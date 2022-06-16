Евролига продлила отстранение российских баскетбольных клубов

Акционеры Евролиги проголосовали за дальнейшее отстранение баскетбольных клубов из России. Об этом 16 июня говорится в заявлении организации.

Постоянным обладателем лицензии Евролиги является московский ЦСКА. В сезоне-2021/22 в розыгрыше чемпионата участвовали также казанский УНИКС и петербургский «Зенит», сообщает «Спорт-Экспресс».

«Клубы из Российской Федерации отстранены от участия в соревнованиях сезона-2022/23 в связи с событиями, связанными с продолжающимися военными действиями на Украине. Решение принято в связи с возрастающими трудностями, которые включают ограничения и запреты на авиаперевозки или ограничения на выдачу виз жителям России», — сказано в пресс-релизе.

Акционеры Евролиги в своем решении ссылаются на аналогичные действия, предпринятые другими международными спортивными федерациями, а также на заявление 37 министров спорта Европы, которые запретили российским спортсменам соревноваться на своей территории.

Евролига является самым престижным клубным турниром по баскетболу в Европе, аналогом футбольной Лиги чемпионов. ЦСКА занимает второе место среди самых титулованных команд, он праздновал победу восемь раз, последний успех датирован 2019 годом.

5 июня завершился розыгрыш Единой лиги ВТБ. «Зенит» в финальной серии одержал победу над ЦСКА и впервые стал чемпионом России.