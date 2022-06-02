Возрастной порок: сможет ли Радулов принести титул «Ак Барсу»

Двукратный чемпион мира, обладатель Кубка Гагарина-2011 Александр Радулов возвращается из НХЛ в КХЛ. Один из самых ярких российских форвардом последнего десятилетия подписал двухлетний контракт с «Ак Барсом», где собирается очень звездная команда. Радулов станет самым высокооплачиваемым игроком лиги и постарается вернуть казанцев на вершину. Последний раз клуб из столицы Татарстана выигрывал Кубок Гагарина в 2018 году. С тех пор они ни разу не доходили до финальной серии. Хотя есть и весьма серьезные аргументы против дорогостоящего нападающего.

Топ-бомбардир...

«Ак Барс» проводит мощную трансферную кампанию в это межсезонье — из московского «Динамо» в результате обмена пришли Вячеслав Войнов и Вадим Шипачев, а за центрфорварда Кирилла Семенова казанцы выиграли борьбу на рынке свободных агентов. Но главный трансфер команды, а может быть и всего межсезонья — возвращение в КХЛ Александра Радулова.

Нынешний сезон в «Далласе» у Радулова откровенно не задался. Он стал для игрока худшим по статистике за карьеру в НХЛ (4 гола и 18 передач в 71 матче), а в плей-офф Александр осел в запасе. Наверное, Радулов мог попытать счастья на рынке свободных агентов, но на приличную зарплату 36-летний игрок с неудачным последним сезоном вряд ли мог бы претендовать. Поэтому еще около месяца назад российские агенты Радулова начали работу по поиску команды в КХЛ, и основным претендентом сразу стал «Ак Барс».

В Казани назначили на пост главного тренера Олега Знарка и приглашают под него звезд. Ставка на ближайший сезон очевидна. Кубок здесь и сейчас — главная цель для «Ак Барса», который уже четыре года не брал трофей. Поэтому и на Радулова денег не пожалели. По информации «Спорт-Экспресса», в Казани игрок может заработать до 150 миллионов рублей за сезон, контракт будет двухлетним. Какую часть включат в оклад, а какую в бонусы, рассуждать до официального оформления контракта бессмысленно. Но договоренность с Радуловым уже достигнута. Это подтвердил его агент в России Юрий Николаев. При этом он заявил, что никаких разногласий между Радуловым и Знарком нет. Напомним, что в 2016 году возглавляющий сборную Знарок не взял Радулова на Кубок мира-2016, хотя сезона-2015/16 был чуть ли не лучшим в его карьере.

— Знарок — один из инициаторов приглашения Радулова, — подчеркнул «Известиям» Юрий Николаев. — У них абсолютно нормальные отношения. Не высасывайте проблему из пальца.

...или ставка на «зеро»?

Бывший генеральный менеджер «Автомобилиста» и «Салавата Юлаева» Леонид Вайсфельд считает, что это подписание может выйти «Ак Барсу» боком. Все-таки Радулов образца 2016 года (когда Александр стал вторым бомбардиром и третьим ассистентом в КХЛ) и 2022 года — это разные хоккеисты.

— С огромным уважением отношусь к игровому стилю Радулова, — отметил «Известиям» эксперт. — Не знаю другого хоккеиста, который настолько отдается игре. Но у всех в головах его игра образца «Салавата», ЦСКА. Я рад за него, что ему дали такую зарплату. Но в моем понимании «Ак Барс» поставил все деньги на «зеро». Может быть, и сыграет, я желаю Александру, чтобы он вышел и всех порвал. Но с моей точки зрения это большой риск и авантюра.

Действительно, Радулов стал играть плохо в НХЛ не на ровном месте. На игрока очень сильно повлияла операция после травмы. Он провалил сезон не из-за лени, а потому что ему тяжело находиться на площадке. И это в лиге, где никто не требует скорейшего восстановления от хоккеистов, считая, что только игроки, готовые на 100%, принесут больше пользы. Хотя двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников считает, что никаких проблем с набором очков у форварда не будет.

— Не считаю этот переход шагом назад для Александра, — заявил «Известиям» эксперт. — Это делается для того, чтобы поменять ситуацию, вновь выйти на первые роли и много забивать. Не сомневаюсь, что Александр вновь будет среди лидеров в списке бомбардиров. Казанский клуб с его переходом становится одним из главных претендентов на Кубок Гагарина, по крайней мере по именам. Думаю, у Александра еще будет возможность вернуться в НХЛ. Пока поиграет у нас, а если почувствует силы и захочет, то вернется в Северную Америку. Возраст не такой критичный.

Аргументы оптимистов понятные. Все-таки уровень конкуренции в КХЛ гораздо ниже, чем в Северной Америке. И тут надо прикладывать не так много сил, чтобы показывать лучший хоккей. Плюс Радулов едет в Казань, а не, допустим, в «Куньлунь». Рядом такие же крутые игроки, а они могут помочь в нужную минуту. Так что снова можно рассчитывать на 40+ очков в сезоне.

Не последнее подписание

Свободные средства под потолком зарплат у «Ак Барса» еще есть. После обмена переподписаны контракты с Войновым и Шипачевым. Их годовая зарплата стала меньше, а срок контракта увеличился до трех лет. В «Торпедо» обменяли нападающего Николая Коваленко, получавшего 25 миллионов рублей в год. Не будет в «Ак Барсе» и канадского форварда Джордана Уила, зарплата которого составляет 65 миллионов в год.

Конечно, «Ак Барс» — главный фаворит предстоящего сезона в КХЛ. Собрать столько звезд в составе давно никому не удавалось. Вот только средний возраст команды уже перевалил за 30 лет, и непонятно, как это повлияет в плей-офф.

Точно можно сказать только одно: к играм «Ак Барса» будет повышенное внимание. От обороны эта команда играть не будет. Радулов, Шипачев и остальные должны устроить настоящее шоу, за которое мы и любим хоккей.