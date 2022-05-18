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Международная федерация баскетбола отстранила сборные РФ от участия в Кубке мира

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Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов
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Международная федерация баскетбола (FIBA) отстранила сборные России от участия в Кубке мира 2023 года. Об этом в среду, 18 мая, говорится в пресс-релизе федерации.

«Это решение не имеет никакого отношения к спорту»
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«Исполнительный комитет FIBA принял следующее решение: официальные баскетбольные соревнования FIBA не должны проводиться в России или Белоруссии до дальнейшего уведомления, команды из России и Белоруссии должны быть сняты со следующих национальных командных соревнований FIBA», — говорится в сообщении.

Результаты выступлений мужских сборных России и Белоруссии в квалификации Кубка мира 2023 года аннулированы, таким образом, команды не смогут выступить в финальной части турнира.

Кроме того, женская сборная России отстранена от участия в Кубке мира 2022 года.

Женская сборная России была в числе участников финальной части Кубка мира 2022 года, который пройдет с 22 сентября по 1 октября в Австралии. Ее заменит команда Пуэрто-Рико.

22 марта исполнительный совет акционеров баскетбольной Евролиги принял решение исключить российские клубы из турниров под эгидой организации 2021–2022 годов из-за ситуации на Украине. Отмечалось, что все результаты игр регулярного сезона против российских команд будут исключены из любых расчетов командного зачета Евролиги и Еврокубка.

Решения последовали в предписание Международного олимпийского комитета, который рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать к участию в соревнованиях российских и белорусских спортсменов.

Санкции стали ответом на проводимую РФ операцию по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. Решение было принято на фоне обострения в середине февраля обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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