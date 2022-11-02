Месть по-французски: игроку «Зенита» запретили играть в сборной

Звездный новичок баскетбольного «Зенита» Томас Эртель попал в опалу на родине. Причина — переход летом в петербургский клуб. Незадолго до этого игроки сборной Франции подписали специальный документ о том, что в случае продолжения карьеры в России или Белоруссии они лишатся права выступать за сборную. Тем не менее Эртель выбрал Санкт-Петербург. «В сборной Франции его больше не будет. Всё кончено», — заявил после этого президент Федерации баскетбола Франции (FFB) Жан-Пьер Сьюта. Вероятно, один из лучших игроков национальной команды теперь пропустит Олимпиаду-2024 в Париже. Хотя эксперты считают, что за полтора года чиновники FFB могут поменять свое мнение.

«Всё кончено»

Президент Федерации баскетбола Франции Жан-Пьер Сьюта прояснил статус французских баскетболистов, которые играют в Единой лиге ВТБ. Речь о разыгрывающем «Зенита» Томасе Эртеле, центровом УНИКСа Луи Лабери и форварде ЦСКА Ливио Жан-Шарле. Из этой троицы только Эртель выступал за «трехцветных» на чемпионате Европы в Германии этим летом. Он, как и остальные 11 игроков сборной, заявленных на этот турнир, подписал специальный документ. В нем говорилось, что в случае заключения контракта с российскими или белорусскими клубами спортсмены не смогут выступать за национальную сборную, пока эти страны находятся под санкциями ФИБА.

«Мы можем рассмотреть возвращение тех, кто уже находился в России к тому моменту и не подписывал документ, но Томасу Эртелю мы всё четко объяснили, а он не выполнил свои обязательства, — заявил Сьюта 1 ноября в интервью L’Equipe. — На данный момент я думаю, что в сборной Франции его больше не будет. Всё кончено».

Член совета директоров «Зенита» Тогрул Мамедов отметил, что заявление главы FFB носит «показушный характер».

Месть по-французски Фото: РИА Новости/Алексей Даничев

— Это цирк, который даже комментировать не хочется, — рассказал он «Известиям». — Когда Томас играл [на Евробаскете-2022], было понятно, что он уже одной ногой был в «Зените». От его услуг не отказались, потому что он был нужен. Сейчас же устраивается показуха, на которую не стоит обращать внимание. Не исключаю, что к Олимпиаде-2024, которая будет проходить в Париже, федерация передумает и Томас вернется в сборную. Несмотря на возраст, он по-прежнему будет одним из лидеров. На сегодняшний день у Франции нет игрока сильнее его на позиции первого номера.

В первых матчах за «Зенит» разыгрывающий подтверждает свой высокий класс. В семи играх Единой лиги он в среднем набирает 9,4 очка и делает 7,7 передачи.

— Остальные ребята должны за ним тянуться. Радует, что у нас есть такой лидер: Томас ведет игру и берет ответственность на себя в критические моменты, — заключил Мамедов.

А генеральный директор сине-бело-голубых Александр Церковный пообещал, что клуб окажет игроку поддержку и сделает всё, «чтобы Томасу было комфортно в России и он помог «Зениту» завоевать новые трофеи».

Месть по-французски Фото: Global Look Press/Maksim Konstantinov

Забытые заслуги

Сам Эртель отказывается общаться на эту тему. Лишь однажды он ответил своим многочисленным подписчикам на критику в социальных сетях. «Просто к сведению тех людей, которые критикуют меня по поводу моего решения переехать в Россию. Просто знайте, что мне абсолютно плевать. Так что можете не извиняться. И перестаньте тратить свое время, лучше займитесь собственной жизнью. Заранее спасибо», — написал он.

Комментируя же переход в «Зенит», экс-игрок «Реала» и «Барселоны» выделил исключительно спортивные факторы.

«Я приехал сюда, потому что здесь работает тренер Чави Паскуаль. Я хочу научиться у него чему-то новому и, конечно, что-то выиграть вместе», — отметил разыгрывающий в интервью «Спорт-Экспрессу».

Комментируя свою подпись под документом, в котором говорилось, что игроки, подписавшие контракты с российскими и белорусскими клубами, не смогут выступать за национальную сборную, Эртель подчеркнул, что вынужден сделать это, чтобы принять участие в чемпионате Европы.

«Да, я подписал, и вы это знаете, — отметил разыгрывающий журналистам на пресс-конференции в Нантере. — Потому что в противном случае меня бы здесь не было. Являюсь ли я сторонником этого решения? Это не ваше дело».

Партнера по сборной тогда поддержал защитник «Нью-Йорка» Эван Фурнье.

Месть по-французски Фото: РИА Новости/Алексей Даничев

«Честно говоря, я не фанат таких запретов, — отметил защитник сборной Франции. — В мире много конфликтов, и если бы нам пришлось применять это к каждому конфликту, то мы бы нигде не играли».

При этом отказ от услуг Эртеля можно смело назвать выстрелом себе в ногу. Нандо Де Коло завершил карьеру в сборной, Тео Маледон еще слишком молод, Франк Нтиликина при всем его таланте очень нестабилен, Эндрю Альбиси — игрок уровня Еврокубка. Поэтому Эртель был основным разыгрывающим своей сборной на Евробаскете-2022.

Томас делал в среднем по 7,1 передачи за игру (лучший показатель в команде) и набирал по 14,3 очка (больше только у Руди Гобера — 17,9). Можно смело сказать, что без Эртеля Франция бы не добралась до финала. Когда же «Зенит» объявил о заключении контракта с игроком по схеме «1+1», чиновники вспомнили не о его заслугах перед страной, а о подписанном письме.

В составе сборной Франции Эртель стал чемпионом Европы-2013 и вице-чемпионом Евробаскета-2022, вице-чемпионом Олимпийских игр – 2020 и бронзовым призером чемпионата мира – 2014. К тому же он никогда не отказывался от вызовов в национальную команду, хотя в баскетболе многие звезды предпочитают отпуск выступлению на международных турнирах.