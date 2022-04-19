«Ставлю Алексея Шведа в пример молодым игрокам»

«Парма» стала главным открытием регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Пермский баскетбольный клуб занял рекордное для себя пятое место и в первом раунде плей-офф сыграет с «Локомотивом-Кубань». Это, пожалуй, единственная четвертьфинальная пара, где есть интрига. Незадолго до старта серии «Известия» пообщались с главным тренером «Пармы» Вячеславом Шушаковым. Вячеслав Вадимович — местная легенда. Он много лет был капитаном «Урал-Грейта», в составе которого стал двукратным чемпионом России. Несколько лет Шушаков руководил «Академией баскетбола» Пермского края, воспитав целое поколение талантливых игроков. Он стоял у истоков становления «Пармы», выиграв с ней два Кубка России, а также возглавлял команду в первом сезоне Единой лиги. Последние три года он работал ассистентом Казиса Максвитиса, но после отъезда литовца принял команду и показал отличный результат.

«Пермь есть Пермь»

— При вас «Парма» выиграла шесть матчей из десяти. Как бы вы оценили этот отрезок? Что получилось, что нет?

— Получилось практически всё. Мы проиграли только грандам и обыграли всех своих конкурентов. Возможно, мы не всегда демонстрировали яркую игру, но главное — это итоговый счет на табло. Так что все получили удовольствие от процесса. Болельщики, руководство, игроки, тренеры. Плюс мы играли исключительно русскими ребятами. В нашем баскетболе давно сложилась тенденция, что местным игрокам надо доказывать тренеру свою состоятельность. Прыгнуть выше головы на тренировках, чтобы получить игровое время в Единой лиге. У кого-то это получалось, у кого-то нет. Посмотрите на того же Андрея Воронцевича. Человек почти год был без клуба, подписал контракт с УНИКСом, где доказал, что остается баскетболистом уровня Евролиги.

Сейчас что-то похожее происходит с нашими ребятами. Давление немного спало, ответственность увеличилась. И они начали приносить результат. Еще один очень важный момент, как ни крути, заключается в том, нашел ли игрок взаимопонимание с тренером. Если да, то выходить на паркет, имея определенный кредит доверия, гораздо легче. С мотивацией тоже ни у кого нет проблем. Пермь есть Пермь. У клуба очень много преданных болельщиков.

— Вам тяжело далось возвращение на пост главного тренера или вы даже не почувствовали особой разницы?

— Не сказал бы, чтобы мне было тяжело. Руководители клуба задали мне конкретный вопрос: готов ли я возглавить команду или им надо искать других кандидатов. Сразу сказал, что готов. Все-таки я давно в коллективе, знаю все нюансы. Мне не требовалось времени на раскачку, знакомство с игроками. Мы остались маленьким, боевым коллективом, в котором гораздо проще делить игровые минуты.

— Насколько полезно для себя оцениваете период работы с Максвитисом?

— Казис — сильный тренер. Плюс у него были качественные помощники. Мы много общались, делились информацией. Уверен, что я взял много полезного опыта от них, они получили определенные знания от меня. Наверняка, они пригодятся им в будущем.

— В феврале к команде присоединились Александр Разумов, Макар Коновалов и Владислав Одиноков. Клуб покинули все шесть легионеров. Можно сказать, что вам пришлось заново выстраивать игру команды?

— Зачем ломать систему, которую Казис выстраивал три года? Система дает результат, если под нее подобраны соответствующие игроки. Летом мы провели качественную селекцию, здорово шли по сезону. После отъезда иностранцев надо было сделать определенную коррекцию. Перераспределить нагрузку на новых лидеров. Новые же игроки уже встраивались в существующую систему, искали свои роли.

— Коновалов и Разумов быстро освоились в новом коллективе. У Одинокова пока не так много игрового времени. Ему тяжелее дается адаптация?

— На его позиции очень высокая конкуренция. Еще Влад чересчур ответственно относится к своим обязанностям, слишком старается. Порой такое мешает.

— С кем из иностранцев было тяжелее всего прощаться?

— Со всеми, но выделю тех, с которыми работали не один год: Марекс Мейерис, Адас Юшкявичюс и Эйгирдас Жукаускас. Пережили с ними множество разных моментов, провели много совместных сборов, всегда могли положиться друг на друга. Жукаускас вообще провел в Перми половину карьеры. Желаю ребятам, чтобы в новых клубах у них всё получилось.

— Евгений Воронов, Валерий Лиходей и Артем Забелин стали лидерами клуба после отъезда легионеров. Удивлены их уверенной игрой или это большие мастера, которые по-прежнему способны приносить результат?

— Совсем не удивлен. Посмотрите на их карьеры: у каждого за плечами есть огромный опыт. Они выступали в топ-клубах, за сборную, завоевывали трофеи. Кому еще брать на себя бремя лидерства, ответственность за командную химию, за атмосферу в раздевалке, если не им? Мы поговорили об этом с ребятами, и они всё правильно поняли. Их самоотдача очень многое дала «Парме».

— То есть можно смело сказать, что они стали своеобразными дядьками-наставниками для молодых ребят?

— 100%.

«Сейчас очень интересно посмотреть, кто чего стоит»

— Уже много лет эксперты говорят, что в России после Дмитрия Хвостова так и не появилось сильного разыгрывающего. Сейчас вы активно используете на позиции первого номера Александра Платунова и Макара Коновалова. Как оцените потенциал ребят выйти на ведущие роли в сборной?

— У Саши и Макара — огромный потенциал. Но он есть у многих российских баскетболистов, если доверять им игровое время. В целом все проблемы разыгрывающих связаны с головой. Порой надо легче относиться к своим ошибкам. Исправлять их и идти дальше, а не заниматься самокопанием, искать причину в ком-то или чем-то.

— Бывают моменты, когда вы говорите им: посмотри, как в такой ситуации сыграл бы Кайри Ирвинг или Кайл Лаури?

— Вы говорите про звезд НБА, но и в Европе играют люди, на которых можно равняться. Я ставлю им в ориентиры того же Алексея Шведа. Посмотрите с какой легкостью он играет в Евролиге. Как чувствует игру, партнеров, как уверен в себе. Так что за примерами далеко ходить не надо.

— В целом вы считаете, что сейчас хороший момент для перезагрузки российского баскетбола? Большинство клубов уже играют без легионеров.

— Сейчас очень интересно посмотреть, кто чего стоит. Возможность действительно появилась, но как мы ей воспользуемся, покажет только время. Думаю, уже следующий сезон может стать показательным. Клубам придется искать внутренние усиления, и я практически уверен, что у нас появятся звездочки, о которых мы раньше даже не слышали. Все будут делать ставку на своих. Возможно, вынужденно, но это должно дать свои плоды.

— Насколько сильно отток иностранцев сказался на уровне баскетбола в Лиге ВТБ?

— Физическая борьба осталась на том же уровне, но ментально команды стали действовать проще. В лиге осталось меньше игроков, способных обыгрывать один в один. Нашим игрокам гораздо сложнее даются изоляции, чем тем же американцам. Это тот момент, над которым нам надо работать.

— Понятно, что не нам это решать, но вы бы хотели, чтобы на следующий год в турнире стало больше российских клубов?

— Всегда хочется, чтобы было больше местных команд. Так будет больше мест для российских тренеров, российских игроков. Знаю, что многие клубы хотят повышения, но важно, чтобы они соответствовали тому уровню, который есть в Единой лиге.

«Раньше болельщики кричали мне просто «Слава!» Сейчас скандируют: «Дядя Слава!»

— Впереди серия с «Локомотивом-Кубань», которому вы недавно крупно проиграли в Краснодаре. Тот матч дает много пищи для размышлений?

— Безусловно. Мы приехали на ту игру после тяжелой серии. Это был третий матч за восемь дней. Все они были напряженными, мы тогда бились за попадание в плей-офф. Отдали много физических и моральных сил. Плюс, как вы знаете, сейчас непросто добраться до Краснодара. Мы летели из Перми в Москву, из Москвы до Ставрополя и оттуда на автобусе до Краснодара. Так что соперник был заметно свежее нас. Да, мы дали им почувствовать свою силу, но надо будет постараться вернуть должок.

— Такие долгие переезды тяжело даются обычному человеку, не говоря уже о высокорослых баскетболистах…

— Даже помню момент, когда мы сели на «Ласточку» из Краснодара до Сочи, чтобы лететь на матч с «Астаной». Забелину, Лиходею и Разумову было очень тяжело. Невозможно вытянуть ноги, спинка не опускается. Тяжелое зрелище. Сейчас вот смотрим поезд, где была бы возможность купить билеты на лежачие места. Понятно, что игроки «Локо» в таких же условиях. Им тоже тяжело добираться на выездные матчи.

— Реально ли нынешнему ростеру «Пармы» остановить Джонатана Мотли и Эррика Макколлума?

— Будем гораздо нацеленнее играть против них в защите, чем в начале апреля. Им будет сложнее.

— В вашей команде нет травмированных?

— Слава Богу, все здоровы и в хорошем настроении подходят к четвертьфинальной серии.

— Что скажете про российскую молодежь краснодарцев? Кто вам наиболее импонирует?

— В целом скажу, что у «Локо» хороший молодежный проект. Они молодцы, что вернули свою команду в Суперлигу-1. Там молодые игроки гораздо быстрее матереют и затем без проблем вливаются в основу. Большую роль в становлении ребят сыграл и Евгений Пашутин, который дал парням шанс, качественно включил их в тренировочный процесс. Плюс в Краснодаре есть достойные условия для работы. Теперь всё зависит от них. Чего греха таить — всем российским игрокам, которые сейчас на первых ролях, осталось играть не так долго. Кто-то должен занять их место. Ребята из «Локо» вполне могут это сделать.

— Ждете переполненный «Молот» на третьей и, возможно, четвертой игре серии?

— По ощущениям — да. Заключительный матч регулярки мы играли для болельщиков. За день перед матчем с «НН» все билеты были проданы. Поэтому, даже не решая турнирных задач, мы играли сердцем, исключительно на победу. Определенный уровень ожидания дали. Так что «Молот» должен собраться под завязку.

— Атмосфера похожа на те времена, когда вы выступали за «Урал-Грейт»?

— Времена изменились. Многие вещи стали более современными, но в остальном всё так же душевно. Я кайфую от атмосферы. Раньше болельщики кричали мне просто «Слава!» Сейчас скандируют: «Дядя Слава!» Всегда благодарят. Плюс те, кто ходил на матчи «Урал-Грейта», сейчас приходят на «Парму». Приводят своих детей, внуков. Такая преемственность поколений.

Вчера ко мне подошла женщина, которая сказала, что лично болела за меня во времена «Урал-Грейта». Попросила сфотографироваться с ней и тремя детьми. И она говорит им: «Вы даже не знаете, с кем сейчас фотографируетесь!» Безусловно, такие моменты очень приятны.