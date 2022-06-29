«Квартальнов подготовил меня к особенностям игры в Северной Америке»

В нынешнее межсезонье защитник казанского «Ак Барса» Даниил Журавлев отправится за океан. Он подписал двухлетний контракт с клубом НХЛ «Колорадо Эвеланш», который только что выиграл Кубок Стэнли. Журавлев дебютировал в КХЛ за «Ак Барс» в 2019 году. Известность получил благодаря игре за молодежную сборную России, в составе которой дважды стал призером молодежного чемпионата мира — бронзовым в 2019-м и серебряным в 2020-м.

На днях Даниил сыграл в Балашихе на турнире «Чемпионат ФХР 3х3 «Лига ставок City Cup» и стал его победителем в составе сборной Казани. В интервью «Известиям» он рассказал о грядущем отъезде в «Колорадо», готовности к конкуренции в лучшей команде НХЛ и причинах неудач «Ак Барса» в Кубке Гагарина.

— Уже знаете, когда выезжаете в Денвер в расположение «Колорадо»?

— Всё в процессе. У «Колорадо» только закончился финал Кубка Стэнли. Думаю, скоро мне сообщат, когда приезжать, расскажут, что будет с графиком.

— Следили за ходом финала Кубка Стенли?

— Смотрю только хайлайты. Уже начал подготовку к сезону, так что ночью надо спать, чтобы быть свежим на тренировках. Даже в мае не смотрел, потому что не хочу сбивать режим. Здоровье не вечное.

— Не страшно, что придется пробиваться сквозь конкуренцию в лучшей команде НХЛ?

— Нет. Всё зависит от меня. Как приеду, как себя покажу. Я не питаю надежд, что приеду и сразу стану играть. Считаю, что ничего страшного не случится, если в первый год спустят в АХЛ. Это только на пользу пойдет. К канадскому хоккею надо привыкать.

— «Колорадо» выбрало вас на драфте в 2018 году. Как часто с тех пор с вами связывалось руководство клуба?

— Часто. Звонят, узнают, как я готовлюсь, каков мой прогресс. Общался с Джо Сакиком (генеральный менеджер «Колорадо». — «Известия»), он звонил регулярно, два-три раза в неделю.

— Разговариваете лично с Сакиком?

— Через переводчика. Я же английский язык еще не так хорошо знаю. Пока в процессе обучения.

— Общались с выступающим за клуб Валерием Ничушкиным после подписания контракта?

— Только заочно. Я даже в КХЛ не успел против него поиграть.

— Когда приняли решение, что в этом году не остаетесь в «Ак Барсе» и едете за океан?

— Это решение пришло ко мне после Нового года. Понятно, что здесь, в Казани, хорошее время для меня, хорошие условия. Но хотелось выйти из зоны комфорта. В КХЛ уже играешь как то по накатанной. Захотелось доказать себе, что у меня получится в НХЛ. Даже если спустят в АХЛ, буду играть, стиснув зубы, доказывать.

— Как оцените свой прошедший сезон?

— Положительно. Я прибавил и в обороне, и в других компонентах. Стал меньше совершать глупых ошибок, лучше выбирать позицию.

— Есть объяснение, почему «Ак Барс» за три сезона при Дмитрии Квартальнове не смог выиграть Кубок Гагарина, хотя надежды на команду возлагались большие?

— Была пандемия, из-за которой не доиграли плей-офф в первый сезон. Она же очень сильно повлияла на подготовку, на форму игроков во второй сезон. А плей-офф в этом году… Это хоккей. Кто-то выигрывает, кто-то проигрывает. Важно сделать правильные выводы и идти дальше.

Год назад была равная серия в финале конференции, но тогда мы проиграли «Авангарду». Омичи в итоге и взяли кубок. Думаю, если бы мы прошли «Авангард», то кубок был бы наш. В любом случае в финале тогда играли две классные команды, показали хороший хоккей. Это уже в прошлом, не хочу об этом вспоминать.

Мы вот в формате 3х3 сейчас Омск обыграли! Хотя это не то утешение после двух проигранных серий «Авангарду» в Кубке Гагарина.

— Впервые участвовали в играх формата 3х3?

— Да. Очень интересно было сыграть в такой хоккей. Здесь можно где-то технически сыграть, где-то на скорости. Очень интересный формат.

— Сильно приходится перестраиваться под правила формата 3х3?

— Не сказал бы. Все мы читали регламент, все знают правила. Нет силовых приемов, нет пробросов. Это основные отличия для меня. Разве что, когда играешь на больших площадках, гораздо больше устаешь физически. А на нашем турнире от ФХР мы играли именно на больших площадках. Параллельно КХЛ проводит турнир, где играют в 3х3 на маленьких площадках. Ребята, которые там выступают, наоборот, рассказывают, что всё отлично, везде успевают, играют атака на атаку.

— Квартальнов любит силовой хоккей, который чем-то похож на стиль североамериканских команд. Можно сказать, что работа под его руководством уже частично адаптировала вас под заокеанский стиль?

— Да. Он разговаривал со мной, объяснял особенности игры на тех площадках. Всё равно здесь, в России, хоккей отличается от канадского, он немного другой. К нему надо будет привыкать. Так во всех лигах: в Швейцарии один хоккей, в КХЛ — другой. Везде нужно время на адаптацию.

— Как человек, выигравший две медали молодежного чемпионата мира, что можете сказать тем российским хоккеистам, которые в этом году лишились шансов побороться за медали МЧМ сначала после досрочного его завершения из-за ковида, а потом из-за санкций в отношении нашей сборной?

— Ничего страшного не произошло. Жизнь длинная, так что пусть просто выходят на лед и играют. Ну а кто не хочет, пусть не играет. (Улыбается.) Всё у них еще впереди.

— Вы твердо намерены цепляться за шанс заиграть в НХЛ до последнего? Не будет такого, что вернетесь через полгода, если не пойдет?

— Контракт у меня подписан на два года. Их я точно проведу в НХЛ. А дальше будет видно. До истечения этого соглашения точно не вернусь в КХЛ.