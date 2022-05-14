«Даже на Филиппинах нет такой графики, как на финале ЧР в Челябинске»

В мае московский Inanomo стал чемпионом России по баскетболу 3х3 в четвертый раз за пять лет (2018, 2019, 2021, 2022). В полуфинале подопечные Михаила Зимарина обыграли подмосковный «Гагарин» (21:19), в составе которого выступают серебряные призеры Олимпийских игр-2020, а в решающем матче были сильнее главного открытия турнира Bad Boys из Брянска (21:13). Финал чемпионата России (ЧР) в этом году проходил в Челябинске. О развитии олимпийской дисциплины в стране, отсутствие международных турниров и достижениях Inanomo «Известия» пообщались с генеральным менеджером столичной команды Антоном Городжим.

«Ему 35, но он еще не наигрался»

— Могли бы объяснить за счет чего вашему клубу удается так доминировать в национальном чемпионате?

— Назову три важнейших фактора: создание условий, системный подход в подготовке и тренер Максим Зимарин. Но стоит оговориться, что все эти чемпионства абсолютно разные. В 2018 в первом профессиональном ЧР участвовали всего четыре команды. В 2019 мы вытащили финал со счёта 11-16, и наша победа была скорее неожиданностью. В 2021 мы были фаворитами и выиграли достаточно спокойно. А в этом прошли за пять дней сквозь различные приключения, и преодолев много трудностей, смогли удивить аудиторию, потому что на нас мало кто ставил перед финалом.

Возможно, для многих термин «сенсация» стоит рядом с нашей победой в Челябинске. Поэтому, конечно, четыре победы за пять лет (в сезоне 19/20 мы не принимали участия в ЧР), и приятно говорить о доминировании, но, скорее, это не совсем так. Тем более, что нам никак не дается Кубок России — мы его не выигрывали ни разу. Даже в международной Единой лиге Европы (ULE) мы побеждали, а вот с Кубком пока не складывается. Как и с Moscow Open, и вообще, с большими турнирами в Москве. Поэтому до полноценного доминирования нам ещё работать и работать.

— Александр Павлов в 35 лет стал самым ценным игроком (MVP) чемпионата России. Где он черпает мотивацию не только продолжать выступать, но и быть на таком уровне?

— Павлик — настоящий профессионал. С огромным опытом именно профессионального отношения к делу. Да, у него много титулов, но на самом деле, он играл 3х3 не так много, как этого хотелось его партнёрам по легендарной «Огнезащите» или фронт-офису FIBA3x3, например. К тому же, он отказывал мировому лидеру, сербской команде «Нови Сад», которая два или три раза предлагала ему перейти к ним. Но из-за продолжительной карьеры 5х5, он мог играть 3х3 лишь по остаточному принципу в межсезонье.

Саша присоединился к Inanomo весной 2019, а через год началась пандемия, и мы так и не смогли нормально поиграть в 3х3 с ним. У нас много нереализованных планов в международном направлении. Он всегда хочет побеждать, и просто любит эту игру. Ему 35, но он еще не наигрался. Резюмируя, мотивации у него предостаточно. Это заметно на каждой тренировке.

— Как оцените вклад Владислава Мелешкина в очередной успех команды?

— Влад — прирожденный агрессор, главный бомбардир и «хайлайтер» команды. Да, во многом он всегда на виду, потому что его главная функция — набирать очки. Но нужно отметить его прогресс и в других, не менее важных аспектах игры. При переходе в нашу команду тренер Зимарин огласил ему несколько требований в различных компонентах, которые ему нужно было улучшить. И Влад стал над ними работать. Мелешкин — талант, уникальный снайпер, MVP победного для нас сезона ULE, чемпионата России 2020/21, но я снова вернусь к понятию «профессионализм» и отмечу его подход к работе, тренировочному и подготовительному процессам, восприятие критики и требований тренера.

— У вас есть объяснение, почему его не взяли на Игры в Токио после столь успешного прошлого сезона?

— На самом деле, всё банально. В мае того года он получил травму и сделал операцию. Так что, сыграть в Токио он просто никак не смог бы по состоянию здоровья.

«Призовые небольшие. В случае победы можно отбить конкретный выезд, не более»

— Для тех, кто не следит за баскетболом 3х3, могли бы объяснить, есть ли у вас серьезные конкуренты на внутренней арене, кроме «Гагарин»?

— Уровень российских команд растёт, каждый год появляются новые интересные коллективы. В прошлом году в полноценного контендера (претендента на медали. — «Известия») оформилась «Руна», в этом сезоне потрясающе заявили о себе Bad Boys из Брянска. Растет Казань и Самара. Никогда нельзя сбрасывать со счетов Санкт-Петербург, который исторически обладает мощнейшими традициями в 3х3 и большим количеством сильных игроков. Ведь и в нашей команде сейчас три игрока и тренер из Петербурга. Безусловно, наше противостояние с «Гагарин» — классика российского 3х3. Это соперничество только способствует развитию и нас самих, и команд по всей стране. Наши игры всегда подогревают интерес к турниру, в каких бы составах мы не играли.

Возвращаясь к первому вопросу, дополню картину — у нас четыре золота чемпионата и нет победы в Кубке России. У «Гагарин» три победы в КР и одна в ЧР. Почти симметрично. Каждый из нас хочет качнуть это «равновесие» в свою сторону. Для прогресса всегда нужна конкуренция и достойный соперник. Иначе значимость победы не столь велика. А сейчас контендеров становится всё больше.

— В целом ЧР по баскетболу 3х3 — один из сильнейших в мире?

— Если говорить про организацию и трансляцию, учитывая уровень ЧР этого сезона, а особенно финала в Челябинске, даже не знаю, с чем можно сравнить. Если раньше я мог что-то сказать по поводу японской 3x3.exe Лиги, китайской «Sina League», индийской «3BL», то сейчас... Возможно, хоть как-то рядом можно поставить квесты «Chooks-to-go» на Филиппинах, но и у них нет такой графики, как на нашем финале ЧР — даже близко, несмотря на то, что их турниры транслируют на каналах ESPN.

У японцев фантастически красивые локации, у китайцев сумасшедшие масштабы и объёмы, у филиппинцев потрясающая фан-база и аудитория. Сейчас, похоже, что мы нашли что-то своё. Чем мы уникально выделяемся из всех. Если же говорить про спортивную часть, то нам всем ещё расти и расти. По уровню команд есть несколько чемпионатов существенно сильнее. Например, Сербия и Литва. Думаю, что там уровень игры и конкуренции сейчас выше. Это видно и в рейтинге — сколько команд из этих стран в мировом Топ-30.

— Призовые за победу на ЧР отбивают хотя бы часть затрат на команду?

— Главная начинка ЧР для команд — путевки в про-цикл 3х3. Это наиболее привлекательно для участников — возможность получить право сыграть на международных турнирах высшего уровня. Призовые здесь небольшие. В случае победы можно отбить конкретный выезд, не более. Но повторюсь, в системе ЧР это абсолютно не главное, а небольшой приятный бонус.

— Внутренние переходы — насколько частое явление в ЧР по баскетболу 3х3? Есть игрок, которого хотели бы получить в свою команду на следующий год?

— 3х3 развивается в различных направлениях. И то, что абсолютно нормально для 5х5, постепенно становится привычным и в 3х3. Истории переходов притягивают интерес и вызывают обсуждение. Это здорово для растущей индустрии нашего спорта. Переходов сейчас не так много, но они все на слуху. Мы вместе учимся выстраивать эти процессы максимально корректно. Все руководители заинтересованы в здоровых механизмах взаимодействия между собой.

Мы следим за рядом игроков. Уверен, у каждого менеджера есть свой список кандидатов. Такой есть и у меня. Недавно к нам подключился Александр Печерский. Возможно, летом получится попробовать ещё одного-двух ребят, но какую-то конкретику давать пока преждевременно.

«Все топовые команды рвутся в Мировой Тур 3х3»

— В целом как вы оценили уровень организации финала ЧР в Челябинске? Вам нравится олимпийский формат, по которому в этом году решили разыграть медали?

— Финал ЧР в Челябинске был проведён на фантастическом уровне. Организация, логистика, болельщики, трансляция — потрясающе. Моментальная помощь — я получал ответы на свои вопросы в течение двух-трех минут. Огромное спасибо и уважение всем — Российской федерации баскетбола (РФБ), местным организаторам и руководителям, волонтерам. Было максимально комфортно. И тем более приятно, что для нас всё сложилось успешно. Наверное, для всех, кроме команд и организаторов, это был пятидневный праздник. Было очень интересно попробовать сыграть в таком формате, хотя можно сказать, что мы осенью уже смогли получить представление о нем, потому что в Перми в течение пяти дней были сыграны Суперквест (два дня) и Кубок России (три дня).

Да, это были разные турниры. Да, можно было сделать замены. Но мы смогли понаблюдать за командой в течение пят игровых дней без перерыва. Скажу прямо, мы использовали этот опыт при подготовке к Челябинску. То есть, не только оценка того, что и как было с другими командами в Токио, но и то, через что прошла именно наша команда в Перми очень сильно помогло нам. Пять дней подряд очень сложно играть. Надо раскладываться, где-то экономить, не форсировать. Вдобавок, начали очень плохо, сыграв 1-2 в первый день, где-то нам не везло — мы проиграли «баззером» (решающий мяч на последних секундах. — «Известия») три матча. То есть, практически сразу пришлось выживать именно по результату. По качеству игры мы разгонялись с каждым днем, но обеспечили себе выход в плей-офф только в последней групповой игре с «Руной». Затем был тяжелейший четвертьфинал с «ЦОП-Нева». Но зато решающий день, возможно, был где-то попроще и спокойнее. Хотя в обеих играх были нервы до самого конца.

— Отсутствие международных турниров сильно сказывается на команде? Без них не будет ли слишком мало игр для наших топовых команд?

— Конечно. Любой спортсмен хочет играть на международной арене. Конкурировать с лучшими. Проверять свой уровень. Узнавать, где ты стал сильнее, а в чем ещё необходимо прибавлять. Возможность сравнивать себя с мировыми лидерами в прямом столкновении — бесценна. Это невозможно заменить ничем. И тут дело даже не в количестве, а в качестве турниров и особенно — соперников. Победа в первом туре ULE, который прошёл с участием иностранных команд, была ещё ценнее. Повторюсь, без достойных соперников вкус победы совсем не тот. Если решение ФИБА [по участию наших клубов и сборных в международных турнирах] будет отрицательным, будем думать, где играть, искать варианты. Слышал, что федерация пробует договориться о новых форматах и турнирах, но этот вопрос к РФБ. Сейчас все в ожидании. Все топовые команды рвутся в Мировой Тур 3х3, но посмотрим, как всё сложится

— Правда ли, что в РФБ есть целый департамент баскетбола 3х3?

— Да, конечно. И он играет огромную роль в развитии нашего вида в стране. Около пяти лет назад сменился главный промоутер проведения ЧР. И постепенно, начав с профессионального чемпионата в четыре команды, РФБ развивала его от сезона к сезону. Что на данный момент привело на вершину Челябинска.

Да, как бы ни было хорошо, всегда хочется лучше. Так мы устроены. Но многое нужно делать самим. РФБ каждый год придумывает что-то новое, реализует новые идеи в рамках сезона ЧР. Всем очень интересно, что и как будет в следующем. Это увлекает. И также заражает новых людей, появляются новые команды, промоутеры, зажигаются новые звёзды. Условия для этого создаются. Остальное — дело самих команд и игроков.