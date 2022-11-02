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В «Зените» прокомментировали исключение Эртеля из сборной Франции

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Баскетбольная команда «Зенит» сделает всё, чтобы Томасу Эртелю было комфортно в российской команде. Об этом в среду, 2 ноября, заявил гендиректор клуба Александр Церковный после отстранения игрока от выступлений за сборную Франции.

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«Что касается Томаса Эртеля, как нашего игрока, я хочу сказать, что в любой ситуации мы будем его поддерживать и сделаем всё, чтобы он чувствовал себя комфортно в «Зените», в России, и проявлял себя, свой талант», — сказал он в беседе с «Известиями» перед матчем против ЦСКА.

Член совета директоров клуба Тогрул Мамедов назвал отстранение «показухой».

«Я считаю, что это показуха. Не стоит на это даже обращать внимание. Я думаю, что Томас сам уже не очень расстроен. К Олимпиаде, которая будет проходить в Париже, возможно, федерация передумает и позовет его», — добавил он.

Ранее в этот день Французская федерация баскетбола (FFBB) сообщила, что Томас Эртель пожизненно отстранен от участия в играх за сборную Франции из-за решения играть за санкт-петербургский клуб «Зенит». Уточнялось, что решением уйти в «Зенит» Эртель нарушил обязательство не подписывать контракт с российской командой из-за конфликта на Украине.

В свою очередь баскетболиста встретили с аплодисментами после игры. Выйдя на улицу, спортсмен дал поклонникам автографы, а также сфотографировался с ними. При этом инцидент с французской сборной Эртель никак не прокомментировал.

В июле текущего года Евролига продлила введенное ранее отстранение российских баскетбольных клубов от участия в международных соревнованиях. Свое решение акционеры лиги обосновали аналогичными действиями других международных спортивных федераций, а также заявлениями 37 министров спорта Европы, которые запретили российским спортсменам соревноваться на своей территории.

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