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Отстраненного от игр за французскую сборную Эртеля встретили аплодисментами

Баскетболиста Томаса Эртеля встретили с аплодисментами после его отстранения от игр за французскую сборную
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Фото: РЕН ТВ
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Баскетболиста Санкт-Петербургской команды «Зенит» Томаса Эртеля, которого отстранили от игр за сборную Франции, встретили с аплодисментами после игры. Об этом 1 ноября сообщили «Известия».

Выйдя на улицу, спортсмен дал поклонникам автографы, а также сфотографировался с ними. При этом инцидент с французской сборной Эртель никак не прокомментировал.

Ранее в этот день французская федерация баскетбола (FFBB) сообщила, что Томас Эртель пожизненно отстранен от участия в играх за сборную Франции из-за решения играть за Санкт-Петербургский клуб «Зенит». Уточнялось, что решением уйти в «Зенит» Эртель нарушил обязательство не подписывать контракт с российской командой из-за конфликта на Украине.

В июле текущего года Евролига продлила введенное ранее отстранение российских баскетбольных клубов от участия в международных соревнованиях. Свое решение акционеры лиги обосновали аналогичными действиями других международных спортивных федераций, а также заявлениями 37 министров спорта Европы, которые запретили российским спортсменам соревноваться на своей территории.

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