Сама уверенность: «Зенит» легко сравнял счет в финальной серии с ЦСКА

«Зенит» обыграл ЦСКА в шестом матче финальной серии Единой лиги ВТБ (82:63) и сравнял счет в этом противостоянии (3:3). Самым результативным игроком матча стал Джордан Мики (17 очков), но выделять одного героя у хозяев паркета не стоит. Из 12 игроков ротации очки набрали 11. У ЦСКА же все атакующая мощь зависит от убойного трио Милутинов, Швед, Клайберн. Но они проводят на паркете так много времени, что к концу плей-офф уже не могут быть максимально эффективны. Теперь судьба трофея определится в седьмом матче серии. Он состоится в Москве в воскресенье, 5 июня.

Ветераны спасают

Этот финал Единой лиги ВТБ переписал множество рекордов. Впервые в истории каждая команда одержала как минимум по две победы в решающей серии. Впервые ЦСКА проиграл матч финала на своем паркете. Впервые в финале был сыгран овертайм, даже два. В четвертом матче в Санкт-Петербурге команды набрали на двоих 221 очков (110:111) — это самая результативная игра плей-офф за все время существования турнира. Немало, но учитывая накал борьбы, нейтральные болельщики баскетбола очень хотели увидеть седьмой матч.

Для этого парням Чави Паскуаля надо было выиграть еще одну игру на своем паркете. В этом сезоне сине-бело-голубые трижды сыграли с ЦСКА дома. Дважды армейцы уступили с крупным счетом («-13» в январе, и «-14» неделю назад) и победили броском Каспера Уэйра в том самом втором овертайме. «Зенит» реабилитировался, выиграв следующий матч в Москве, и по словам одного из лидеров команды Сергея Карасева «подарил болельщикам еще один праздник».

Они это оценили. Уже за три дня до матча все билеты на шестую игру были проданы. Около 7,5 тысяч зрителей (включая знаменитый футбольный «вираж») гнали своих любимцев вперед, а при атаках соперника создавали такой шум, что даже опытный Уэйр смазал два штрафных. Однако, начало осталось за гостями. Швед включил режим супергероя, набрав восемь очков за пять минут. «Зенит» за это время допустил три потери и отстал сразу на шесть баллов. Паскуалю пришлось брать тайм-аут и раньше времени бросать в бой Билли Бэрона. С выходом американца хозяева быстро отыгрались. Тут уже Итудис пришлось выпустить своих лучших защищающихся — Никиту Курбанова и Ивана Ухова. Последний буквально вцепился в Бэрона, а Милутинов совершил еще пару подвигов под кольцом.

«Зенит» начал вторую четверть с «-5», а за 63 секунды умудрился заработать четыре командных фола. Лимит был исчерпан и жестко играть против находившихся на паркете Клайберна и Шведа было нельзя. Показалось, что сейчас действующие чемпионы должны уйти в отрыв, но свое веское слово сказал Виталий Фридзон. Ветеран набрал четыре очка в одной атаке, дав необходимую уверенность своим партнерам. Хозяева стали гораздо монолитнее в обороне, вышли вперед (очень хорош был Денис Захаров) и заставили тренера соперников взять тайм-аут. Но это не принесло армейцам дивидендов. В первую очередь это можно объяснить тем, что ЦСКА перестал доминировать на чужом щите — всего три подбора в нападении у Милутинова и компании.

Супермотивация

В перерыве непобежденный чемпион мира по боксу Дмитрий Бивол в разговоре со СМИ отметил сумасшедший настрой хозяев: «С таким обычно не проигрывают». «Зенит» полностью соответствовал этим словам в третьей четверти. За четыре минуты армейцы набрали всего два очка, отпустив оппонента уже на 14 очков. Итудис отреагировал тайм-аутом, но взбодрить своих игроков не смог. Милутинов, Швед, Клайбер и Уэйр играют в этой серии по 30+ минут в каждом матче, поэтому у лидеров накопилась усталость. Все-таки Паскуаль использует гораздо более широкую ротацию. Тот же Картер стал одним из героев четверти, совершив пару важных попаданий, а Бэрон за 50 секунд до конца сделал разницу неприличной для финала (58:42).

Впрочем, ЦСКА не собирался выкидывать белый флаг. Трехочковые от Уэйра и Антонова на последней минуте подарили надежду на камбэк. Итудис дал отдохнуть Шведу и выпустил снайпера на последние восемь минут, но Алексей мазал даже с линии штрафных. «Зенит» же было уже не остановить. Мики подарил болельщикам пару сочных данков, Зубков выжигал в защите, а Картер поймал невероятный кураж — это был лучший матч американца в форме петербургского клуба. «+19» — самая крупная победа «Зенита» над ЦСКА в истории.

— Сегодня на площадке была команда, — отметил «Известиям» генеральный директор «Зенита» Александр Церковный. — Мы доказали свою силу духа в прошлой игре, когда смогли собраться после очень обидного поражения в овертайме. Многие бы, наверное, не смогли восстановиться ментально. Но мы стараемся, чтобы парни всегда были друг за друга, никогда не опускали руки. Рад, что баскетболисты «Зенита» поверили в себя, поверили, что способны взять титул.

Настрой баскетболистов сине-бело-голубых отметил и вице-чемпион мира Андрей Фетисов.

— «Зенит» победил исключительно за счет мотивации и самоотдачи, — подчеркнул эксперт. — Они вышли, как на последний бой. Паскуаль использовал все 12 игроков, верил в них. Итудис же использовал ограниченную ротацию. Это тоже важный фактор. У ЦСКА все держалось на Милутинове, но в последних двух матчах у зенитовцев появилось понимание, как сдержать серба. Это и дабл-тим и вдохновенная игра Пойтресса.

В воскресенье, 5 июня, нас ждет седьмой матч. Лучшая вывеска Единой лиги ВТБ.