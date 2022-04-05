Паркет данных: чего ждать от развязки регулярки Единой лиги

Шесть команд гарантировали себе участие в плей-офф Единой лиги ВТБ. За оставшиеся две путевки продолжают сражаться «Нижний Новгород», «Енисей», «Цмоки-Минск» и «Астана». В этой борьбе позиции российских клубов выглядят предпочтительнее. Велика вероятность, что впервые в истории турнира мы увидим полностью отечественный плей-офф. Фавориты — ЦСКА, УНИКС и «Зенит» — постепенно разобрались со сложностями в составе, а значит, болельщиков ждет очень интригующий плей-офф.

Шанс для «Зенита»

Месяц назад казалось, что массовый отъезд легионеров серьезно отразится на амбициях российских грандов. На начало марта у ЦСКА осталось всего два иностранца, у УНИКСа — три, из «Зенита» в какой-то момент уехали все легионеры. Но постепенно ситуация стабилизировалась.

В «Зенит» вернулись все ключевые американские баскетболисты, в том числе лидер команды в этом сезоне Джордан Лойд, один из лучших снайперов Европы Билли Бэрон, а также два ключевых бигмена — Алекс Пойтресс и Джордан Мики. Но самое главное, что в команде остался Хавьер Паскуаль. Без испанского тренера было бы тяжело говорить о чемпионских амбициях команды. Сейчас же сине-бело-голубые выглядят главными фаворитами сезона — по мнению и экспертов, и букмекеров.

Недавно клуб из Санкт-Петербурга провел две игры с главными конкурентами. Обыграл УНИКС, но уступил ЦСКА. Хотя в составе армейцев тогда выходил всего один легионер — серб Никола Милутинов. Сейчас в строй вернулся травмированный Уилл Клайберн, близок к возвращению Аллерик Фримен. На днях москвичи подписали опытного Юнаса Жеребко, укрепив переднюю линию финалистом НБА. Шведский форвард имеет опыт игры в России, поэтому у него не должно возникнуть проблем с адаптацией.

Усилился и УНИКС. Из саратовского «Автодора» в Казань переехали форварды Желько Шакич и Джарон Джонсон. Плюс из Италии вернулся разыгрывающий Марко Списсу. Теперь у казанцев вновь довольно приличный состав, однако на длинной дистанции отсутствие Айзейи Кэнана, Лоренцо Брауна и Джона Брауна может сказаться. В последних пяти матчах подопечные Велимира Перасовича дважды проиграли, уступив первое место ЦСКА.

— Нас ждет самая непредсказуемая развязка сезона за всю историю Единой лиги, — отметил в интервью «Известиям» бывший тренер ЦСКА Дмитрий Шакулин. — В очень хорошей ситуации находится «Зенит». Я бы отметил профессионализм их менеджмента. Они составили контракты таким образом, что даже в такой тяжелый период сохранили максимальную вариативность состава. Прямо сейчас они выглядят сильнее ЦСКА и УНИКСа. Длина скамейки у москвичей и казанцев стала заметно короче. Не стал бы исключать из борьбы за медали и «Локомотив-Кубань». Они способны дать бой грандам, их игра структурирована. Радует, что российские молодые ребята не только получают там игровую практику, но и выходят на первые роли. Тот же Андрей Мартюк внес решающий вклад в победу краснодарцев над УНИКСом в концовке. Здорово сыграл Александр Щербенев. Парни много индивидуально работают с Ильшатом Меляевым, и это приносит свои плоды.

Проблемы Лукича

Кубанцы долго удерживали всех легионеров, но постепенно команду покинули Алан Уильямс, Грег Уиттингтон и Стэнтон Кидд. Вряд ли вернется в команду и Дариус Томпсон. Но даже с тремя иностранцами — Джейленом Барфордом, Эрриком Макколлумом и Джонатаном Монтли, — а также талантливой молодежью краснодарцы способны навязать борьбу одному из трех фаворитов в полуфинале.

Правда, для начала коллективу Бранко Максимовича надо пройти первый раунд плей-офф. Там их соперниками будет «Автодор» или «Парма». Обе команды потеряли всех иностранцев, поэтому делают ставку на российских баскетболистов. У саратовцев отлично себя проявляет Антон Квитковских, а также вернувшийся из Австралии Никита Михайловский. В четырех матчах дважды лучший молодой игрок Единой лиги набирает 10,5 очка, делает 7 подборов и 2,5 передачи. В состав «Пармы» здорово вписался Макар Коновалов. 21-летний разыгрывающий перешел в пермский клуб из столичного МБА и сразу же стал одним из лидеров.

— Надеюсь, что Михайловский прошел определенную школу в Австралии, а сейчас получит много игрового времени, — сказал Дмитрий Шакулин. — Хочется, чтобы он действительно раскрыл весь свой потенциал. Как и Квитковских, Коновалов, Карданахишвили и другие молодые ребята.

Два последних места в плей-офф должны достаться «Нижнему Новгороду» и «Енисею». НН практически полностью сохранил состав (за исключением Роландса Фрейманиса), но ситуация с травмами очень сильно усложнила жизнь коллективу Зорана Лукича. В последних восьми матчах команда потерпела семь поражений. Таким образом, даже при удачном завершении регулярного чемпионата в первом раунде плей-офф Евгений Бабурин и компания попадут на кого-то из топ-3. А это до предела осложнит задачу выхода в полуфинал.

— «Нижний Новгород» играет в очень агрессивный и интенсивный баскетбол, — отметил Дмитрий Шакулин. — Весь сезон трудно держать такую форму, чтобы проходить его без спадов. Плюс Зоран давно работает в команде, его манеру игры хорошо изучили. Сильно не хватает им и травмированного Сергея Торопова, Фрейманис отлично проводил свои отрезки. Мне кажется, что к плей-офф нижегородцы должны быть готовы гораздо лучше. Там у них будет сумасшедшая самоотдача.

Плей-офф стартует 5 апреля и закончится не позднее 5 июня. Преимущество домашней площадки на всех стадиях получат команды с более высоким номером классификации по итогам регулярного чемпионата. Четвертьфинальные и полуфинальные серии пройдут до трех побед, финальная — до четырех. Первые два матча и, если понадобятся, пятая и седьмая игры серий состоятся на площадке команды, занявшей более высокое место в регулярном сезоне. Кроме того, впервые в истории Единой лиги состоится серия за третье место. Она пройдет до трех побед по аналогии с четвертьфиналами и полуфиналами.