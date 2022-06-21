Положительный балласт: КХЛ стоит на пороге больших реформ

Президент Континентальной хоккейной лиги Алексей Морозов 20 июня высказался против предложения Федерации хоккея России об изменении формата турнира. ФХР хочет разделить КХЛ на две группы — «сильную» и «слабую». Такое разделение, произведенное по итогам не до конца доигранного прошлого сезона, нарушает спортивный принцип, считают противники идеи. Например, в компанию «слабых» попадают «Автомобилист» и «Сибирь» — команды с серьезными бюджетами и классным подбором игроков. Но есть и те, кто поддерживает изменения. Какие плюсы и минусы есть у смелой реформы реально ли осуществить ее уже со старта нового сезона КХЛ в сентябре, разбирались «Известия».

План ФХР

О неприятии идеи ФХР разделить Континентальную хоккейную лигу на два дивизиона — «сильный» и «слабый» — 20 июня заявил президент КХЛ Алексей Морозов. «Ни на совете директоров, ни на собрании руководителей клубов вопрос о разделении на группы не поднимался, — заявил Морозов в интервью Sport24. — Никто [из клубов] не вышел и не сказал: «Интересно, а давайте попробуем». В предложении ФХР мы видим многом минусов».

Впервые о возможной реформе КХЛ в середине мая сообщил «Спорт-Экспресс» — появилась информация, что лигу хотят разделить на два дивизиона из 12 и 10 клубов. Спустя месяц Федерации хоккея России выложила на своем официальном сайте подробный план действий.

Согласно предложению ФХР команды действительно разделятся на две конференции. В первой должны сыграть команды, занявших первые 12 мест по итогам сезона 2021/22. Это ЦСКА, «Металлург», «Трактор», СКА, «Салават Юлаев», «Динамо» М, «Авангард», «Спартак», «Ак Барс», «Северсталь», «Локомотив» и «Динамо» Мн. Во второй конференции должны сойтись 10 команд, оказавшихся в турнирной таблице последнего чемпионата ниже: «Сибирь», «Нефтехимик», «Торпедо», «Барыс», «Автомобилист», «Амур», «Витязь», «Сочи», «Адмирал» и «Куньлунь».



Команды должны будут сыграть по 4 игры друг с другом в рамках своей конференции и по два матча с каждой командой другой конференции. Обозначены два варианта проведения плей-офф. В первом случае в него выходят 10 команд из «сильной» подгруппы и 4 команды из «слабой». Еще две путевки разыгрываются в стыковых матчах. Во втором варианте в розыгрыш Кубка Гагарина попадают 1-8 команды первого дивизиона и 1-4 команды второго. Еще четыре места в плей-офф, опять же, разыгрываются в стыках.

— Внимательно изучил предложения ФХР, и мне кажется, что такие изменения пойдут на пользу российскому хоккею, — отметил «Известиям» бывший тренер московского «Динамо» и национальной сборной Владимир Крикунов. — В отсутствие игр национальной сборной нужно увеличить количество конкурентных матчей для наших ведущих игроков.

Плюсы: высокая конкуренция и интерес к плей-офф

Новый формат повысит интерес к матчам плей-офф, считают сторонники идеи. В частности он позволит образовываться новым парам соперников, а наскучившее всем противостояние СКА – ЦСКА в финале Западной конференции станет менее вероятным. В финале Кубка Гагарина же смогут сыграть действительно сильнейшие клубы, независимо от того, какую конференцию они представляет.

Повысится динамика в лиге и конкуренция в регулярном сезоне. У каждой команды практически до конца чемпионата будут шансы попасть в плей-офф. Сейчас же есть некий балласт клубов, которые уже к середине регулярного турнира теряют все шансы на попадание в плей-офф.

— Если в ФХР хотят идти по этому пути, то это неплохо, — отметил «Известиям» бывший тренер сборной России Владимир Плющев. — Такая система у нас уже была, и это давало результат. За счет нее создается конкуренция и рост для игроков. Но надо понимать, по какому принципу будет происходить разделение. Если брать по прошлому сезону, то это не совсем справедливо и накладывает на клубы дополнительные расходы.

Минусы: рост расходов и несправедливость

ФХР предлагает разделить клубы на дивизионы по итогам выступления в прошлом сезоне. Но этот принцип нельзя назвать объективным. Во-первых, клубы не знали, что 12-13 места в сезона 2021/2022 могут иметь такое важное значение. Ведь чтобы попасть в плей-офф достаточно было попасть в 16 лучших. Во-вторых, регулярный чемпионат не был доигран — некоторые клубы провели 45 игр, а некоторые 50. Крайне странно и то, что, например, «Автомобилист» может остаться во втором дивизионе — команда с солидным бюджетом регулярно тратится на топовых игроков. Но один не очень удачный сезон вдруг отбросит его в категорию «слабых», лишит регулярного соперничества с топ-клубами. При таких условиях и спонсоры могут урезать финансирование.

— Сейчас, когда до начала чемпионата чуть больше двух месяцев, такое разделение будет крайне спорным. Когда мы высчитываем рейтинг команд, то учитываем три сезона, тогда как ФХР предлагает деление по спортивному принципу, опираясь на результаты только минувшего чемпионата, — констатировал Алексей Морозов. — Распределение участников по конференциям перед началом чемпионата на основании спортивных результатов только прошедшего сезона нарушит спортивный принцип.

По мнению президента КХЛ изменения формата нужно внедрять не так стремительно. В качестве примера он привел реформу Молодежной хоккейной лиги, к которой готовились два года.

Спорт между сторонниками и противниками реформы только начинается. На данный момент трудно даже сказать, кто должен принять окончательно решение о формате турнира. Лига учреждена именно клубами, а не ФХР. Но у нее есть и контракт с Федерацией хоккея России, по которому, в частности, победитель регулярного турнира получает звание чемпиона России. Таким образом, решение, судя по всему, будет приниматься в рамках диалога клубов КХЛ и руководства ФХР. Времени для выработки решения у них не так много — новый сезон стартует уже в начале сентября.