Килл Билли: как Бэрон продлил финальную серию Единой лиги ВТБ

«Зенит» обыграл ЦСКА в пятом матче финальной серии баскетбольной Единой лиги ВТБ (97:95) и не позволил армейцам взять титул на своей площадке. Игра напоминала качели: преимущество в 13 очков ЦСКА в начале матча превращалось в +11 в пользу питерцев в начале четвертой четверти, а закончилось всё нервной концовкой с равными шансами на успех. Героем встречи стал Билли Бэрон — он набрал 21 очко и забил решающий бросок на последней минуте. Хозяевам не помогли даже 32 очка в исполнении Алексея Шведа. Клуб из Санкт-Петербурга сократил отставание в серии (2:3). Чемпионом станет тот, кто первым одержит четыре победы.

Рекорд посещаемости

На пятый матч финальной серии арена «Мегаспорта» заполнилась до отказа. Столько болельщиков и знаменитостей — 8,5 тыс. человек, рекорд посещаемости этого сезона — не приходили даже на домашние игры армейцев в Евролиге с «Барселоной» и «Реалом». Но этот феномен легко объяснить: впервые за всю историю Единой лиги ВТБ в финальной серии наметилась серьезная интрига.

Из 12 чемпионатов Единой лиги ЦСКА победил 11 раз. Семь раз чемпион определялся в серии до трех побед, все разы побежали армейцы: пять раз со счетом 3:0, два раза со счетом 3:1. Последние титулы ЦСКА взял, выигрывая всухую серию до четырех побед. То есть полное доминирование. Шанс навязать равную борьбу красно-синим имели «Химки» в сезоне-2019/20. Тогда команды были примерно равны по бюджету, подбору игроков и харизме, но чемпионат не доиграли из-за пандемии коронавируса.

И вот спустя два года ЦСКА подошел к решающей серии не в статусе фаворита. В конце февраля – начале марта клуб покинули шесть важных легионеров. В срочном порядке пришлось подписывать лидера «Енисея» Каспера Уэйра и не игравшего полтора года Юнаса Жеребко. «Зенит» лишился капитана Матеуша Понитки, но команде не надо было так сильно перестраиваться перед плей-офф. А когда Джордан Лойд и компания легко остановили УНИКС во главе с MVP регулярного чемпионата Марио Хезоньей, показалось, что и с ЦСКА подопечные Хави Паскуаля будут диктовать свои условия.

Но нет. Первые две игры в Москве прошли с подавлявшим преимуществом действующих чемпионов. В Северной столице «Зенит» размочил счет благодаря высокой результативности Джордана Мики и Сергея Карасева. В четвертом матче питерцы каким-то чудом спаслись в основное время, а затем и в первом овертайме. Во второй добавленной пятиминутке сине-бело-голубые повели «+5» за полторы минуты до конца. Выглядело как приговор. Но три подряд нереализованные атаки и магия от Уэйра позволили ЦСКА увезти важнейшую победу из Санкт-Петербурга, максимально приблизившись к титулу.

Многие считали, что после такой упущенной возможности «Зенит» будет деморализован. Первая четверть это предположение отчасти подтвердила. ЦСКА выиграл ее 29:19. Швед и Милутинов были неудержимы, а Уэйр сделал еще одну заявку на звание MVP плей-офф. Но «Зенит» при Паскуале — команда с характером. 30 мая они еще раз это подтвердили. Причем наверстывать отставание начали ветераны. Фридзон показал отличную защиту, а Моня сначала забил трехочковый, а потом продавил Шведа под кольцом. Отставание сократилось до шести очков. И пока ЦСКА сосредоточился на дальних бросках (безуспешно), «Зенит» сравнял счет. Героями концовки стали Бэрон и Карасев.

Суперрезультативность

Третья четверть началась с рывка «Зенита» 9:2 (благодаря соло Карасева), но сразу уйти в отрыв не получилось. Зенитовцы быстро израсходовали лимит командных фолов, раз за разом позволяя соперникам набирать легкие очки с линии штрафных. Только Клайберн набрал 7 очков со штрафных за 10 минут.

Тем не менее «Зениту» помогала реализация: игроки продолжали попадать с игры, разыгрывая отличные пик-н-роллы. И вскоре трехочковые Картера и Бэрона позволили гостям вновь выйти вперед. Сначала на шесть очков, а после перехвата Фридзона разница выросла до восьми. Игра перевернулась с ног на голову. После яркого начала в исполнении ЦСКА вряд ли кто-то мог ожидать такого сценария. Тем и прекрасен баскетбол.

За восемь с половиной минут до конца преимущество «Зенита» выросло до двузначного (+11). Наступило время для подвига ЦСКА. Итудис даже взял тайм-аут, чтобы напомнить своим парням, что в этом матче они могут взять титул. ЦСКА понадеялся на эффективность Шведа и Клайберна, а «Зенит» действовал очень монолитно и надежно. Мяч загружался на Мики, который в посте часто разбирался с Семеном Антоновым (это очень хорошо работало в третьем матче), а Бэрон старался атаковать на исходе владения.

Какое-то время это работало, а постер-данк Пойтресса на Шведе, казалось, окончательно прибил хозяев. Но безупречная игра Милутинова всё же обеспечила публике сумасшедшую концовку. Во многом благодаря сербскому бигмену ЦСКА приблизился к сопернику на расстояние удара. А трехочковый Шведа за минуту до конца сделал счет равным. Начались баскетбольные шахматы, и на этот раз удача была на стороне «Зенита». Своими попаданиями Лойд и Бэрон все-таки вырвали для своей команды вторую победу в этой серии, продлив этот великолепный финал.

— Это был сложный матч, в котором мы отыграли преимущество ЦСКА в 13 очков, — сказал «Известиям» форвард «Зенита» Сергей Карасев. — Во второй и третьей четверти мы смогли собраться. Тот настрой, с которым мы приехали в Москву, дал о себе знать. Билли [Бэрон] провел еще один потрясающий матч, во многом его безумные, шальные броски предвосхитили нашу победу. С другой стороны, в ЦСКА наверняка внимательно изучили Билли. Они знают, что он бросает из любой ситуации. А шесть из восьми попаданий средних бросков Пойтресса — это великолепно. Я, к сожалению, получил пятый фол в концовке, когда хотел помешать Шведу забросить из-под кольца. Не получилось, но свою часть работы я тоже выполнил. Еще бы отметил, что очень важную роль сыграли Моня и Фридзон. Картер провел хорошие минуты, набрав 11 очков, Мики был хорош на обоих концах площадки. Все вместе мы подарили Петербургу еще один праздник. Надеюсь, что в шестом матче у нас получится сравнять счет в этом противостоянии.

Следующий матч финальной серии пройдет 2 июня в Санкт-Петербурге.