Реклама
Прямой эфир
Мир
Bloomberg рассказало о конфликте внутри администрации США из-за санкций против РФ
Экономика
Байден допустил возможность закупок нефти из России по ценам ниже рыночной
Мир
МИД РФ назвал поставки РСЗО Украине подрывом стабильности
Мир
Анкара попросила ООН официально изменить название Турции
Мир
Минобороны предупредило о плане Киева наносить удары американскими РСЗО по РФ
Мир
Военные РФ установили контроль над стратегическим аэродромом в ходе спецоперации
Политика
МИД РФ представил доклад о нарушениях прав россиян за рубежом
Мир
Молдавия прорабатывает возможность пересмотра контракта с «Газпромом»
Мир
Байден назвал маловероятной стабилизицию цен в США из-за кризиса вокруг Украины
Мир
Присяжные признали Эмбер Херд виновной в клевете на Джонни Деппа
Мир
Politico сообщила о переговорах США и Британии о реэкспорте американских РСЗО

Возрастной порок: сможет ли Радулов принести титул «Ак Барсу»

Казань вернула на родину форварда «Далласа» и утвердилась в статусе фаворита сезона
0
Фото: Global Look Press/Matthew Pearce/Icon Sportswire
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Двукратный чемпион мира, обладатель Кубка Гагарина-2011 Александр Радулов возвращается из НХЛ в КХЛ. Один из самых ярких российских форвардом последнего десятилетия подписал двухлетний контракт с «Ак Барсом», где собирается очень звездная команда. Радулов станет самым высокооплачиваемым игроком лиги и постарается вернуть казанцев на вершину. Последний раз клуб из столицы Татарстана выигрывал Кубок Гагарина в 2018 году. С тех пор они ни разу не доходили до финальной серии. Хотя есть и весьма серьезные аргументы против дорогостоящего нападающего.

Топ-бомбардир...

«Ак Барс» проводит мощную трансферную кампанию в это межсезонье — из московского «Динамо» в результате обмена пришли Вячеслав Войнов и Вадим Шипачев, а за центрфорварда Кирилла Семенова казанцы выиграли борьбу на рынке свободных агентов. Но главный трансфер команды, а может быть и всего межсезонья — возвращение в КХЛ Александра Радулова.

«Надо стараться выбраться из ВХЛ всеми путями»
Хоккеист новокузнецкого «Металлурга» Сергей Барбашев — о перспективах карьеры и манере игры в НХЛ своего звездного брата

Нынешний сезон в «Далласе» у Радулова откровенно не задался. Он стал для игрока худшим по статистике за карьеру в НХЛ (4 гола и 18 передач в 71 матче), а в плей-офф Александр осел в запасе. Наверное, Радулов мог попытать счастья на рынке свободных агентов, но на приличную зарплату 36-летний игрок с неудачным последним сезоном вряд ли мог бы претендовать. Поэтому еще около месяца назад российские агенты Радулова начали работу по поиску команды в КХЛ, и основным претендентом сразу стал «Ак Барс».

В Казани назначили на пост главного тренера Олега Знарка и приглашают под него звезд. Ставка на ближайший сезон очевидна. Кубок здесь и сейчас — главная цель для «Ак Барса», который уже четыре года не брал трофей. Поэтому и на Радулова денег не пожалели. По информации «Спорт-Экспресса», в Казани игрок может заработать до 150 миллионов рублей за сезон, контракт будет двухлетним. Какую часть включат в оклад, а какую в бонусы, рассуждать до официального оформления контракта бессмысленно. Но договоренность с Радуловым уже достигнута. Это подтвердил его агент в России Юрий Николаев. При этом он заявил, что никаких разногласий между Радуловым и Знарком нет. Напомним, что в 2016 году возглавляющий сборную Знарок не взял Радулова на Кубок мира-2016, хотя сезона-2015/16 был чуть ли не лучшим в его карьере.

— Знарок — один из инициаторов приглашения Радулова, — подчеркнул «Известиям» Юрий Николаев. — У них абсолютно нормальные отношения. Не высасывайте проблему из пальца.

...или ставка на «зеро»?

Вспышка Кови: как легендарный хоккеист вернулся в КХЛ
Под руководством главного тренера «Авангарда» Илья Ковальчук играл еще в «Атланте»

Бывший генеральный менеджер «Автомобилиста» и «Салавата Юлаева» Леонид Вайсфельд считает, что это подписание может выйти «Ак Барсу» боком. Все-таки Радулов образца 2016 года (когда Александр стал вторым бомбардиром и третьим ассистентом в КХЛ) и 2022 года — это разные хоккеисты.

— С огромным уважением отношусь к игровому стилю Радулова, — отметил «Известиям» эксперт. — Не знаю другого хоккеиста, который настолько отдается игре. Но у всех в головах его игра образца «Салавата», ЦСКА. Я рад за него, что ему дали такую зарплату. Но в моем понимании «Ак Барс» поставил все деньги на «зеро». Может быть, и сыграет, я желаю Александру, чтобы он вышел и всех порвал. Но с моей точки зрения это большой риск и авантюра.

Действительно, Радулов стал играть плохо в НХЛ не на ровном месте. На игрока очень сильно повлияла операция после травмы. Он провалил сезон не из-за лени, а потому что ему тяжело находиться на площадке. И это в лиге, где никто не требует скорейшего восстановления от хоккеистов, считая, что только игроки, готовые на 100%, принесут больше пользы. Хотя двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников считает, что никаких проблем с набором очков у форварда не будет.

— Не считаю этот переход шагом назад для Александра, — заявил «Известиям» эксперт. — Это делается для того, чтобы поменять ситуацию, вновь выйти на первые роли и много забивать. Не сомневаюсь, что Александр вновь будет среди лидеров в списке бомбардиров. Казанский клуб с его переходом становится одним из главных претендентов на Кубок Гагарина, по крайней мере по именам. Думаю, у Александра еще будет возможность вернуться в НХЛ. Пока поиграет у нас, а если почувствует силы и захочет, то вернется в Северную Америку. Возраст не такой критичный.

Аргументы оптимистов понятные. Все-таки уровень конкуренции в КХЛ гораздо ниже, чем в Северной Америке. И тут надо прикладывать не так много сил, чтобы показывать лучший хоккей. Плюс Радулов едет в Казань, а не, допустим, в «Куньлунь». Рядом такие же крутые игроки, а они могут помочь в нужную минуту. Так что снова можно рассчитывать на 40+ очков в сезоне.

«Не видим никаких проблем, если надо играть только российскими хоккеистами»
Генменеджер московского «Динамо» Алексей Сопин — о возможном ужесточении лимита на легионеров в КХЛ и оптимизации бюджета клуба

Не последнее подписание

Свободные средства под потолком зарплат у «Ак Барса» еще есть. После обмена переподписаны контракты с Войновым и Шипачевым. Их годовая зарплата стала меньше, а срок контракта увеличился до трех лет. В «Торпедо» обменяли нападающего Николая Коваленко, получавшего 25 миллионов рублей в год. Не будет в «Ак Барсе» и канадского форварда Джордана Уила, зарплата которого составляет 65 миллионов в год.

Конечно, «Ак Барс» — главный фаворит предстоящего сезона в КХЛ. Собрать столько звезд в составе давно никому не удавалось. Вот только средний возраст команды уже перевалил за 30 лет, и непонятно, как это повлияет в плей-офф.

Точно можно сказать только одно: к играм «Ак Барса» будет повышенное внимание. От обороны эта команда играть не будет. Радулов, Шипачев и остальные должны устроить настоящее шоу, за которое мы и любим хоккей.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022