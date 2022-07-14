Защитная редакция: как Сергачев удивил всю НХЛ новым контрактом

Прошли первые сутки с момента открытия рынка свободных агентов НХЛ. Но самые громкие контракты заключили хоккеисты, которые на «торги» так и не вышли. Главным героем дня стал Михаил Сергачев. Он подписал с «Тампой» новый контракт на восемь лет и $68 млн. Это рекорд среди всех российских защитников, когда-либо игравших в НХЛ. А Евгений Малкин, которого эксперты уже видели лакомой целью рынка свободных агентов, в последний момент достиг нового соглашения с «Питтсбургом»: остается в клубе на четыре года и заработает $24,4 млн. Рассказываем о всех важных сделках с участием наших хоккеистов.

Русское пополнение в «Тампе»

Защитника Михаила Сергачева в этом году на рынке свободных агентов не ждали — у него еще год контракта с «Тампой». Тем не менее новость именно о его новом соглашении с клубом стала самой громкой за последние сутки. Стороны продлили свои отношения на восемь лет с зарплатой $8,5 млн в год — это рекорд для российских защитников за всю историю НХЛ. Соглашение вступит в силу с сезона-2023/24, и тогда россиянин, получающий сейчас $4,8 млн, будет зарабатывать даже больше, чем лучший защитник команды Виктор Хедман (у того $7,9 млн в год).

В новом контракте хоккеиста прописана опция полного запрета на обмен в другой клуб в течение первых четырех сезонов. В следующие четыре сезона трейд возможен, но защитник сможет предоставить список из 16 команд, в которые этот обмен возможен.

Сергачев выступает за «Молнии» с сезона-2017/18. Вместе с командой он выиграл два Кубка Стэнли (2020, 2021). В прошедшем сезоне 24-летний защитник набрал 38 (7+31) очков при полезности «+5» в 78 матчах регулярного чемпионата НХЛ. В плей-офф на его счету 10 (2+8) баллов при полезности «+7» в 23 играх.

Защитная редакция «Тампа-Бэй Лайтнинг» празднует гол Сергачева во втором периоде субботнего матча между «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Бостон Брюинз» во время первой игры полуфинала второго раунда плей-офф Кубка Стэнли Восточной конференции в США, 28 апреля 2018 года Фото: Global Look Press/ZUMAPRESS.com/Douglas R. Clifford

Российское представительство в «Тампе» пополнил Владислав Наместников. 29-летний форвард начал свою карьеру в НХЛ именно в составе «Молний» (2014–2018), после чего играл за «Рейнджерс», «Оттаву», «Колорадо», «Детройт» и «Даллас». В минувшем сезоне уроженец Воскресенска выступал за «Ред Уингс» и «Старс», набрав 30 (16+14) очков в 75 матчах регулярного чемпионата. В плей-офф игрок провел семь игр, где отметился голом и результативной передачей. Новое соглашение рассчитано на год с зарплатой $2,5 млн.

Шансы для Самсонова и Кузьменко

За день до открытия рынка свободных агентов было понятно, что вратарь Илья Самсонов не останется в «Вашингтоне». Клуб не сделал ему квалификационное предложение, учитывая неудачный прошедший сезон. Илья был выбран «Вашингтоном» в первом раунде драфта 2015 года под 22-м номером. За четыре сезона 25-летний воспитанник магнитогорского хоккея провел 94 (52-22-8) матча в регулярном чемпионате и восемь (1-6) — в плей-офф.

После ухода Кэмбелла из «Торонто» стало понятно, что клуб будет искать первого номера на рынке свободных агентов. Российский вратарь подписал однолетнее соглашение и получит $1,8 млн. Скромная зарплата по меркам НХЛ, но зато у него будет шанс показать себя во всей красе и уже следующим летом подписать более выгодное соглашение.

Еще меньше получит форвард сборной России Андрей Кузьменко в «Ванкувере». Летом у него истек контракт со СКА, и он стал свободным агентом. С 26-летним российским хоккеистом заключено однолетнее соглашение на $950 тыс. — максимальную зарплату по контракту новичка. Кузьменко предстоит выдержать серьезную конкуренцию, чтобы закрепиться в основном составе своего нового клуба. В числе основных конкурентов — два соотечественника: Илья Михеев и Василий Подколзин.

Защитная редакция1 Даррен Диц (ЦСКА) и Андрей Кузьменко (СКА) (слева направо) во время чемпионата КХЛ между СКА и ЦСКА, 10 апреля 2022 года Фото: ТАСС/Петр Ковалев

Выгодные контракты

Михеев, кстати, решил не продлевать контракт с «Торонто», став свободным агентом. В первый же день его забрал «Ванкувер». В минувшем сезоне бывший форвард «Авангарда» сыграл 53 матча в составе канадского клуба и набрал 32 (21+11) очка. 27-летний россиянин подписал четырехлетнее соглашение со среднегодовой зарплатой $4,75 млн. Отличные деньги для игрока, который в «Торонто» получал в два с лишним раза меньше.

Вслед за Михеевым «Торонто» покинул и Илья Любушкин. Прошлый сезон 28-летний защитник начинал в «Аризоне». В ходе регулярного чемпионата россиянина обменяли в «Торонто». За «Кленовые листья» Любушкин сыграл 31 матч регулярного чемпионата НХЛ, в которых забросил две шайбы и отдал четыре результативные передачи при показателе полезности «+4». В плей-офф защитник сыграл семь встреч, в которых записал на свой счет одну голевую передачу. «Баффало» подписал с россиянином двухлетнее соглашение на сумму $5,5 млн. Сам защитник доволен контрактом.

— По финансовым вопросам вообще нет претензий , — отметил «Известиям» Илья Любушкин. — После «Торонто» я примерно представлял свою цену. Рассчитывал на контракт в $2,5 млн. Всё оказалось близко. Надеюсь, что меня будут использовать в меньшинстве. Одна из причин, по которой я заключил контракт с «Баффало», заключается как раз в том, что мне пообещали больше ответственности, в том числе игру в неравных составах.

А вот Никита Задоров решил продлить контракт с «Калгари». В прошлом сезоне 27-летний защитник провел 74 игры в регулярном сезоне, отметился четырьмя шайбами и 18 голевыми передачами. В плей-офф игрок принял участие в 12 матчах и отдал три ассиста. Новый контракт рассчитан на два года с общей суммой $7,5 млн.

Закончить карьеру в «Питтсбурге»

А самая, пожалуй, неожиданная новость рынка свободных агентов — то, что на него не вышел Евгений Малкин. Казалось, что его 16-летние отношения с «Питтсбург Пингвинз» подошли к концу — еще за несколько часов до часа икс между агентами игрока и менеджерами клуба не было взаимопонимания. Но в итоге — новый четырехлетний контракт на $24,4 млн.

Защитная редакция2 Евгений Малкин во время матча НХЛ между «Питтсбург Пингвинз» и «Анахайм Дакс» в Питтсбурге, 17 декабря 2018 года Фото: Global Look Press/Jeanine Leech/Icon Sportswire

— Евгений — талант поколения, которого будут помнить как одного из величайших игроков в истории лиги. Его показатели и личные качества многое говорят о нем как об игроке. Очень рады, что его наследие в «Питтсбурге» продолжается , — привела слова генерального менеджера «Питтсбурга» Рона Хекстолла пресс-служба клуба.

Форвард защищает цвета «Питтсбурга» с 2006 года. В составе «Пингвинз» он стал трехкратным обладателем Кубка Стэнли (2009, 2016, 2017). И не скрывал желания завершить карьеру именно здесь.