Реклама
Прямой эфир
Общество
Врачи в Подмосковье провели сложную операцию 100-летней пациентке
Мир
Австралия планирует утвердить планы создания флота атомных подлодок в марте
Мир
Отлученная от причастия на родине Нэнси Пелоси получила его в Ватикане
Мир
НАТО обеспечит перевооружение Украины на оружие альянса
Происшествия
В результате падения вертолета в Якутии есть раненые
Мир
Сирия приняла решение признать независимость ДНР и ЛНР
Мир
В офисе Зеленского заявили о нежелании НАТО видеть Украину в альянсе
Мир
Путин подарил Бердымухамедову сабли, скульптуру и шахматы
Мир
В Китае допустили отказ НАТО от прямой защиты Литвы
Мир
США за 100 дней заморозили российских активов на $330 млрд
Экономика
Бизнес предупредил о риске роста цен на товары

Нашедшийся талант: как Валерий Ничушкин покорил НХЛ

Прошел через трудности и насмешки, завоевал Кубок Стэнли, наиграл на улучшенный контракт
0
Фото: TASS/Zuma/Kostas Lymperopoulos
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В начале своей карьеры Валерий Ничушкин прошел путь от яркого юниора до потерянного таланта. За последние годы он пережил несколько серьезных травм и ужасную серию из 91 матча без голов в НХЛ. После очередного провального сезона в «Далласе» (0 голов в 50 матчах), летом 2019 он перешел в «Колорадо». И вот там стал практически незаменим. Он одинаково эффективно атакует и отрабатывает в обороне, проводит на площадке больше времени, чем подавляющее большинство одноклубников, играет даже с серьезными травмами, как было в решающем матче плей-офф Кубка Стэнли. «Известия» — о том, как хоккеист смог переиграть судьбу.

Безжалостность и стабильность

Этот сезон — лучший для 27-летнего Ничушкина, если судить по статистике. Он набрал 52 очка (25+27) в 62 матчах регулярки и 15 очков, (9+6) в 20 играх плей-офф.). Но, помимо цифр, обращает на себя внимание и его новая роль на льду. У «Эвеланш» есть MVP плей-офф, лучший защитник лиги Кейл Макар, главная звезда клуба Натан Маккиннон, Габриэль Ландескуг и Микко Рантанен. Но именно Валерий Ничушкин вместе с Арттури Лехконеном стали определяющими Х-факторами победы в Кубке Стэнли. Главный тренер «Лавин» Джаред Беднар после феерии Ничушкина в двух домашних матчах в начале финала не жалел эпитетов.

— Он создан для этого времени года, — отметил тренер на пресс-конференции. — Я уже говорил раньше: большой, высокий, сильный, быстрый, цепкий, голодный, безжалостный в борьбе за владение шайбой и использующий возникающие моменты. Он способен играть с лучшими парнями, вы можете двигать его вверх и вниз по звеньям. Он выходит в большинстве и меньшинстве. С одной стороны, я должен согласиться, что немного удивлен его прогрессом в игре, но с другой, есть много причин, почему это неудивительно. Этот парень предан делу, мотивирован и много работает. Он один из самых трудолюбивых хоккеистов, которых я только видел.

Положительный балласт: КХЛ стоит на пороге больших реформ
Почему идея ФХР разделить клубы на «сильные» и «слабые» нашла и сторонников и противников

Ничушкин вместе с «Колорадо» мощно открыл финал, постоянно создавая моменты и оказывая давление на соперника. В первом матче он забил и сделал голевой пас на Бураковски в овертайме, во втором — открыл счет и оформил дубль. В пятом матче форвард забил снова и повторил рекорд клуба Джо Сакика и Алекса Тэнгуэя из 2001-го — четыре гола в финальной серии.

Партнеры по команде используют для него яркие сравнения: поезд, грузовик и конь.

— Думаю, Биг Вэл (прозвище россиянина — «Известия») в большинстве матчей наш лучший игрок, — признался нападающий «Колорадо» Эндрю Кольяно, который выступал с россиянином еще в «Далласе». — Если говорить прямо, он просто тащит как конь. Он феноменален: ведет игру весь матч, безжалостен в форчекинге, забивает. Такого уровня игры, стабильности в атаке и обороне, как у Валерия, я сейчас не вижу ни у одного из парней.

Участие №13 в решающем, шестом матче финала было под вопросом из-за травмы, он хромал при появлении на арене. Но форвард снова сыграл много и полезно, мог снять все вопросы в третьем периоде. После победы он тепло обнялся с вратарем «Тампы» Андреем Василевским, который по ходу плей-офф своими сейвами лишил его нескольких голов, сделал круг почета с кубком, выпил из чаши, добавил кадр в чемпионском поясе с полотенцем, показал фото поврежденной ступни и покинул раздевалку на тележке. И явно пожалел, что не получится привезти главный трофей НХЛ в родной Челябинск.

Новое амплуа

Что же случилось с форвардом, который совсем недавно шел покорять гроссмейстерский рубеж в 100 матчей без заброшенных шайб? Кажется, что та длительная серия и сделала его сильней.

— Слышал от общих знакомых, как хоккеист переживал, что не может забить, — рассказал хоккейный обозреватель «Спорт-Экспресс» Алексей Шевченко. — Сначала очень сильно старался, причем иногда излишне, затем расстраивался и грустил, далее попытался забыть о проблемах и сосредоточился на выполнении черновой работы. А ближе к концу серии он просто махнул рукой на статистику и стал делать то, что умеет. Эффективность в атаке улучшалась, гол стал вопросом времени. Одну шайбу отменили арбитры, но Ничушкин только посмеялся.

Звезды разошлись: главные события межсезонья в КХЛ
Радулов снова в России, СКА переманивает лидеров из клубов-середняков, «Динамо» меняет вектор развития

А когда он, наконец, забил по правилам, то, приехав на скамейку, сказал: «Спорим, что сейчас взятие ворот отменят?» Но судьи не изменили своего мнения, Валерий забил в ворота «Торонто», и с тех пор началось его восхождение.

— Он мог превратиться в среднего хоккеиста, который сидел бы в четвертом звене. Но таланта у Ничушкина столько, что он практически изобрел новое амплуа. Это двусторонний нападающий без слабых мест. Он нагнетает у чужих ворот, безупречен в обороне, может устроить давление на лидеров соперника, — отметил Алексей Шевченко.

Сейчас Ничушкин — если не самый сильный российский игрок в НХЛ, то по-настоящему особенный. Никто и близко не похож на него по функционалу. 12 июля Валерий выходит на рынок свободных агентов. В 2019 году он переходил в «Эвеланш» в статусе неудачника лиги. Скромное соглашение от Джо Сакика на $850 тыс без личных бонусов — логичное следствие предыдущих провальных сезонов Ничушкина в «Далласе». Затем форвард пошел на повышение — второе соглашение с «Лавинами» заключили на два года и $5 млн. Последним сезоном (а особенно игрой в плей-офф) челябинец заработал на новую прибавку. Подписание Ничушкина — приоритетная цель «Колорадо». Вряд ли «Лавины» будут жалеть деньги на такого уникума.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022