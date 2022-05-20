«Не видим никаких проблем, если надо играть только российскими хоккеистами»

Нынешнее межсезонье в КХЛ крайне бурно складывается для московского «Динамо». В апреле руководство бело-голубых после заседания совета директоров объявило о смене концепции развития клуба, генеральный директор Михаил Тюркин покинул свой пост. В мае контракт расторгла главная звезда команды, самый ценный игрок КХЛ двух последних сезонов Вадим Шипачев, а также защитник Вячеслав Войнов. «Динамо» покинули все легионеры и ведущий игрок обороны Андрей Сергеев. Полностью обновится и вратарская бригада — легенда клуба Александр Еременко завершает карьеру, а воспитанник бело-голубых Иван Бочаров ушел в ярославский «Локомотив».

О том, как будет дальше развиваться «Динамо», «Известиям» рассказал генеральный менеджер бело-голубых Алексей Сопин во время Церемонии закрытия сезона КХЛ.

«За вложенные деньги надо будет давать результат»

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— В клубе радикальные перемены. Как будет выглядеть команда в следующем сезоне? Можно ли говорить о возврате к временам, когда вы в качестве игрока брали Кубок Гагарина – 2013 с отсутствием ярко выраженных звезд, с равными звеньями?

— Я бы не сказал, что это возвращение к какому-то стилю. Просто есть план оптимизации финансовых средств, которые тратятся на команду. Соответственно, текущая мировая ситуация дает нам шанс пойти на омоложение, дать ребятам помоложе шанс проявить себя. В последние десять лет мы не проходили дальше второго раунда плей-офф. При разных финансовых вложениях, при разных сочетаниях хоккеистов. Может быть, это как раз нам такой звонок и отмашка на обновления. Думаю, команда будет показывать качественный, хороший хоккей. Все-таки я считаю, что средний уровень у нас достаточно высокий. Плюс будут еще усиления. Трансферная работа в самом разгаре. Будем играть на хороший результат.

— Можно ли изменение концепции развития «Динамо» называть выравниванием состава по зарплатам, чтобы не было звезд калибра Вадима Шипачева и Вячеслава Войнова, которым платили значительно больше, чем остальным?

— Нет, тут дело не в этом. Нет смысла в выравнивании. Да, мы хотим оптимизировать, в первую очередь, платежку. Было несколько сезонов, в которые вкладывались большие деньги. Был акцент на результат, на победу в Кубке Гагарина, но это, к сожалению, не оправдало себя. КПД оказался нулевой. Деньги вкладывались, хоккеисты были, но ничего не выигрывалось. Поэтому решили перезагрузиться. Есть определенные реформы, которые нам предстоят. Думаю, должно всё получиться.

— Были ли шансы получить у «Ак Барса» компенсацию за Шипачева?

— Были долгие переговоры, не спонтанные. И условия я бы не хотел раскрывать. Но они устроили и нас, и Казань.

— Насколько это значительная оптимизация? Насколько вы будете сейчас далеко от потолка зарплат в 900 млн рублей?

— Наверное, сейчас не совсем корректно говорить, какая конкретная сумма платежной ведомости у нас будет. Комплектование еще идет. Нельзя сказать, что мы совсем уходим на уровень низкобюджетных, «бедных» клубов.

— Падаете не на уровень пола зарплат в 315 млн рублей?

— Есть разные варианты. Глобально, что нас совсем урезают, и мы теперь будем, как вы правильно сказали, на уровне пола зарплат, — такого нет. Мы комплектуемся, смотрим и делаем это рационально. «Деньги — результат» — это будет основное. За вложенные деньги надо будет давать результат. Соответственно, мы обязаны были сделать небольшой шаг по оптимизации.

«Активной работы с иностранцами пока не ведем»

— Вы приобрели в оборону Кирилла Готовца, Егора Мартынова, в нападение — Павла Кудрявцева. Помимо вратарской линии где еще будете усиливаться?

— Нападающие нам нужны. Мы работаем в этом направлении. Определенное усиление у нас будет.

— Что-то можете сказать относительного будущего Александра Еременко?

— Мы на следующей неделе с Александром будем встречаться по поводу продолжения его работы в клубе. Но уже в качестве тренера. Будет должность (спустя час на том же мероприятии Еременко заявил журналистам, что хочет работать со всеми вратарями структуры «Динамо» от детской школы до команды КХЛ. — «Известия»). Детали будем обсуждать. Не в качестве хоккеиста он продолжит работу. Мы с ним встретимся, обсудим все детали.

— Есть ли в планах вернуть из финского «Ильвиса» Вадима Жеренко, который год назад в качестве основного вратаря выиграл с молодежкой «Динамо» Кубок Харламова?

— Да, работа на эту тему ведется.

— В перспективе, если не будет проблем с финансами, возможно возрождение фарм-клуба «Динамо»? Или уже окончательно делаете акцент на партнерстве с петербургским «Динамо»?

— Сейчас у нас акцент на партнерстве с «Динамо» (Санкт-Петербург). Очень хорошо, когда у тебя есть свой фарм-клуб, но имеется много разнообразных обстоятельств. На данный момент нас устраивает сотрудничество с петербургским «Динамо». Я уверен, что оно будет только улучшаться. Потому что у нас есть определенные подвижки в этом моменте. В прошлом году мы лишились фарм-клуба достаточно быстро и достаточно поздно. Всё произошло стремительно. Соответственно, у «Динамо» (СПб) тогда были свои планы на сезон — и по комплектованию, и по игре. Сейчас мы уже плотнее общаемся по поводу следующего сезона. Они рассчитывают на определенное количество наших молодых ребят. Так что уверен, всё сейчас будет в позитивном русле продвигаться.

— Будете искать новичков среди легионеров? Или пока закрываете для себя эту тему с учетом обстановки в мире?

— Пока легионерская тема неясна. Невозможно сказать, что будет через месяц или два. Но на данный момент активных работ по легионерам не ведем.

— Есть попытки вернуть тех легионеров, которые уехали весной?

— Мы разговариваем. И с Оскаром Линдбергом на связи, и с Эриком О’Деллом. Я бы сказал, что они проявляют интерес, но достаточно осторожно. Сами понимаем, какое общественное мнение в Европе. Поэтому пока, если можно так выразиться, на паузе и мы, и они. Активной работы с иностранцами пока не ведем.

— 19 мая председатель правления ФХР Аркадий Ротенберг сообщил о планах ужесточить лимит на легионеров с сезона-2023/24 с пяти иностранцев до трех. Какое у вас отношение к этому вопросу?

— Сложно сказать. Если честно, мы с руководством предварительно обсуждали это. Может, это такое время перемен настало. И это может быть к лучшему. Наступит время проявить себя молодежи, что даст шанс нашему хоккею в целом перезагрузиться. Но это будет зависеть от некоторых объективных моментов: как будет ли выступать сборная, в каких турнирах она будет принимать участие, будем ли мы изолированы. Конечно, легионеры придают чемпионату определенный статус и уровень. Но мы также не видим никаких проблем, если надо играть только российскими хоккеистами.

— Если изоляция затянется, нужно ли КХЛ ставить вопрос о том, чтобы паузы на матчи сборной сокращать или вообще убирать?

— Опять же, это тяжелый вопрос. Знаю, ФХР обсуждает эти моменты, как это всё будет выглядеть. Не готов комментировать. Это, наверное, больше вопрос к руководству КХЛ, ФХР. Вопрос, с кем играть. Если это матч с Белоруссией, то собраться, сыграть — это, конечно, хорошо. Но как это скажется? Насколько должны быть длинные паузы в чемпионате? Тяжело сказать. Может быть, лучше наоборот — проводить больше игр в КХЛ. Сходу не ответишь на этот вопрос.

— С марта, когда начались санкции, много шло разговоров, что будут проблемы с экипировкой, иностранным инвентарем. Ощущаете ли сложности?

— Насколько я знаю, наши компетентные люди в «Динамо», которые занимаются закупкой формы, инвентаря, пока с проблемами не сталкивались.