«Я с детства смотрел все матчи Шакила О'Нила и вдохновлялся его игрой»

Главное событие года в российском баскетболе — финальная серия Единой лиги ВТБ между двумя сильнейшими командами регулярного сезона стартует 20 мая. ЦСКА против «Зенита», Димитрис Итудис против Чави Паскуаля, Алексей Швед против Джордана Лойда, Никола Милутинов против Алекса Пойтресса. Множество ярких дуэлей должны подарить болельщикам незабываемый финал, который в этот раз пройдет до четырех побед.

Кстати, «Зенит» впервые в истории добрался до решающей стадии. Незадолго до первой игры «Известия» пообщались с центровым сине-бело-голубых Алексом Пойтрессом, ставшим одним из главных героев полуфинала с УНИКСом.

«У них есть забойное трио — Швед, Милутинов, Клайберн»

— Насколько тяжелой и энергозатратной была серия с казанским клубом? Могли бы оценить по десятибалльной шкале?

— Это была очень интенсивная серия против очень сильной команды, которая играла вместе с нами в Евролиге. В составе УНИКСа собраны классные баскетболисты. Чтобы обыграть их, пришлось выложиться на все 100%. Если бы мы играли на 70–80% своих возможностей, то в финале были бы казанцы. Все матчи были очень сложными, уровня Евролиги.

— Тот факт, что у УНИКСа не было Тони Джекири, сильно облегчил вам жизнь под кольцом? Или другие центровые казанцев здорово вам противостояли?

— Не думаю, что это сильно упростило нам жизнь. Они быстро перестроились, что и показала первая игра серии. К тому же перед плей-офф они подписали Уильяма Мосли на эту позицию. Этот качественный и работоспособный центровой, думаю, вы могли в этом убедиться.

— Не секрет, что главная звезда УНИКСа — Марио Хезонья. Могли бы объяснить за счет чего удалось его остановить в трех последних матчах?

— После первого поражения мы решили, что против него будут защищаться более крупные игроки. В основном я и Джордан Мики. Это принесло свои плоды. Плюс мы постоянно использовали подстраховку. Если Марио обыгрывал одного, то тут же встречал еще одно сопротивление. Играли очень плотно против него, не позволяли ему забрасывать легкие мячи и ловить кураж.

— Как вам атмосфера на играх в Санкт-Петербурге и Казани, когда болельщики наконец-то могут заполнять трибуны до отказа? Это придает дополнительную мотивацию и адреналин?

— Безусловно. Играть при полных залах — мечта любого игрока. На обоих аренах публика здорово поддерживала свои команды. Это высокая стадия плей-офф, поэтому ничего удивительного здесь нет. Мне было очень приятно, что болельщики «Зенита» приехали поддержать нас в Казань. Их поддержка ощущалась.

— Впереди серия с ЦСКА. Команда здорово обновилась после всем известных событий. На ваш взгляд, армейцы стали значительно слабее, чем перед началом сезона?

— Ни в коем случае. У них есть забойное трио — Швед, Милутинов, Клайберн. К тому же они подписали трех сильных игроков под плей-офф. Так что их ростер представляет серьезную угрозу. Матчи с «Нижним Новгородом» и «Локомотивом-Кубань» это только подтвердили.

— Вам много придется действовать против Николы Милутинова, доминирующего центрового, которого пока никто не может остановить в этом плей-офф. Как будете с ними справляться?

— Это понятная угроза для нас. Большой игрок, который хорошо распоряжается своим телом и имеет хороший бросок. Думаю, это будет большая задача для нас всех. Но уверен, что мы хорошо подготовимся к его опеке, предложив несколько вариантов защиты.

— Кого бы еще выделили из самых опасных игроков ЦСКА?

— Очевидно, это Швед и Клайберн. Люди, которые могут контролировать игру и принести результат в самый нужный момент.

— Есть желание отомстить за последнее поражение в Москве на последних секундах?

— Это была сложная встреча. Мы отыграли большое преимущество и могли забрать победу в последней атаке. Не вышло, но у этого поражения было несколько причин. Почти все легионеры только вернулись из других стран, у американцев еще был джетлаг. Поэтому продемонстрировать все свои лучшие качества не получилось. В финальной серии мы будет готовы на все 100%.

— Соперник имеет преимущество своей площадки. Это важный фактор или, учитывая, что серия будет до четырех побед, это практически не играет значение?

— Безусловно, преимущество своей площадки — важный фактор плей-офф. Но мы не первая команда, которая сталкивается с такой ситуацией. В любом случае, если мы хотим взять золото, нам надо выигрывать в Москве.

«Мой фаворит в финале Востока — «Майами», Запада — «Голден Стэйт»

— Есть ли в нынешнем «Зените» человек, на котором строится вся игра команды?

— Нет. Если вы смотрели игры с УНИКСом, то видели, что в каждой из них находился новый лидер. Джордан Мики, Джордан Лойд, Сережа Карасев, Андрей Зубков. Я отыграл несколько хороших матчей. В этом и сила нашей команды, что у нас нет ярко выраженной звезды. Опасности можно ждать от каждого.

— Что дал вам Чави Паскуаль за эти два сезона совместной работы? Вы стали более качественным, сильным игроком под его руководством?

— Да, за то время, что мне выпала честь с ним работать, я прибавил во многих игровых и личностных аспектах. Это тот человек, который заставляет всех расти, двигаться вперед, а где-то даже доминировать. Чави — наш лидер.

— Что вы пожелали болельщикам «Зенита» перед финальной серией?

— Мы сделаем всё, что он нас зависит, чтобы принести болельщикам долгожданный титул. Приходите на игры в Санкт-Петербурге, приезжайте в Москву, тем более что клуб выделил автобус, поддерживайте нас. Нам важен каждый голос.

— Кто ваш лучший друг в команде?

— Билли [Бэрон] и два Джордана (Лойд и Мики). Мы часто общаемся за пределами паркета.

— Как ваш прогресс в русском?

— Не очень. Пару десятков слов знаю: «привет, пока, спасибо, извините»...

— Следите за розыгрышем плей-офф НБА?

— Да, смотрим с ребятами по возможности практически все игры. В этом году очень интересные серии. Мой фаворит в финале Востока — «Майами», Запада — «Голден Стэйт».

— Что думаете о вылете «Финикса», который так уверенно выиграл регулярный сезон?

— Мне сложно рассуждать о причинах, но одна неудачная игра стала для них роковой (видимо, речь про седьмой матч серии с «Далласом», который закончился разгромом на своем паркете. — «Известия»). Так бывает, но в целом они провели фантастический сезон.

— Лука Дончич лучший игрок в НБА прямо сейчас?

— Сложно сказать однозначно, но его действия завораживают.

— Никола Йокич стал самым ценным игроком НБА второй год подряд. Заслужил он этот приз или вы бы отдали его Джоэлю Эмбииду?

— Никола выиграл заслуженно. Посмотрите на его статистику, его роль в команде и значении для франшизы в целом. Всё сразу станет понятно.

— Кто любимый центровой Алекса Пойтресса за всё время?

— Шакил О'Нил. Почему? Я с детства смотрел все его матчи, вдохновлялся игрой Шака.