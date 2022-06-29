Нашедшийся талант: как Валерий Ничушкин покорил НХЛ

В начале своей карьеры Валерий Ничушкин прошел путь от яркого юниора до потерянного таланта. За последние годы он пережил несколько серьезных травм и ужасную серию из 91 матча без голов в НХЛ. После очередного провального сезона в «Далласе» (0 голов в 50 матчах), летом 2019 он перешел в «Колорадо». И вот там стал практически незаменим. Он одинаково эффективно атакует и отрабатывает в обороне, проводит на площадке больше времени, чем подавляющее большинство одноклубников, играет даже с серьезными травмами, как было в решающем матче плей-офф Кубка Стэнли. «Известия» — о том, как хоккеист смог переиграть судьбу.

Безжалостность и стабильность

Этот сезон — лучший для 27-летнего Ничушкина, если судить по статистике. Он набрал 52 очка (25+27) в 62 матчах регулярки и 15 очков, (9+6) в 20 играх плей-офф.). Но, помимо цифр, обращает на себя внимание и его новая роль на льду. У «Эвеланш» есть MVP плей-офф, лучший защитник лиги Кейл Макар, главная звезда клуба Натан Маккиннон, Габриэль Ландескуг и Микко Рантанен. Но именно Валерий Ничушкин вместе с Арттури Лехконеном стали определяющими Х-факторами победы в Кубке Стэнли. Главный тренер «Лавин» Джаред Беднар после феерии Ничушкина в двух домашних матчах в начале финала не жалел эпитетов.

— Он создан для этого времени года, — отметил тренер на пресс-конференции. — Я уже говорил раньше: большой, высокий, сильный, быстрый, цепкий, голодный, безжалостный в борьбе за владение шайбой и использующий возникающие моменты. Он способен играть с лучшими парнями, вы можете двигать его вверх и вниз по звеньям. Он выходит в большинстве и меньшинстве. С одной стороны, я должен согласиться, что немного удивлен его прогрессом в игре, но с другой, есть много причин, почему это неудивительно. Этот парень предан делу, мотивирован и много работает. Он один из самых трудолюбивых хоккеистов, которых я только видел.

Ничушкин вместе с «Колорадо» мощно открыл финал, постоянно создавая моменты и оказывая давление на соперника. В первом матче он забил и сделал голевой пас на Бураковски в овертайме, во втором — открыл счет и оформил дубль. В пятом матче форвард забил снова и повторил рекорд клуба Джо Сакика и Алекса Тэнгуэя из 2001-го — четыре гола в финальной серии.

Партнеры по команде используют для него яркие сравнения: поезд, грузовик и конь.

— Думаю, Биг Вэл (прозвище россиянина — «Известия») в большинстве матчей наш лучший игрок, — признался нападающий «Колорадо» Эндрю Кольяно, который выступал с россиянином еще в «Далласе». — Если говорить прямо, он просто тащит как конь. Он феноменален: ведет игру весь матч, безжалостен в форчекинге, забивает. Такого уровня игры, стабильности в атаке и обороне, как у Валерия, я сейчас не вижу ни у одного из парней.

Участие №13 в решающем, шестом матче финала было под вопросом из-за травмы, он хромал при появлении на арене. Но форвард снова сыграл много и полезно, мог снять все вопросы в третьем периоде. После победы он тепло обнялся с вратарем «Тампы» Андреем Василевским, который по ходу плей-офф своими сейвами лишил его нескольких голов, сделал круг почета с кубком, выпил из чаши, добавил кадр в чемпионском поясе с полотенцем, показал фото поврежденной ступни и покинул раздевалку на тележке. И явно пожалел, что не получится привезти главный трофей НХЛ в родной Челябинск.

Новое амплуа

Что же случилось с форвардом, который совсем недавно шел покорять гроссмейстерский рубеж в 100 матчей без заброшенных шайб? Кажется, что та длительная серия и сделала его сильней.

— Слышал от общих знакомых, как хоккеист переживал, что не может забить, — рассказал хоккейный обозреватель «Спорт-Экспресс» Алексей Шевченко. — Сначала очень сильно старался, причем иногда излишне, затем расстраивался и грустил, далее попытался забыть о проблемах и сосредоточился на выполнении черновой работы. А ближе к концу серии он просто махнул рукой на статистику и стал делать то, что умеет. Эффективность в атаке улучшалась, гол стал вопросом времени. Одну шайбу отменили арбитры, но Ничушкин только посмеялся.

А когда он, наконец, забил по правилам, то, приехав на скамейку, сказал: «Спорим, что сейчас взятие ворот отменят?» Но судьи не изменили своего мнения, Валерий забил в ворота «Торонто», и с тех пор началось его восхождение.

— Он мог превратиться в среднего хоккеиста, который сидел бы в четвертом звене. Но таланта у Ничушкина столько, что он практически изобрел новое амплуа. Это двусторонний нападающий без слабых мест. Он нагнетает у чужих ворот, безупречен в обороне, может устроить давление на лидеров соперника, — отметил Алексей Шевченко.

Сейчас Ничушкин — если не самый сильный российский игрок в НХЛ, то по-настоящему особенный. Никто и близко не похож на него по функционалу. 12 июля Валерий выходит на рынок свободных агентов. В 2019 году он переходил в «Эвеланш» в статусе неудачника лиги. Скромное соглашение от Джо Сакика на $850 тыс без личных бонусов — логичное следствие предыдущих провальных сезонов Ничушкина в «Далласе». Затем форвард пошел на повышение — второе соглашение с «Лавинами» заключили на два года и $5 млн. Последним сезоном (а особенно игрой в плей-офф) челябинец заработал на новую прибавку. Подписание Ничушкина — приоритетная цель «Колорадо». Вряд ли «Лавины» будут жалеть деньги на такого уникума.