Реклама
Прямой эфир
Мир
Более 21 тыс. человек эвакуированы за сутки из Донбасса и с Украины
Мир
Зеленский попросил $5 млрд в месяц для поддержки украинской экономики
Мир
СКР возбудил дело по факту удара ВСУ по «Черноморнефтегазу»
Общество
Глава Минтранса заявил о безопасности полетов российскими авиакомпаниями
Мир
Иерусалимский патриархат осудил санкции Запада против патриарха Кирилла
Мир
Мизинцев заявил о размещении артбатареи ВСУ под Харьковом для провокаций
Мир
В Нидерландах указали на трудности при заполнении газохранилищ к зиме
Мир
Дело за призывы признать границы ЛНР и ДНР возбудили против экс-мэра Киева
Мир
Алиханов сообщил о вызове в МИД посла ЕС из-за ограничения транзита
Мир
Байден назвал вступление Украины в ЕС очень вероятным
Мир
В ЛНР сообщили об окружении украинских войск в Золотом и Горском

Положительный балласт: КХЛ стоит на пороге больших реформ

Почему идея ФХР разделить клубы на «сильные» и «слабые» нашла и сторонников и противников
0
Фото: РИА Новости/Ярослав Неелов
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент Континентальной хоккейной лиги Алексей Морозов 20 июня высказался против предложения Федерации хоккея России об изменении формата турнира. ФХР хочет разделить КХЛ на две группы — «сильную» и «слабую». Такое разделение, произведенное по итогам не до конца доигранного прошлого сезона, нарушает спортивный принцип, считают противники идеи. Например, в компанию «слабых» попадают «Автомобилист» и «Сибирь» — команды с серьезными бюджетами и классным подбором игроков. Но есть и те, кто поддерживает изменения. Какие плюсы и минусы есть у смелой реформы реально ли осуществить ее уже со старта нового сезона КХЛ в сентябре, разбирались «Известия».

План ФХР

О неприятии идеи ФХР разделить Континентальную хоккейную лигу на два дивизиона — «сильный» и «слабый» — 20 июня заявил президент КХЛ Алексей Морозов. «Ни на совете директоров, ни на собрании руководителей клубов вопрос о разделении на группы не поднимался, — заявил Морозов в интервью Sport24. — Никто [из клубов] не вышел и не сказал: «Интересно, а давайте попробуем». В предложении ФХР мы видим многом минусов».

Звезды разошлись: главные события межсезонья в КХЛ
Радулов снова в России, СКА переманивает лидеров из клубов-середняков, «Динамо» меняет вектор развития

Впервые о возможной реформе КХЛ в середине мая сообщил «Спорт-Экспресс» — появилась информация, что лигу хотят разделить на два дивизиона из 12 и 10 клубов. Спустя месяц Федерации хоккея России выложила на своем официальном сайте подробный план действий.

Согласно предложению ФХР команды действительно разделятся на две конференции. В первой должны сыграть команды, занявших первые 12 мест по итогам сезона 2021/22. Это ЦСКА, «Металлург», «Трактор», СКА, «Салават Юлаев», «Динамо» М, «Авангард», «Спартак», «Ак Барс», «Северсталь», «Локомотив» и «Динамо» Мн. Во второй конференции должны сойтись 10 команд, оказавшихся в турнирной таблице последнего чемпионата ниже: «Сибирь», «Нефтехимик», «Торпедо», «Барыс», «Автомобилист», «Амур», «Витязь», «Сочи», «Адмирал» и «Куньлунь».

Команды должны будут сыграть по 4 игры друг с другом в рамках своей конференции и по два матча с каждой командой другой конференции. Обозначены два варианта проведения плей-офф. В первом случае в него выходят 10 команд из «сильной» подгруппы и 4 команды из «слабой». Еще две путевки разыгрываются в стыковых матчах. Во втором варианте в розыгрыш Кубка Гагарина попадают 1-8 команды первого дивизиона и 1-4 команды второго. Еще четыре места в плей-офф, опять же, разыгрываются в стыках.

— Внимательно изучил предложения ФХР, и мне кажется, что такие изменения пойдут на пользу российскому хоккею, — отметил «Известиям» бывший тренер московского «Динамо» и национальной сборной Владимир Крикунов. — В отсутствие игр национальной сборной нужно увеличить количество конкурентных матчей для наших ведущих игроков.

Плюсы: высокая конкуренция и интерес к плей-офф

Новый формат повысит интерес к матчам плей-офф, считают сторонники идеи. В частности он позволит образовываться новым парам соперников, а наскучившее всем противостояние СКА – ЦСКА в финале Западной конференции станет менее вероятным. В финале Кубка Гагарина же смогут сыграть действительно сильнейшие клубы, независимо от того, какую конференцию они представляет.

Возрастной порок: сможет ли Радулов принести титул «Ак Барсу»
Казань вернула на родину форварда «Далласа» и утвердилась в статусе фаворита сезона

Повысится динамика в лиге и конкуренция в регулярном сезоне. У каждой команды практически до конца чемпионата будут шансы попасть в плей-офф. Сейчас же есть некий балласт клубов, которые уже к середине регулярного турнира теряют все шансы на попадание в плей-офф.

— Если в ФХР хотят идти по этому пути, то это неплохо, — отметил «Известиям» бывший тренер сборной России Владимир Плющев. — Такая система у нас уже была, и это давало результат. За счет нее создается конкуренция и рост для игроков. Но надо понимать, по какому принципу будет происходить разделение. Если брать по прошлому сезону, то это не совсем справедливо и накладывает на клубы дополнительные расходы.

Минусы: рост расходов и несправедливость

ФХР предлагает разделить клубы на дивизионы по итогам выступления в прошлом сезоне. Но этот принцип нельзя назвать объективным. Во-первых, клубы не знали, что 12-13 места в сезона 2021/2022 могут иметь такое важное значение. Ведь чтобы попасть в плей-офф достаточно было попасть в 16 лучших. Во-вторых, регулярный чемпионат не был доигран — некоторые клубы провели 45 игр, а некоторые 50. Крайне странно и то, что, например, «Автомобилист» может остаться во втором дивизионе — команда с солидным бюджетом регулярно тратится на топовых игроков. Но один не очень удачный сезон вдруг отбросит его в категорию «слабых», лишит регулярного соперничества с топ-клубами. При таких условиях и спонсоры могут урезать финансирование.

«Пытаемся привить нашим командам советский хоккей»
Спортивный директор «Металлурга» Сергей Гомоляко — о стиле игры «Магнитки», ситуации с легионерами и влиянии санкций

— Сейчас, когда до начала чемпионата чуть больше двух месяцев, такое разделение будет крайне спорным. Когда мы высчитываем рейтинг команд, то учитываем три сезона, тогда как ФХР предлагает деление по спортивному принципу, опираясь на результаты только минувшего чемпионата, — констатировал Алексей Морозов. — Распределение участников по конференциям перед началом чемпионата на основании спортивных результатов только прошедшего сезона нарушит спортивный принцип.

По мнению президента КХЛ изменения формата нужно внедрять не так стремительно. В качестве примера он привел реформу Молодежной хоккейной лиги, к которой готовились два года.

Спорт между сторонниками и противниками реформы только начинается. На данный момент трудно даже сказать, кто должен принять окончательно решение о формате турнира. Лига учреждена именно клубами, а не ФХР. Но у нее есть и контракт с Федерацией хоккея России, по которому, в частности, победитель регулярного турнира получает звание чемпиона России. Таким образом, решение, судя по всему, будет приниматься в рамках диалога клубов КХЛ и руководства ФХР. Времени для выработки решения у них не так много — новый сезон стартует уже в начале сентября.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022