Ответная сеча: сможет ли УНИКС взять реванш у «Барселоны»

После массовых переносов игр в 19–20-м турах из-за многочисленных случаев заболевания коронавирусом среди баскетболистов и тренеров Евролига постепенно возвращается к привычному календарю. В 21-м туре было перенесено три матча, а в 22-м должны состояться все встречи. Центральная из них — битва УНИКСа и «Барселоны». В конце декабря команды выдали феерическое шоу в столице Каталонии, закончившееся неоднозначной победой хозяев в овертайме. Теперь казанцы настроены взять реванш. «Зенит» и ЦСКА постараются продолжить свои победные серии из четырех и двух матчей соответственно. «Армейцев» ждет домашнее противостояние с «Миланом», а сине-бело-голубые примут «Монако».

Миротич увеличил шансы

УНИКС в своей истории еще ни разу не смог обыграть «Барселону» (0:8). Хотя 22 декабря прошлого года казанцы были очень близки к победе над звездным коллективом Шарунаса Ясикявичюса. Гости провели идеальные 30 минут: Марио Хезоня забивал сумасшедшие мячи, Лоренцо Браун идеально дирижировал атаками и почти не промахивался, а Джон Браун и Тони Джекири так самоотверженно действовали в защите, что звездная пара больших хозяев — Никола Миротич / Брэндон Дэвис — просто потерялась на паркете. И самое важное — подопечные Велимира Перасовича заставили оппонентов ошибаться. 23 потери — абсолютный антирекорд для лидера сезона.

Показалось, что «Барсу» ждет такое же унижение, как «Милан» в Казани (97:71) и ЦСКА в Москве (88:67). В начале четвертой четверти УНИКС повел «+20», но лидеры сине-гранатовых смогли найти в себе силы на мощный рывок. Игроки «Барсы» реализовали четыре из шести трехочковых и пять из восьми средних бросков в концовке. За 15 секунд до конца УНИКС вел «+3», а вот дальше случился эпизод, который обсуждают до сих пор. Увидеть в движении Тони Джекери фол на Николе Миротиче, а тем более при реализации дальней попытки, — это надо было постараться. Трио арбитров из Эстонии, Франции и Словении, видимо, решило сделать хозяевам рождественский подарок, позволив им таким образом сравнять счет. В овертайме «Барселона» дожала соперника (111:109) и сохранила ноль в графе домашних поражений.

Спустя месяц у Хезони и компании есть отличный шанс взять реванш за то обидное поражение. Тем более что в игре не сможет принять участие заразившийся коронавирусом Миротич.

— После первых матчей сезона многие говорили об отставке Перасовича, а игроков были готовы закидать камнями, — напомнил «Известиям» бывший руководитель «Химок» Виктор Бычков. — Сейчас они показывают лучший баскетбол из всех российских клубов Евролиги. Дай бог, чтобы они удержали эти кондиции и смогли выйти в плей-офф. Домашняя победа над «Барселоной» заметно повысит эти шансы.

Остановить Мелли и Джеймса

ЦСКА начал регулярный сезон с поражения от «Милана». В том матче армейцы также потеряли своего основного центрового Николу Милутинова, в итоге пропустившего более месяца. Во многом эта травма предопределила неудачную серию московского клуба в октябре-ноябре. После возвращения в строй Милутинова и Марюса Григониса дела ЦСКА начали налаживаться. В последних 10 матчах Евролиги парни Димитриса Итудиса выиграли семь раз, закрепившись в зоне плей-офф.

Перед ответным матчем с «Миланом» у обоих клубов по 12 побед (у итальянцев один матч в запасе). Отметим, что «армейцы» сыграют против команды своего бывшего тренера Этторе Мессины уже четвертый раз за 10 дней. Это может стать проблемой. В матче с «Зенитом» в Санкт-Петербурге 17 января красно-синие выглядели уставшими. Стоит надеяться, что за несколько дней Алексей Швед, Торнике Шенгелия и другие лидеры восстановят прежнюю энергию. Все-таки итальянцы сейчас на ходу, а Луиджи Датоме, Николо Мелли и Серхио Родригес набрали отличную форму. 18 января они смогли довольно легко победить дома «Альбу».

— Мы постепенно обретаем свою игру, выходим на тот уровень, который хочет видеть наш главный тренер, — подчеркнул в разговоре с «Известиями» защитник армейцев Марюс Григонис. — В матчах с «Панатинаикосом» и «Виллербаном» мы здорово атаковали, были агрессивны в защите. Надо сохранить этот настрой и на матч с «Миланом».

«Зениту» предстоит встреча с «Монако» во главе с Майком Джеймсом. На этой неделе экс-разыгрывающий ЦСКА достиг исторической отметки в 3000 очков за карьеру в Евролиге. До него такого результата достигали всего восемь игроков: Вассилис Спанулис, Хуан Карлос Наварро, Нандо Де Коло, Гиоргос Принтезис, Серхио Родригес, Серхио Юль, Паулюс Янкунас и Фелипе Рейес. 31-летний американец отметился 20 очками и семью передачами в победном матче с «Виллербаном» (100:75). Остановить Джеймса — задача номер один для «Зенита». В первом круге это удалось. Майк ушел с паркета, набрав всего восемь очков. К тому же в этот раз сине-бело-голубые подходят к предстоящему матчу в отличном настроении —после победы над ЦСКА в рамках Единой лиги.

— «Монако» сейчас играет очень хорошо, они одержали несколько побед подряд, знают свои сильные стороны, — отметил «Известиям» защитник «Зенита» Билли Бэрон. — Тренер Обрадович хорошо управляет командой. Это будет очень сложная игра. Майк Джеймс — отличный баскетболист, который может делать сложные броски. Мы должны постоянно создавать ему сложности на протяжении всех 40 минут и тогда сможем снизить его эффективность.

Отметим, что в составе «Зенита» впервые с сентября может сыграть Шабазз Напьер. Основной разыгрывающих сине-бело-голубых получил травму голеностопа в матче за Суперкубок Единой лиги и только на этой неделе приступил к тренировкам в общей группе.