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Французского баскетболиста наказали за решение играть в российском «Зените»

Баскетболиста Эртеля пожизненно отстранили от игр за сборную Франции за решение играть в клубе «Зенит»
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Фото: Global Look Press/Maksim Konstantinov
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Французский баскетболист Тома Эртель пожизненно отстранен от участия игр за сборную Франции из-за решения играть за Санкт-Петербургский клуб «Зенит». Об этом сообщается на сайте французской федерации баскетбола (FFBB) во вторник, 1 ноября.

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«FFBB приняла решение окончательно исключить из национальной сборной разыгрывающего Томаса Хертеля за то, что он нарушил обязательство не подписывать контракт с российской командой из-за конфликта на Украине и подписал контракт с «Зенитом» (Санкт-Петербург)», — говорится в сообщении.

Президент FFBB Жан-Пьер Сьюта также подтвердил, что «для Хертеля отбора больше не будет».

В июле текущего года Евролига продлила введенное ранее отстранение российских баскетбольных клубов от участия в международных соревнованиях. В своем решении акционеры лиги сослались на аналогичные действия, предпринятые другими международными спортивными федерациями, а также на заявление 37 министров спорта Европы, которые запретили российским спортсменам соревноваться на своей территории.

22 марта исполнительный совет акционеров баскетбольной Евролиги принял решение исключить российские клубы из турниров под эгидой организации 2021–2022 годов из-за ситуации на Украине. Отмечалось, что все результаты игр регулярного сезона против российских команд будут исключены из любых расчетов командного зачета Евролиги и Еврокубка.

18 мая Международная федерация баскетбола (FIBA) отстранила сборные России от участия в Кубке мира 2023 года.

Данные решения последовали в предписание Международного олимпийского комитета, который рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать к участию в соревнованиях российских и белорусских спортсменов.

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