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Сохранить и обнадёжить: как меняются составы клубов Единой лиги ВТБ

В российском баскетболе нет проблем с привлечением звездных легионеров
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Сильные иностранные баскетболисты — из США, Франции, Сербии — не видят препятствий для переезда в Россию. Это доказывает трансферная кампания клубов Единой лиги ВТБ. Контракты со звездными легионерами подписали практически все фавориты сезона — «Зенит», УНИКС, «Парма». Некоторые игроки предпочли Россию, несмотря на интерес к ним клубов из европейских чемпионатов и НБА. А вот ЦСКА, саратовский «Автодор» и новички лиги — московский МБА и «Самара», пока делает ставку на россиян. Кто укрепился для борьбы за чемпионство, а кому светит подвал турнирной таблицы — в обзоре «Известий».

Мощное начало

Главным хедлайнеров лета пока выступает казанский УНИКС, который в прошлом сезоне Единой лиги занял третье место. Казанцы сохранили Андрея Воронцевича, Вячеслава Зайцева и Георгия Жбанова. Также к ним присоединились еще три игрока сборной России: форвард Станислав Ильницкий, центровой Артем Забелин и защитник Михаил Кулагин. В свою очередь, столицу Татарстана покинули Дмитрий Узинский, Артем Комолов и Артем Клименко.

Также УНИКС расстался со всеми иностранцами, выступавшими в сезоне-2021/22, включая MVP регулярного чемпионата Марио Хезонью, основного центрового Тони Джекири и главного организатора атак Лоренцо Брауна. Всем уже найдена альтернатива. Учитывая, что наши клубы в следующем сезоне не будут играть в еврокубках, за селекционную работы боссы казанцев уже заслуживают самых лестных оценок. Вместо Брауна взят Дарил Мэйкон, который провел великолепный сезон в Евролиге, набирая 13,1 очка и 3,6 передачи в составе «Панатинаикоса». На разыгрывающего претендовали два клуба Евролиги, но он выбрал Россию.

— Важно, что баскетболист такого уровня решил перейти в российский клуб в столь непростое время, — подчеркнул «Известиям» агент игрока Обрад Фимич. — Это прецедент, который говорит о том, что и другие известные иностранцы также могут перебраться в клубы Единой лиги в это межсезонье.

Подписав сильного первого номера казанцам стало легче договариваться с другими иностранцами. Наглядное тому доказательство — переходы форварда Винса Хантера (показывал отличную статистику в «Виртусе» и «Метрополитан 92») и центрового Джалена Рейнольдса. Последний на протяжении четырех сезонов в Европе демонстрирует очень высокий уровень. Американец сильнее Джекири, хоть и имел проблемы с дисциплиной в прошлый приезд в Россию. По словам агента Станислава Рыжова, за годы в «Баварии» и «Маккаби» Рейнольдс повзрослел, а в УНИКС едет за более значимой ролью.

— У Джалена был гарантированный контракт с «Маккаби» на следующий сезон, — отметил «Известиям» Станислав Рыжов. — Рейнольдс мог остаться и продолжать выступать в Евролиге, но он хотел более значимую роль в команде. Поэтому он договорился с клубом из Тель-Авива о выходе из соглашения и заключил контракт с УНИКСом, где он будет одним из лидеров. У нас были предложения и от других клубов Евролиги, был даже интерес из НБА, но Велимир Перасович был самым убедительным в общение с центровым.

У казанцев остается еще три вакантные позиции легионеров. У «Зенита» — две. Действующие чемпионы также потеряли всех ведущих иностранцев. Билли Бэрон, Алекс Пойтресс, Джордан Мики и Джордан Лойд прогнозируемо перешли в клубы, которые сыграют в Евролиге-2022/23. Впрочем, Чави Паскуаль был готов к такому сценарию. В Северную столицу переезжают чемпион Евролиги в составе «Реала» Трей Томпкинс, еще один баскетболист мадридского клуба Томас Эртель, а также два сильных американских защитника — Джо Томассон и Калеб Хоумсли. Первый здорово проявил себя в чемпионате Испании и рассматривался несколькими топ-клубами, второй провел выдающийся сезон в «Гамбурге» (вторая символическая сборная Еврокубка).

Русский костяк у сине-бело-голубых тоже в полном порядке. Новые контракты получили Сергей Карасев, Андрей Зубков, Виталий Фридзон, Дмитрий Кулагин и Игорь Вольхин. Также «Зенит» усилился основным тяжелым форвардом сборной России Сергеем Тороповым и Клименко. Так что даже без двух заключительных приобретений ростер петербургского клуба выглядит не намного слабее, чем в чемпионском сезоне.

Ожидание гегемона

Третий фаворит сезона — ЦСКА — сменил не только главного тренера, но и курс развития. Ставка будет делаться на россиян и, похоже, решившего остаться в Москве Николу Милутинова. В этой связи особую роль должен получить Антон Астапкович. Форвард покинул ЦСКА в 2018 году. С того момента он стал лидером не только «Нижнего Новгорода», но и сборной России. В июне он вернулся в ЦСКА.

— Антон настраивается на борьбу за место лидера коллектива, — рассказал «Известиям» агент Астапковича Сергей Тараканов. — Посмотрим, как тренер будет распределять роли между игроками на деле. Нравится ли мне новая концепция ЦСКА? Я всегда за наших. Если им давать играть, а рядом будут несколько иностранцев высокого уровня, то они будут прогрессировать. И давать результат. Пример «Нижнего Новгорода» это только подтверждает. Учитывая, что нет Евролиги, руководство армейцев приняло верное решение.

Под Алексея Шведа, Астапковича и Милутинова армейцы пока действительно берут далеко не самых звездных легионеров, которые больше заточены под черновую работу (серб Деян Давидовац и француз Ливио Жан-Шарль). Еще на две легионерские вакансии, армейцы, скорее всего возьмут титулованных игроков, которые в августе-сентябре не смогут найти себе работу в НБА и Евролиге.

Особо стоит отметить селекцию «Пармы». Клуб быстро укомплектовался под главного тренера Евгения Пашутина, у которого будет возможность провести с командой полноценную предсезонку. Пермскую команду пополнили три американца: защитник Джастин Роберсон, центровой Джоэль Джеймс и разыгрывающий Брайан Аллен, а также сенегальский большой Малик Дим и кенийский форвард Тайлор Онгвае. Из россиян пермяки взяли талантливого форварда Кирилла Попова и продлили контракты с Александром Платуновым и Глебом Шейко.

Новый Нижний и активные новички

У «Локомотива-Кубань» только два новичка — форварды Дмитрий Узинский из УНИКСа и Антон Квитковских из «Автодора». Это связано с тем, что клуб пока официально не объявил главного тренера. Но уже определился с ним — в ближайшее время команду должен возглавить наставник сборной Словении Александер Секулич. Видимо, после этого краснодарцы начнут активную работу по легионерам (русский костяк очень сильный). Лидеры коллектива образца сезона-2021/22 — Эррик Макколлум и Джонатан Мотли — перебрались в чемпионат Турции.

«Нижний Новгород» помимо Астапковича, Торопова и Михаила Кулагина лишился еще трех российских игроков ротации. То есть, потерял полсостава. Взамен Зоран Лукич и Сергей Панов подписали только сильного форварда Драгана Апича, чемпиона Европы-2007 Антона Понкрашова, который переживает вторую молодость, и американского разыгрывающего Дивайна Майлза — он прошлый сезон провел во втором дивизионе чемпионата Франции. Если нижегородцы хотят бороться за место в топ-8, им необходимо усиление.

«Енисей» сохранил всех лидеров прошлого сезона, в том числе американского центрового Джеймса Томпсона и российского форварда Владислава Трушкина. «Автодор» только 19 июля определился с главным тренером. Им стал серб Небойша Видич. Впрочем, ждать в Саратове сильных легионеров, как в прошлом сезоне, не приходится. Президент клуба Владимир Родионов на этот раз действительно готов сделать полноценную ставку на собственные кадры.

Дебютанты турнира — московский МБА и «Самара» — активны на трансферном рынке. Обе команды пригласили именитых тренеров — Василия Карасева и Сергея Базаревича — под которых заметно легче собирать состав. Так столичный клуб взял Александра Хоменко, Андрея Лопатина (оба — ЦСКА), Антона Пушкова («Зенит»), Марка Тихоненко («Астана»), Тимофея Якушина («Енисей») и Глеба Голдырева («Новосибирск»). Самарцы пока ограничились тремя экс-армейцами: Филиппом Гафуровым, Юрием Умрихиным и Иваном Лазаревым. Это обусловлено тем, что с прошлого сезона в команде остались Владимир Пичкуров, Максим Барашков и Максим Шелекето. Теперь Базаревич готовит трансферы ряда сильных иностранцев.

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