«Фридзон, Моня и Вяльцев создали невероятную атмосферу в раздевалке»

В воскресенье, 6 июня, «Зенит» выиграл седьмой матч финальной серии Единой лиги ВТБ у ЦСКА (81:75, 4-3) и впервые в своей истории взял чемпионский титул. Игра сопровождалось небывалым для российского баскетбола ажиотажем. 12,5 тыс. болельщиков заполнили трибуны «Мегаспорта», а на улице стояли еще сотни люди, которые мечтали получить заветную проходку. Команды выдали, пожалуй, лучший матч года с камбэками, травмами, удалениями и невероятной концовкой.

А героем встречи стал разыгрывающий Денис Захаров. Он забросил трехочковый за 2,5 минуты до конца, увеличив преимущество своей команды до девяти очков. После этого стало понятно, что отыграться армейцам будет невероятно сложно. В интервью «Известиям» Захаров рассказал о том самом броске, атмосфере в раздевалке с приходом трех титулованных новичков-ветеранов и отметил болельщиков «Зенита».

— Не было сомнений, когда бросали трехочковый, который в итоге стал решающим?

— Это такой же бросок, как и предыдущие сотни тысяч, которые мы сделали в завершившемся сезона. В моменте ты не думаешь о его важности, совершаешь все действия на автомате. Я получил отличный пас от Джордана [Лойда], возникла удобная ситуация, и я атаковал через Каспера [Уэйра].

— Были уверены в себе на все 100%?

— Был уверен, что попаду. Моя точка.

— Многие после матча говорили, что удаление вашего наставника Чави Паскуаля в конце третьей четверти еще больше сплотило команду. А что вы подумали в тот момент?

— В любом случае мы в первую очередь сильны как коллектив, а не как отдельные персонажи. Плюс с нами остался ассистент главного тренера Иньиго Зорсано. Мы знали наш план, следовали ему, и у нас всё получилось. Тренер с нами на скамейке или тренер в раздевалке, мы знаем, что надо делать. Это главная черта «Зенита» образца нынешнего сезона.

— Можно сказать, что в четвертой четверти бились еще и за Паскуаля?

— Мы всегда играем друг за друга. Не сказал бы, что эта игра чем-то отличалась, но это эпичный момент. Чави удалили, а мы взяли титул, переломив ход неудачно складывающегося матча в заключительной четверти. Это войдет в историю.

— Лидер ЦСКА Алексей Швед получил тяжелую травму в третьей четверти, и без него армейцы набрали всего 13 очков за 10 минут. Без Шведа вам было гораздо легче защищаться?

— Не сказал бы. У них много талантливых игроков. Клайберн, Милутинов, Уэйр... Я не могу сказать, как бы было, останься Алексей на паркете. История не любит сослагательного наклонения. Что было, то было. Ему хочу пожелать здоровья и скорейшего возвращения в игру.

— Уэйр начинал этот сезон в «Енисее», но в итоге стал одним из главных действующих лиц плей-офф. Удивлены?

— Совсем нет. Я тоже в «Енисее» начинал. Это хороший клуб, из которого многие игроки пошли на повышение. Если же говорить про Каспера, то это хороший игрок. Получил свой шанс и воспользовался им. Буду рад, если Уэйру удастся закрепиться на этом уровне.

— Вы практически полностью пропустили полуфинальную серию с УНИКСом, но очень здорово проявили себя во всех матчах с ЦСКА. Особенно после травмы Дмитрия Кулагина. Приятно, что сезон заканчивается не только чемпионским титулом, но и регулярной игровой практикой?

— Конечно. Всегда надо быть готовым к тому, чтобы получить шанс. Вот он представился, я вышел и дал команде то, что ей нужно.

— Самая яркая игра финала?

— Конечно, седьмая, какие тут могут быть оговорки. Чемпионскую игру невозможно сравнить ни с чем. Болельщикам, наверное, больше понравился четвертый матч. С двумя овертаймами, можно сказать, с тремя невероятными концовками. Но я бы не сказал, что седьмая игра была менее напряженной. Тот же накал, ажиотаж, эмоции. Кроме первой и третьей, которые со стороны могли показаться легкими, хотя это не так, все матчи были ровными. В каждом эпизоде игроки обоих клубов дорабатывали до конца, были заряжены на результат. Так что это великолепная серия для всех. Болельщиков, экспертов, баскетболистов.

— Вы стали сильнее как игрок за два года под руководством Паскуаля?

— Не знаю, самому про себя сложно говорить. Понятно, что мне стала более понятна его система, его требования. Всегда быть готовым войти в игру и дать результат.

— В марте к «Зениту» присоединились Виталий Фридзон, Сергей Моня и Егор Вяльцев. Многие смеялись над этими переходами, но в итоге ветераны сыграли важную роль в завоеванном титуле. Могли бы объяснить, что изменилось с их приходом?

— Они создали невероятную атмосферу в раздевалке, на скамейке. Всё время поддерживают, шутят. Особенно друг над другом. Это реально смешно. Только респект ребятам, они легенды, на которых хочется равнять. Немногие в таком возрасте будут выходить на площадку, не просто чтобы выполнить определенные действия, но и давать результат. Посмотрите, как Фридзон играл в седьмой игре. В какой-то момент стал лидером команды. Были хорошие игры в плей-офф у Мони с Вяльцевым.

— Болельщиков «Зенита» было слышно в решающем матче в Москве?

— Да, прекрасно нас поддерживали. Их было гораздо меньше, чем фанатов соперника, но они очень старались. В целом хотел бы выразить им большое уважение. На протяжении всего сезона, а особенно в плей-офф, они оказали нам невероятное внимание. Как в удачным матчах, так и в сложную минуту. Без них выиграть титул было бы невозможно.