало известно, что чиновники Hockey Canada хорошо знали об этих и других инцидентах, но на протяжении долгих лет покрывали хоккеистов. На подковерное урегулирование всех жалоб, связанных с сексуальным насилием со стороны спортсменов, федерация с 1989 года потратила 9 млн канадских долларов. Всего была 21 жалоба. Причем компенсации женщинам выплачивались из бюджета федерации. Который формируется за счет спонсоров и провинциальных федераций хоккея. В дело пришлось вмешаться премьер-министру Канады. Джастин Трюдо допустил создание новой федерации хоккея, поставив под сомнение будущее действующей Hockey Canada.

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— Дело в том, что Hockey Canada сейчас полностью лишилась доверия канадцев, — заявил Джастин Трюдо. — Чем больше времени потребуется, чтобы понять это, тем труднее придется всем, кто полагается на эту организацию. В этих людях нет ничего экстраординарного. Они не единственные в стране, кто может управлять такой организацией. Таких людей много. Нужны масштабные изменения, они должны это сделать. Они должны понимать, что если нам придется избавиться от Hockey Canada и вместо этого создать организацию под названием, скажем, «Canada Hockey», люди смогут это сделать.

Вовлеченность в процесс первых лиц государства — сигнал, что канадский хоккей столкнулся с большими проблемами.

Категоричная реакция поступила и от провинциальных федераций хоккея. Представители Квебека приняли резолюцию о недоверии к Hockey Canada, заявив, что приостанавливают переводы регистрационных сборов, уплачиваемых в центральную организацию. Федерация несет не только имиджевые, но и экономические убытки. Бюджет, из которого финансируются разные программы и сборные команды, заметно похудеет, если стороны не найдут компромисс.

Оргии выводы
Логотип Hockey Canada
Фото: Global Look Press/Jeff Mcintosh

И в Hockey Canada уже начались перемены. Первый звоночек раздался 8 октября. В отставку подала временно исполняющая обязанности председателя правления федерации Андреа Скиннер. Выборы в совет директоров Hockey Canada назначены на конец декабря. Но не исключено, что срок изменится из-за новых подробностей сексуальных разборок.

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Впрочем, ясно и то, что канадские игроки не останутся без опеки и поддержки. Рано или поздно ситуация стабилизируется. Хоккей — национальный вид спорта, и внимание премьер-министра к скандалам ускорит исправление положения. При этом участию сборных в международных соревнованиях ничего не угрожает.

Как и проведению крупных соревнований в Канаде. В декабре Hockey Canada предстоит провести молодежный чемпионат мира — турнир, который в Канаде опережает по популярности аналогичные взрослые турниры. Изначально турнир был отдан России и должен был состояться на новых аренах в Омске и Новосибирске. Но у нашей страны ИИХФ его забрала и, следуя не самым логичным аргументам, отдала МЧМ-2023 Канаде. При том, что местная федерация опростоволосилась при организации двух прошлых МЧМ.

Последний зимний турнир превратился в фарс из-за безалаберности организаторов. Он проводился в разгар пандемии. Игроки пачками уходили на карантин. «Заболевшим» командам безжалостно выписывали технические поражения. Неконтролируемые обстоятельства заставили ИИХФ остановить МЧМ, обнулить все результаты и перенести его на август. И после этого Люк Тардиф все равно отдал новый турнир Канаде.

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